किचन में दफन मिला सालभर से लापता पति, पत्नी और प्रेमी ने Drishyam स्टाइल में रची थी हत्या की साजिश

Ahmedabad Crime: अहमदाबाद से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. बॉलीवुड थ्रिलर फिल्म 'दृश्यम' की याद दिलाने वाले एक खौफनाक मामले में अहमदाबाद पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति के अवशेष बरामद किए हैं जिसकी उसकी पत्नी, पत्नी के प्रेमी और उसके रिश्तेदारों ने हत्या कर दी थी. शव उसके ही घर की रसोई के फर्श के नीचे दबा मिला. जानकारी के अनुसार, पीड़ित 35 वर्षीय समीर अंसारी की लाश मंगलवार रात को पुलिस को मिली थी. बता दें, समीर अंसारी पिछले एक साल से लापता था.

जानकारी के अनुसार, एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए अहमदाबाद अपराध शाखा को सरखेज स्थित समीर के बंद घर की रसोई के फर्श के नीचे दबी हड्डियां और अन्य अवशेष मिले. पुलिस उपायुक्त (अपराध) अजीत राजियन ने कहा कि अंसारी की पत्नी रूबी जो फिलहाल फरार है ने अपने प्रेमी इमरान वाघेला और उसके दो रिश्तेदारों, रहीम और मोहसिन के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची थी. राजियन ने पुष्टि की कि उसी इलाके में रहने वाले वाघेला को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि रूबी और उसके दो रिश्तेदार रहीम और मोहसिन अभी भी फरार हैं. उन्होंने आगे बताया कि बरामद अवशेषों को फोरेंसिक और डीएनए जांच के लिए भेज दिया गया है.

शव के टुकड़े कर किचन में किया दफन

पुलिस के अनुसार, जब अंसारी ने रूबी से उसकी शादी के बाद के संबंधों को लेकर पूछताछ शुरू की तो रूबी और इमरान ने हत्या की साजिश रची. डीसीपी राजियन ने कहा कि वाघेला ने दावा किया कि रूबी ने अंसारी की हत्या की योजना इसलिए बनाई क्योंकि वह उसके संबंधों के बारे में जानने के बाद उसे पीटता था. जांचकर्ताओं ने बताया कि हत्या वाली रात, इमरान ने रूबी की मदद से अंसारी का गला रेत दिया था. इसके बाद आरोपी ने शव के टुकड़े कर दिए, उसे रसोई में खोदे गए गड्ढे में दफना दिया और सभी दिखाई देने वाले निशान मिटाने के लिए इसे सीमेंट और टाइलों से सील कर दिया. महीनों तक रूबी अपने दो बच्चों के साथ उसी घर में रहती रही और अंततः बाहर चली गई, उसने पड़ोसियों को बताया कि उसका पति काम के लिए दूसरे शहर गया है. मूल रूप से बिहार का रहने वाला अंसारी, रूबी के साथ प्रेम विवाह के बाद 2016 में अहमदाबाद चला गया था. वह अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए राजमिस्त्री का काम करता था.

पुलिस ने कहा कि मामला तीन महीने पहले तब सामने आया जब स्थानीय सूचना के आधार पर अंसारी की लंबी अनुपस्थिति का पता चला. पूछताछ के दौरान, इमरान टूट गया और उसने हत्या की बात कबूल कर ली. एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट के साथ अपराध शाखा की एक टीम ने मंगलवार रात को सीमेंट वाले रसोई के फर्श से अवशेषों को निकाला. फोरेंसिक विशेषज्ञ अब पीड़ित की पहचान की पुष्टि करने और आगे के सबूत जुटाने के लिए परीक्षण कर रहे हैं. बता दें उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी एक ऐसी ही घटना देखने को मिली थी. बता दें, 3 मार्च 2025 को मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ की हत्या कर दी थी. दोनों ने लाश के टुकड़े कर एक नीले ड्रम में डालकर सीमेंट से भर दिया था और घूमने निकल गए थे. 18 मार्च को इस हत्या का खुलासा हुआ था.