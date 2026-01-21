केरल सबरीमाला सोना चोरी केस के आरोपी से गिफ्ट लेने पर पूर्व मंत्री ने क्या-क्या कहा?

Ex Devaswom Minister Surendran on Kerala Sabarimala gold theft case: सबरीमाला अयप्पा मंदिर से जुड़े बहुचर्चित गोल्ड चोरी मामले में अब सियासी हलचल तेज हो गई है. पूर्व देवस्वोम मंत्री और विधायक कडाकम्पल्ली सुरेंद्रन ने उन तमाम खबरों और चर्चाओं को खारिज कर दिया है, जिनमें उनका नाम मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी से जोड़ा जा रहा है. सुरेंद्रन ने साफ शब्दों में कहा कि उन्होंने न तो कभी पोट्टी से कोई तोहफा लिया और न ही किसी तरह की मदद या स्पॉन्सरशिप स्वीकार की.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोले सुरेंद्रन

बुधवार को तिरुवनंतपुरम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुरेंद्रन ने कहा, “मेरे और उन्नीकृष्णन पोट्टी के बीच किसी तरह के निजी रिश्ते की बातें पूरी तरह अफवाह हैं. मैंने जांच एजेंसी को पहले ही सब कुछ बता दिया है.” उन्होंने बताया कि वे साल 2017 में सिर्फ एक बार पोट्टी के तत्कालीन घर गए थे, वह भी एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए.

‘भक्त के तौर पर मुलाकात थी’

सुरेंद्रन ने स्पष्ट किया कि उनकी मुलाकात पूरी तरह एक अयप्पा भक्त के रूप में थी. उन्होंने कहा, “मैंने वहां भोजन किया और फिर सबरीमाला के लिए रवाना हो गया. इसके अलावा न तो कोई मुलाकात हुई और न ही कोई लेन-देन.” पूर्व मंत्री ने यह भी जोड़ा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में पोट्टी या उससे जुड़े किसी व्यक्ति ने कभी कोई आर्थिक सहायता नहीं दी.

Add Zee News as a Preferred Source

आरोपी पोट्टी को मिली जमानत, लेकिन राहत अधूरी

इस बीच, कोल्लम विजिलेंस कोर्ट ने मंगलवार को उन्नीकृष्णन पोट्टी को वैधानिक जमानत दे दी. 90 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल न होने के कारण कोर्ट ने यह फैसला सुनाया. हालांकि, पोट्टी अभी भी सबरीमाला के श्रीकोविल (गर्भगृह) के दरवाजों से जुड़े एक अन्य मामले में जेल में ही रहेगा.

ईडी की बड़ी कार्रवाई, कई राज्यों में छापे

मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के शक में केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में 21 ठिकानों पर छापेमारी की. इन छापों में उन्नीकृष्णन पोट्टी, पूर्व देवस्वोम बोर्ड अध्यक्ष ए पद्मकुमार समेत कई आरोपियों और सोना कारोबारियों के ठिकाने शामिल हैं. ईडी यह जांच कर रही है कि क्या इस मामले में बड़े पैमाने पर धन शोधन हुआ.

क्या है पूरा मामला

सबरीमाला गोल्ड चोरी केस साल 2019 से जुड़ा है. आरोप है कि मंदिर के पवित्र हिस्सों जिसमें द्वारपालक मूर्तियों और श्रीकोविल के दरवाजों से करीब 4.54 किलो सोने की हेराफेरी की गई. यह सब रि-गोल्ड प्लेटिंग के नाम पर हुआ. इस विवाद की जड़ें 1998 तक जाती हैं, जब उद्योगपति विजय माल्या ने मंदिर को 30.3 किलो सोना दान किया था. बाद की जांच में दान और इस्तेमाल किए गए सोने में अंतर पाया गया है.