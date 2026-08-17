/हथियारों-ड्रग तस्करी का फैलाया साम्राज्य, अब दिल्ली में दबोचा गया... कौन है दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड गैंगस्टर अख्तर मर्चेंट?

Akhtar Merchant Arrested: मुंबई के वांटेड अपराधी अख्तर मर्चेंट को दिल्ली एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया गया है. कभी दाऊद इब्राहीम का करीबी रहा वांटेड अख्तर मर्चेंट के खिलाफ इंटरपोल ने अगस्त 2026 में रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था. आरोपी हथियारो और ड्रग की तस्करी से जुड़ा हुआ है. वह पहले मुंबई से सटे नालासोपारा में रहता था और एक्सटॉरशन का काम करता था.
अख्तर मर्चेंट के खिलाफ साल 2018 में मीरा रोड के नया नगर में किडनैपिंग का मामला भी दर्ज हुआ था. फिलहाल इसकी गिरफ्तारी मीरा रोड में साल 2023 में एक बेकरी पर की गयी फायरिंग को लेकर हुई है. आरोपी को कल मंगलवार ( 17 अगस्त 2026) को ठाणे की मकोका कोर्ट में पेश किया जायेगा.
आरोपी अख्तर मर्चेंट के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 384, 120B और 34 के तहत कई मामले दर्ज हैं, जिसमें रंगदारी, आपराधिक साजिश, हत्या की कोशिश और साझा मंशा से जुड़े आरोप शामिल हैं. उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराएं भी दर्ज हैं. उसका नाम हथियारों और ड्रग्स की तस्करी में भी सामने आया है. अख्तर मर्चेंट के खिलाफ महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (MCOCA) की धाराएं भी लगी हैं.
महाराष्ट्र पुलिस की ओर से अख्तर मर्चेंट के खिलाफ बीते 17 दिसंबर 2025 को रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का प्रस्ताव भेजा गया था. वहीं, इसके बाद 1 अगस्त 2026 को इंटरपोल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दिया और अख्तर मर्चेंट के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अख्तर लंबे समय से फरार था और विदेश में बैठे-बैठे अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क को मदद पहुंचा रहा था. भारत में वह क्राइम सिंडिकेट को फाइनेंशियल और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट देता था.
अख्तर मर्चेंट को इससे पहले साल 2022 में महाराष्ट्र ATS ने गिरफ्तार किया था. अब दिल्ली एयरपोर्ट में उसे हिरासत में लिया गया है, जिसके साथ अब उसके पुराने मामलों को लेकर भी आगे की कार्रवाई की जाएगी. दाऊद इब्राहिम से पुराना कनेक्शन होने के नाते अख्तर का नाम मुंबई के अंडरवर्ल्ड से जुड़े मामलों में भी सामने आता रहता है. हिरासत में लिए जाने के बाद अब महाराष्ट्र पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं. सिक्योरिटी ऑफिसर्स के मुताबिक, अख्तर मर्चेंट के साथ पूछताछ के बाद विदेश में अंडरवर्ल्ड के फैले नेटवर्क और अवैध हथियारों की सप्लाई चेन को लेकर बड़े खुलासे हो सकते हैं.