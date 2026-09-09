ऑनर किलिंग का मामला: गुजरात में 'झूठी शान' की खातिर पिता-भाई ने ली 22 साल की बेटी की जान

अहमदाबाद में 22 साल की सोफिया की मौत को पहले सड़क हादसा बताया गया, लेकिन जांच आगे बढ़ी तो कहानी कुछ और ही निकली. पुलिस के मुताबिक, पिता और भाई ने कथित तौर पर उसकी हत्या कर शव को सड़क पर रखकर एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की.
सोफिया अहमदाबाद के एक अस्पताल में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी. करीब तीन महीने पहले उसका एक वीडियो एक युवक के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. पुलिस का कहना है कि वीडियो सामने आने के बाद परिवार उसकी सामाजिक बदनामी को लेकर परेशान था. इसी नाराजगी के बीच कथित तौर पर सोफिया को रास्ते से हटाने की साजिश रची गई. मामला सामने आने के बाद पुलिस ने इसे ‘ऑनर किलिंग’ के एंगल से जांचना शुरू किया.
पुलिस के मुताबिक, 12 अगस्त की रात सोफिया अपने पिता मोहम्मद फारूक और भाई 38 वर्षीय मोहम्मद हाबिल के साथ बाइक पर निकली थी. कुछ दूर जाने के बाद हाबिल बाइक को घेलजीपुरा गांव के पास एक सुनसान कच्चे रास्ते की तरफ ले गया. आरोप है कि वहीं उसने हथौड़े से सोफिया के सिर पर तीन बार वार किया. इसके बाद पिता और बेटे ने कथित तौर पर शव को मुख्य सड़क तक पहुंचाया और बाइक को भी इस तरह क्षतिग्रस्त किया, जिससे पूरा मामला तेज रफ्तार वाहन की टक्कर जैसा लगे.
हत्या के बाद हाबिल कथित तौर पर अधिकारियों के पास पहुंचा और बताया कि घेलजीपुरा चौराहे के पास उनकी बाइक को पीछे से किसी तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी थी. उसने दावा किया कि टक्कर में सोफिया के सिर पर गंभीर चोट आई, जबकि उसे भी मामूली चोटें लगीं. सोफिया को इलाज के लिए सोला सिविल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अगले दिन उसकी मौत हो गई.
शुरुआत में मामला सड़क दुर्घटना जैसा लग रहा था, लेकिन पुलिस की जांच में कई ऐसी बातें सामने आईं, जिनसे शक परिवार के ही लोगों पर गया. पुलिस के अनुसार, हाबिल ने सोफिया और अपने पिता के साथ घर से निकलने से पहले लोहे का हथौड़ा अपनी पैंट में छिपा लिया था. आरोप है कि सुनसान जगह पर पहुंचने के बाद उसी हथौड़े से सोफिया पर हमला किया गया. इसके बाद शव और बाइक को मुख्य सड़क पर ले जाकर हादसे का रूप देने की कोशिश की गई.
पुलिस का कहना है कि वायरल हुए वीडियो को लेकर परिवार में काफी नाराजगी थी और सामाजिक बदनामी के डर से हत्या की साजिश रची गई. फिलहाल सोफिया के पिता मोहम्मद फारूक और भाई मोहम्मद हाबिल पुलिस हिरासत में हैं. दोनों के खिलाफ हत्या समेत संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जा रही है. इस पूरे मामले ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा किया है कि परिवार की तथाकथित ‘इज्जत’ के नाम पर किसी की जिंदगी छीनने का अधिकार आखिर किसे है.