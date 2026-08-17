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हथियारों-ड्रग तस्करी का फैलाया साम्राज्य, अब दिल्ली में दबोचा गया... कौन है दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड गैंगस्टर अख्तर मर्चेंट?

Akhtar Merchant Arrested In Delhi Airport: वांटेड अपराधी अख्तर मर्चेंट को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. उसे मुंबई एयरपोर्ट में दबोचा गया. महाराष्ट्र पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां हिरासत में लेने के बाद अब आरोपी से कई बड़े खुलासे करवा रही है.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 17, 2026, 09:06 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 09:06 PM IST
हथियारों-ड्रग तस्करी का फैलाया साम्राज्य, अब दिल्ली में दबोचा गया... कौन है दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड गैंगस्टर अख्तर मर्चेंट?

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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