महिला कोच में चढ़ा 50 साल का अख्तर नवाज, चलती ट्रेन से लड़की को फेंका नीचे; अचानक ऐसा क्या हुआ?

Mumbai Local Train: मुंबई लोकल ट्रेन में एक बेहद दुखद घटना हुई है. जानकारी के अनुसार, पनवेल और खंडेश्वर के बीच एक 50 वर्षीय शख्स महिला डिब्बे में घुस गया और गुस्से में 18 साल की एक छात्रा को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
Mumbai Crime: महाराष्ट्र के मुंबई लोकल में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. जानकारी के अनुसार, गुरुवार सुबह पनवेल और खंडेश्वर रेलवे स्टेशन के बीच चलती लोकल ट्रेन में एक 18 साल की कॉलेज गर्ल को बहस के बाद 50 साल के एक शख्स जो महिला डिब्बे में घुस गया था ने चलती लोकल ट्रेन से नीचे धकेल दिया. इस घटना में लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई.
जानें क्या है पूरा मामला
जानकारी के अनुसार, लड़की सुबह करीब 8 बजे CSMT जाने वाली लोकल ट्रेन के महिला डिब्बे में सफर कर रही थी. जैसे ही लोकल ट्रेन रवाना हुई शेख अख्तर नवाज (उम्र 50) महिला डिब्बे में चढ़ गया. जब महिलाओं ने उसे नीचे उतरने के लिए कहा तो वह बहस करने लगा. बहस बढ़ने के बाद आरोपी ने गुस्से में लड़की को पीछे से जोरदार धक्का देकर चलती ट्रेन से नीचे धकेल दिया. इस झटके से वह सीधे पटरी पर गिर गई. इस घटना में उसके सिर, कमर और हाथ-पैरों में गंभीर चोटें आईं.
घटना के बाद उसने अपने पिता को फोन करके चोट के बारे में बताया. उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है. घटना के बाद आरोपी खंडेश्वर स्टेशन पर उतरकर भागने की कोशिश कर रहा था तभी सतर्क यात्रियों ने उसे रेलवे पुलिस को सौंप दिया. पनवेल रेलवे पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और कोर्ट ने उसे 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर विजय तायडे की जानकारी के मुताबिक, आरोपी शेख अकेला है उसका कोई रिश्तेदार नहीं है. वह घूमता रहता है शुरुआती जांच से पता चलता है कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है इसीलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि उसने यह काम किया होगा.