Advertisement
trendingNow13064541
Hindi Newscrimeशादी समारोह में बैठे थे AAP के सरपंच, दो बदमाश आए और गोली मारकर की हत्या, मर्डर वीडियो से पसरा खौफ

शादी समारोह में बैठे थे AAP के सरपंच, दो बदमाश आए और गोली मारकर की हत्या, मर्डर वीडियो से पसरा खौफ

APP Sarpanch Murder: वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि हमला करने वाले युवक अपनी पहचान को बिना छुपाए ही घटना को अंजाम देने के लिए आए थे.पुलिस की तरफ से जारी बयान के अनुसार हमलावर मृतक सरपंच की निगरानी कर रहे थे और जैसे ही उनको मौका मिला तो उन्होंने सरपंच पर गोलियां बरसा दी.

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Jan 05, 2026, 05:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शादी समारोह में बैठे थे AAP के सरपंच, दो बदमाश आए और गोली मारकर की हत्या, मर्डर वीडियो से पसरा खौफ

Punjab Sarpanch Murder: पंजाब के अमृतसर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां पर आम आदमी पार्टी सरपंच की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है. घटना उस वक्त हुई जब तरनतारन जिले के वल्टोहा गांव के सरपंच जर्मल सिंह शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे. घटना रविवार दोपहर ढाई से तीन बजे के बीच की बताई जा रही है. 

सीसीटीवी वीडियो में दो युवक मैरीगोल्ड मैरिज पैलेस में घुसते नजर आ रहे हैं, जो कुर्सी पर बैठे सरपंच के पास आकर कमर से बंदूक निकालते हैं और प्वाइंट ब्लैंक पर सरपंच के सिर में गोली मार देते हैं. गोली लगते ही सरपंच कुर्सी से टेबल पर ढेर हो गए और हमलावर वहां से भाग गए. अचानक गोलीबारी की घटना से रिसोर्ट में दहशत फैल गई, जिसका फायदा उठाकर हमलावर वहां से भाग खड़े हुए. हमलावरों ने काले और नीले रंग की हुडी पहनी हुई थी. 

बेखौफ बदमाश 
घटना उस वक्त हुई जब दूल्हा और दुल्हन शादी समारोह से निकल चुके थे. वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि हमला करने वाले युवक अपनी पहचान को बिना छुपाए ही घटना को अंजाम देने के लिए आए थे.पुलिस की तरफ से जारी बयान के अनुसार हमलावर मृतक सरपंच की निगरानी कर रहे थे और जैसे ही उनको मौका मिला तो उन्होंने सरपंच पर गोलियां बरसा दी. गोली लगने के बाद सरपंच जर्मल सिंह को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सिर में गोली लगने की वजह से उनको ज्यादा चोट आई और उनकी मौत हो गई.

Add Zee News as a Preferred Source

गैंगस्टर ने ली जिम्मेदारी
सरपंच के मर्डर की जिम्मेदारी लेने एक पोस्ट सोशल मीडिया पर देखने को मिला, जिसमें गैंगस्टर प्रभा दासुवाल और डोनी बाल का नाम शामिल था. अमृतसर पुलिस उपायुक्त रविंदर पाल सिंह का कहना है कि मर्डर की हर एंगल से जांच की जा रही है और दोषियों को जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पुलिस ने मैरिज पैलेस को सील कर दिया है और हमलावरों के भागने वाले सभी रास्तों की सीसीटीवी फुटेज को देखा जा रहा है. पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि सरपंच पर ये पहली बार हमला नहीं हुआ, बल्कि उन पर पहले भी तीन बार हमला हो चुका है. 

सुखबीर बादल ने साधा निशाना 
आम आदमी पार्टी के सरपंच की हत्या के बाद शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने निशाना साधा है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पंजाब में गोलीबारी की घटना भगवंत मान सरकार की कानून व्यवस्था को दिखा रही है, जो बिल्कुल गड़बड़ा गई है. उन्होंने इसके लिए पंजाब के सीएम को जिम्मेदार ठहराया है. 

यह भी पढ़ें: रिश्तों का खून! देसी प्रेमिका ने किया विदेशी प्रेमी के भरोसे का कत्ल, गुस्से में मार डाला; लिव इन में रह रहे थे

 

About the Author
author img
Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

TAGS

AAP Sarpanch Murder

Trending news

शादी समारोह में बैठे थे AAP के सरपंच, दो बदमाश आए और गोली मारकर की हत्या
AAP Sarpanch Murder
शादी समारोह में बैठे थे AAP के सरपंच, दो बदमाश आए और गोली मारकर की हत्या
जमानत नहीं मिलने के बाद क्या बोला उमर खालिद? पार्टनर बंज्योस्ना ने बताया
Umar Khalid
जमानत नहीं मिलने के बाद क्या बोला उमर खालिद? पार्टनर बंज्योस्ना ने बताया
J&K: अंडर-14 क्रिकेट टीम के चयन में भेदभाव? JKCA में सब ठीक नहीं! सरकार पर उठे सवाल
Jammu Kashmir
J&K: अंडर-14 क्रिकेट टीम के चयन में भेदभाव? JKCA में सब ठीक नहीं! सरकार पर उठे सवाल
आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले में तेज धमाका, इलाके में पसरी दहशत; गैस लीकेज का डर
Andhra Pradesh
आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले में तेज धमाका, इलाके में पसरी दहशत; गैस लीकेज का डर
ऑपरेशन सिंदूर में टूटी कमर, बांग्लादेश चुनाव में जमात के सहारे आतंक फैलाने का प्लान!
Jamaat
ऑपरेशन सिंदूर में टूटी कमर, बांग्लादेश चुनाव में जमात के सहारे आतंक फैलाने का प्लान!
टाटा अस्पताल को मिला बम की धमकी वाला ईमेल, बम स्क्वॉड अलर्ट; सर्च ऑपरेशन जारी
Tata Hospital Bomb Threat
टाटा अस्पताल को मिला बम की धमकी वाला ईमेल, बम स्क्वॉड अलर्ट; सर्च ऑपरेशन जारी
शिवसेना-UBT को चुनाव से ठीक पहले लगा झटका, ये दिग्गज महिला नेता BJP में हुई शामिल
BMC Elections 2026
शिवसेना-UBT को चुनाव से ठीक पहले लगा झटका, ये दिग्गज महिला नेता BJP में हुई शामिल
BCCI के फैसले पर भड़के शशि थरूर, कहा- बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं है, आतंकी नहीं...
Shashi Tharoor
BCCI के फैसले पर भड़के शशि थरूर, कहा- बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं है, आतंकी नहीं...
केरल में महिला BLO पर काम का इतना दबाव कि जान चली गई? चुनाव आयोग का बड़ा खुलासा
BLO
केरल में महिला BLO पर काम का इतना दबाव कि जान चली गई? चुनाव आयोग का बड़ा खुलासा
कौन हैं वो ब्रिटिश सासंद? पहले वंदे मातरम के लगाए नारे, फिर PoK पर PAK को लताड़ा
Pakistan
कौन हैं वो ब्रिटिश सासंद? पहले वंदे मातरम के लगाए नारे, फिर PoK पर PAK को लताड़ा