/हथियारों-ड्रग तस्करी का फैलाया साम्राज्य, अब दिल्ली में दबोचा गया... कौन है दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड गैंगस्टर अख्तर मर्चेंट?

अख्तर मर्चेंट को इससे पहले साल 2022 में महाराष्ट्र ATS ने गिरफ्तार किया था. अब दिल्ली एयरपोर्ट में उसे हिरासत में लिया गया है, जिसके साथ अब उसके पुराने मामलों को लेकर भी आगे की कार्रवाई की जाएगी. दाऊद इब्राहिम से पुराना कनेक्शन होने के नाते अख्तर का नाम मुंबई के अंडरवर्ल्ड से जुड़े मामलों में भी सामने आता रहता है. हिरासत में लिए जाने के बाद अब महाराष्ट्र पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं. सिक्योरिटी ऑफिसर्स के मुताबिक, अख्तर मर्चेंट के साथ पूछताछ के बाद विदेश में अंडरवर्ल्ड के फैले नेटवर्क और अवैध हथियारों की सप्लाई चेन को लेकर बड़े खुलासे हो सकते हैं.