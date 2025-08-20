अहमदाबाद में हिंदू बच्चे की हत्या पर भारी बवाल, मुस्लिम लड़के पर चाकू घोंप कर मारने का लगा आरोप, स्कूल के बाहर हजारों की भीड़
Advertisement
trendingNow12889048
Hindi Newscrime

अहमदाबाद में हिंदू बच्चे की हत्या पर भारी बवाल, मुस्लिम लड़के पर चाकू घोंप कर मारने का लगा आरोप, स्कूल के बाहर हजारों की भीड़

Ahmedabad Seventh Day School Murder: अहमदाबाद के खोखरा इलाके में स्थित सेवंथ डे स्कूल के एक छात्र पर चाकू से जानलेवा हमला होने से हड़कंप मच गया है. इस हमले में गंभीर रूप से घायल हुए 10वीं कक्षा के छात्र  की इलाज के दौरान मौत हो गई है. इसके बाद जमकर हंगामा हो रहा है.

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Aug 20, 2025, 01:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अहमदाबाद में हिंदू बच्चे की हत्या पर भारी बवाल, मुस्लिम लड़के पर चाकू घोंप कर मारने का लगा आरोप, स्कूल के बाहर हजारों की भीड़

Class-10 student to death in Ahmedabad: अहमदाबाद के खोखरा इलाके में स्थित सेवंथ डे स्कूल के एक छात्र पर चाकू से जानलेवा हमला होने से हड़कंप मच गया है. इस हमले में गंभीर रूप से घायल हुए 10वीं कक्षा के छात्र की इलाज के दौरान मौत हो गई है. इस घटना के बाद स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं और अभिभावकों में भारी आक्रोश है. 8वीं कक्षा के एक छात्र ने 10वीं के छात्र पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे छात्र की मौत हो गई. इस घटना ने स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. गुस्साए अभिभावकों ने स्कूल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया. स्कूल के बाहर 2 हजार से ज्यादा लोग जमा हो गए और ‘पुलिस हाय-हाय’ के नारे लगाए. स्थिति को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है. मीडिया रिपोर्ट के मुता‌बिक, आरोपी छात्र को पकड़ लिया गया है.

इस मामले में संयुक्त पुलिस आयुक्त जयपाल सिंह राठौर ने कहा, "...दो छात्रों में झगड़ा हुआ और उनमें से एक ने दूसरे को चाकू मार दिया. पुलिस ने कल ही एफआईआर दर्ज कर ली थी. आरोपी को हिरासत में लिया गया था. इलाज के दौरान घायल बच्चे की मौत हो गई. इसलिए, उसका परिवार, अन्य छात्रों के अभिभावक और सिंधी समुदाय के लोग यहां एकत्र हुए हैं. पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी यहां मौजूद हैं. आगे की जांच की जा रही है...मृतक बच्चा सिंधी समुदाय से था और मुख्य आरोपी मुस्लिम समुदाय से है..."

क्या थी घटना? मुस्लिम छात्र पर हत्या का आरोप
जानकारी के मुताबिक, कुछ दिन पहले 8वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों के बीच सीढ़ियों पर धक्का लगने की वजह से झगड़ा हुआ था. यह छोटी-सी बात पुरानी दुश्मनी में बदल गई. सोमवार को स्कूल के बाहर 8वीं के छात्र ने 9वीं और 10वीं के कुछ अन्य छात्रों के साथ मिलकर छात्र पर चाकू से हमला कर दिया. छात्र पेट पकड़कर स्कूल पहुंचा, जहां से उसे रिक्शे में नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. लेकिन, गंभीर चोटों की वजह से उसकी मौत हो गई. हमलावर छात्र शाहआलम का रहने वाला है और उसे खोखरा पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. इस घटना में बच्चे की मौत का आरोप मुस्लिम छात्र पर लग रहा है. जिसकी आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है. 

अभिभावकों का गुस्सा, स्कूल पर सवाल
इस घटना के बाद अभिभावकों का गुस्सा सातवें आसमान पर है. उनका कहना है कि स्कूल में बच्चों की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है. कई अभिभावकों ने बताया कि बच्चे शिकायत करते हैं, तो शिक्षक उन्हें ‘इग्नोर’ करने की सलाह देते हैं. सवाल यह भी उठ रहा है कि 8वीं का छात्र चाकू लेकर स्कूल के आसपास कैसे पहुंचा? स्कूल प्रशासन का कहना है कि वे रोज बच्चों की तलाशी लेते हैं और संभवत: हमलावर ने चाकू बाहर गाड़ी में छिपाया होगा. लेकिन सवाल है कि नाबालिग छात्र गाड़ी लेकर कैसे आया?

