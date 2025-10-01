Advertisement
Cyber Crime: पहलगाम आतंकी हमले के नाम पर 70 लाख की ठगी, बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट का शिकार बनाया


डिजिटल धोखाधड़ी के मामले दिन-ब-दिन बढ़ रहे हैं. बड़े पदों पर बैठे लोग भी इससे सुरक्षित नहीं हैं. हाल ही में आदित्य बिड़ला ग्रुप के पूर्व एमडी के साथ 70 लाख की ठगी का मामला सामने आया है.  

Written By  IANS|Edited By: Sharda singh|Last Updated: Oct 01, 2025, 01:33 PM IST
मुंबई में हाई प्रोफाइल लोगों में साइबर क्राइम का एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है. आदित्य बिड़ला ग्रुप के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर से ठगों ने 70 लाख रुपए की ठगी की. ठगों ने कश्मीर के पहलगाम में हुए कथित आतंकी हमले से जोड़कर उसे फंसाने की कोशिश की. ठगों ने 73 साल के बुजुर्ग को फोन कर डराया कि उनका नाम आतंकी गतिविधियों में सामने आया है और वह जल्द गिरफ्तार हो सकते है. 

झूठे धमकियों और फर्जी दस्तावेजों के सहारे ठगों ने पीड़ित को मानसिक दबाव में लाकर 70 लाख रुपये तीन अलग-अलग खातों में ट्रांसफर करवा लिए. लेकिन जब ठगों ने 1 करोड़ की फिक्स्ड डिपॉजिट ट्रांसफर करने का दबाव बनाया, तो पीड़ित को शक हुआ और उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. इस मामले में साइबर क्राइम विभाग ने जांच शुरू कर दी है.

क्या है पूरा मामला

आदित्य बिड़ला ग्रुप के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, को ठगों ने फंसाया. एक महिला ने फोन कर खुद को दिल्ली के एटीएस कंट्रोल रूम की अधिकारी विनीता शर्मा बताया. उसने कहा कि पीड़ित का मोबाइल नंबर और आधार कार्ड संदिग्ध गतिविधियों में इस्तेमाल हो रहा है. इसके बाद एक वीडियो कॉल पर एक व्यक्ति ने खुद को आईजी प्रेमकुमार गौतम बताकर पुलिस वर्दी में दिखाई और गिरफ्तार करने, बैंक खाता सीज करने और पासपोर्ट ब्लॉक करने की धमकी दी.

व्हाइट मनी का देना होगा प्रूफ

ठगों ने पीड़ित से उसकी राजनीतिक विचारधारा, आय, बैंक खाते, फिक्स्ड डिपॉजिट, स्टॉक होल्डिंग्स और पत्नी की जानकारी ली. फिर उन्होंने फर्जी आरबीआई नियमों का हवाला देते हुए कहा कि उसके पैसे को व्हाइट मनी प्रमाणित करना होगा. इस झांसे में आकर पीड़ित ने तीन अलग-अलग खातों में कुल 70 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए. ठगों ने व्हाट्सएप पर फर्जी आरबीआई रसीद भी भेजी. 

किया डिजिटल अरेस्ट 

ठगों ने पीड़ित के मोबाइल, पत्नी के फोन और घर के कंप्यूटर पर निगरानी का भय दिखाकर उसे किसी से संपर्क न करने की हिदायत भी दी. इस कारण पीड़ित मानसिक दबाव में आ गया. 28 सितंबर को जब ठगों ने 1 करोड़ की फिक्स्ड डिपॉजिट ट्रांसफर करने का दबाव बनाया, तो पीड़ित को ठगी का शक हुआ और उसने आरके मार्ग पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई.

जांच में जुटी पुलिस

मुंबई के आरएके मार्ग पुलिस स्टेशन ने तीन अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 204, 205, 308(2), 308(3), 318(2), 319(2), 336(2), 340(2), 3(5) और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. साइबर क्राइम विभाग ने ठगों के व्हाट्सएप मैसेज, ऑडियो रिकॉर्डिंग और बैंक लेनदेन के दस्तावेज जब्त कर लिए हैं. जांच तेजी से चल रही है ताकि आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जा सके.

 

