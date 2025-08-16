Crime News: 26 साल से फरार एक खूनी आखिरकार कानून के शिकंजे में आ ही गया. सीबीआई ने मोहम्मद दिलशाद नाम के उस आरोपी को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया, जिस पर सऊदी अरब में 1999 में कत्ल करने का आरोप है. बताया जाता है कि दिलशाद कत्ल के बाद भारत भाग आया था और सालों तक नकली पहचान के सहारे विदेशों में घूमता रहा. सीबीआई ने उसे पकड़ने के लिए लगातार तलाश की और आखिरकार तकनीकी सुराग और मानवीय खुफिया जानकारी की मदद से उसकी नई पहचान का पता लगाया. लेकिन अब जांच एजेंसी ने उसे पकड़कर न्याय के दरवाज़े तक पहुंचा दिया है.

सऊदी अरब में हुआ था कत्ल

सीबीआई के मुताबिक अक्टूबर 1999 में मोहम्मद दिलशाद रियाद में हेवी मोटर मैकेनिक और सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करता था. वहीं उसके ऊपर आरोप है कि उसने कार्यस्थल पर ही एक व्यक्ति की हत्या कर दी और तुरंत सऊदी अरब से भागकर भारत लौट आया. तब से वह लगातार फरार था और जांच एजेंसियों के लिए सिरदर्द बना हुआ था.

पासपोर्ट बदलकर करता रहा सफर

सऊदी अरब की रिक्वेस्ट पर अप्रैल 2022 में सीबीआई ने इस मामले में लोकल प्रॉसिक्यूशन केस दर्ज किया. एजेंसी ने दिलशाद के यूपी के बिजनौर जिले में स्थित पैतृक गांव तक उसका सुराग निकाला. उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) भी खोला गया, लेकिन वह हर बार बच निकलता. जांच में पता चला कि दिलशाद अलग-अलग पहचान और फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल कर कई देशों, क़तर, कुवैत और सऊदी अरब की यात्राएं करता रहा. इसी दौरान सीबीआई ने उसके नए पासपोर्ट की जानकारी जुटाई और दूसरा LOC जारी किया.

आईजीआई एयरपोर्ट से हुआ गिरफ्तारी का ड्रामा

आखिरकार 11 अगस्त 2025 को सीबीआई की टीम ने उसे दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दबोच लिया. वह मदीना से जेद्दाह होते हुए नई दिल्ली पहुंच रहा था और उसके पास एक अलग पासपोर्ट था. 52 वर्षीय दिलशाद फिलहाल मदीना की एक कंपनी में हेवी व्हीकल मैकेनिक के तौर पर काम कर रहा था. गिरफ्तारी के बाद 14 अगस्त को उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में भेज दिया गया.