स्कूल का बयान
स्कूल की ओर से मयूरिका पटेल ने कहा, “कुछ दिन पहले दोनों छात्रों के बीच धक्का-मुक्की को लेकर झगड़ा हुआ था. हमें इसकी शिकायत नहीं मिली, लेकिन अभिभावकों को सूचना दी गई थी. यह घटना स्कूल के बाहर हुई.” स्कूल ने अगले दिन छुट्टी घोषित कर दी.

हंगामा और तोड़फोड़
घटना के बाद गुस्साई भीड़ ने स्कूल में घुसकर तोड़फोड़ की. स्कूल की बसों, कारों और बाइकों को नुकसान पहुंचाया गया. कुछ लोगों ने स्टाफ के साथ मारपीट भी की. भीड़ ने स्कूल के दरवाजे और शीशे तोड़ दिए. स्थिति बेकाबू होने पर पुलिस पहुंची, लेकिन भीड़ ने सड़क जाम कर ‘हाय-हाय’ के नारे लगाए. मणिनगर के विधायक, डीसीपी बलदेव देसाई, और एसीपी मौके पर पहुंचे. बजरंग दल, वीएचपी, और एबीवीपी के कार्यकर्ता भी ‘जय श्री राम’ के नारे लगाते हुए स्कूल पहुंचे.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

Ahmedabad

Trending news

हिमाचल के PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह फिर करेंगे शादी, कौन हैं दुल्हन अमरीन कौर?
Himachal Pradesh
हिमाचल के PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह फिर करेंगे शादी, कौन हैं दुल्हन अमरीन कौर?
NDA से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने भरा नॉमिनेशन
CP Radhakrishnan
NDA से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने भरा नॉमिनेशन
कभी गोवा के CM का कांग्रेस ने कहा था कारिंदा, अब उन्‍हीं को बनाया VP का उम्मीदवार
Vice President
कभी गोवा के CM का कांग्रेस ने कहा था कारिंदा, अब उन्‍हीं को बनाया VP का उम्मीदवार
कौन है वो शख्‍स जिसने रेखा गुप्‍ता पर किया हमला? हमलावर की मां ने कही ये बात
rekha gupta
कौन है वो शख्‍स जिसने रेखा गुप्‍ता पर किया हमला? हमलावर की मां ने कही ये बात
'CSDS के संजय कुमार ने एक नैरेटिव बनाने की...', ICSSR ने कहा- होगी बड़ी कार्रवाई
Election Commission
'CSDS के संजय कुमार ने एक नैरेटिव बनाने की...', ICSSR ने कहा- होगी बड़ी कार्रवाई
'पापा आपके सपने को पूरा करना ही...', राजीव गांधी की जयंती पर राहुल ने दी श्रद्धांजलि
Rajiv Gandhi
'पापा आपके सपने को पूरा करना ही...', राजीव गांधी की जयंती पर राहुल ने दी श्रद्धांजलि
सीएम रेखा गुप्‍ता पर हमले के मामले में बड़ा खुलासा, मौके पर मौजूद लोगों ने बताया सच
rekha gupta
सीएम रेखा गुप्‍ता पर हमले के मामले में बड़ा खुलासा, मौके पर मौजूद लोगों ने बताया सच
उद्धव-राज ठाकरे पहले टेस्‍ट में फेल, इस चुनाव में बुरी तरह हारे; नहीं मिली एक भी सीट
Maharashtra Best Elections
उद्धव-राज ठाकरे पहले टेस्‍ट में फेल, इस चुनाव में बुरी तरह हारे; नहीं मिली एक भी सीट
शशि थरूर ने तो पाकिस्‍तान का लोड ही नहीं लिया, एक झटके में बोले- भारत को संबंध...
Shashi Tharoor
शशि थरूर ने तो पाकिस्‍तान का लोड ही नहीं लिया, एक झटके में बोले- भारत को संबंध...
पीएम के साथ काला सूटकेस लेकर क्यों चलते हैं SPG कमांडो? इसके भीतर क्या छिपा है राज
SPG Commando
पीएम के साथ काला सूटकेस लेकर क्यों चलते हैं SPG कमांडो? इसके भीतर क्या छिपा है राज
;