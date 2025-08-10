रक्षाबंधन के दिन बहन का सुहाग उजाड़ने की तैयारी में था भाई, ऐसे चढ़ा पुलिस के हत्थे
रक्षाबंधन के दिन बहन का सुहाग उजाड़ने की तैयारी में था भाई, ऐसे चढ़ा पुलिस के हत्थे

Crime News: गुजरात में एक व्यक्ति परिवार के खिलाफ जाकर शादी करने वाली अपनी बहन के पति को मारने की तैयारी में था. समय रहते पुलिस ने उसे पकड़ लिया. मामले की जांच की जा रही है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Aug 10, 2025, 02:23 PM IST
रक्षाबंधन के दिन बहन का सुहाग उजाड़ने की तैयारी में था भाई, ऐसे चढ़ा पुलिस के हत्थे

Gujarat Crime News: रक्षाबंन का दिन भाई-बहन के बीच अपने बंधन की रक्षा करने का दिन है, लेकिन गुजरात के अहमदाबाद में स्थित एक परिवार के लिए यह दिन लगभग हत्या के रूप में बदलने वाला था. बता दें कि क्रिमिनल ब्रांच के एक ऑपरेशन ग्रुप ने 23 साल के व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके पास से 1 देसी पिस्तौल और 8 कारतूस बरामद कर लिए इसका इस्तेमाल वह अपनी बहन के पति के खिलाफ करने वाला था.   

बहन के पति को मारने की साजिश
पुलिस के मुताबिक युवक की बहन ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर ओधव गांव में जाकर एक व्यक्ति से शादी कर ली थी. इस बात से वह अपनी बहन से काफी नाराज था. पुलिस ने कहा,' उसे लगा कि उसकी बहन ने परिवार की बदनामी की है, इसलिए उसने मामला अपने हाथ में लेने का फैसला किया और अपने जीजा को बंदूक दिखाकर धमकाया.' वह रक्षाबंधन वाले दिन अपनी बहन के सुहाग को उजाड़ने की योजना बना रहा था.  

ये भी पढ़ें- 'बिना नोटिस-सुनवाई के नहीं काटे जाएंगे वोटरों के नाम...', चुनाव आयोग का SIR पर सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा

पुलिस ने पकड़ा 
जिस दिन बहनें पारंपरिक रूप से अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं, उस दिन युवक कथित तौर पर अपनी उंगलियों को ट्रिगर पर लपेटने की तैयारी कर रहा था. मामाले को लेकर SOG का कहना है कि उन्होंने सूचना मिलते ही समय पर कार्रवाई की. गश्त के दौरान अधिकारियों को सूचना मिली कि 23 साल का युवक हथियारों के साथ घूम रहा है. उस पर नजर रखी गई और उसकी गाड़ी को रोका गया. गाड़ी की तलाशी लेने पर एक प्लास्टिक बैग में लिपटी पिस्तौल और गोला-बारूद बरामद किया गया.  

ये भी पढ़ें- ये पेड़ रोक सकते हैं उत्तरकाशी के धराली जैसी त्रासदी, भगवान की तरह पूजते हैं हिमालयवासी

जांच में जुटी पुलिस 
पुलिस के  मुताबिक युवक ने दावा किया कि उसका इरादा केवल अपने साले को धमकाने का था, लेकिन 8 कारतूस तैयार होने के कारण हत्या की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है. पुलिस का कहना है कि युवक ने अपने एक दोस्त से 40 हजार रुपये में हथियार और गोला-बारूद खरीदा था, जिसका ऑनलाइन पेमेंट किया गया था. शहर की क्राइम ब्रांच ने शनिवार 9 अगस्त 2025 को युवक के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया. पुलिस अब बंदूक देने वाले दोस्त की तलाशी कर रही है.  

F&Q 

भाई ने अपनी बहन के पति के खिलाफ क्या योजना बनाई थी?
 भाई ने अपनी बहन के पति को धमकाने और संभवतः हत्या करने की योजना बनाई थी, क्योंकि उसने परिवार की मर्जी के बिना शादी की थी. 

पुलिस ने क्या कार्रवाई की?
पुलिस ने समय पर कार्रवाई करते हुए भाई को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से 1 देसी पिस्तौल और 8 कारतूस बरामद किए. 

