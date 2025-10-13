Advertisement
Hindi Newscrime

डेढ़ साल का बच्चा गोद में लेकर ट्रेन के आगे कूद गए मां-बाप, खबर सुनते ही दादी की मौत; जो भी सुना फफक पड़ा!

Couple Suicide: आंध्र प्रदेश में झगड़े के बाद दंपत्ति ने नवजात बेटे के साथ ट्रेन के आगे छलांग लगा कर आत्महत्या कर ली. यह घटना रविवार रात करीब 11 बजे कडप्पा रेलवे स्टेशन पर हुई थी जब परिवार पटरी पर खड़ा था और ट्रेन की चपेट में आ गया. 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 13, 2025, 06:05 PM IST
Andhra Pradesh Couple Suicide: आंध्र प्रदेश के कडप्पा रेलवे स्टेशन से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जानकारी के अनुसार, कडप्पा रेलवे स्टेशन के पास एक परिवार ने मालगाड़ी के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली. इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, जिनकी पहचान श्रीरामुलु (35), उनकी पत्नी सिरिशा (30) और उनके डेढ़ वर्षीय बेटे ऋत्विक के रूप में हुई है.

हार्ट अटैक से गई दादी की जान

जानकारी के अनुसार, शाम को दंपति के बीच गरमागरम बहस हुई थी जिसके बाद श्रीरामुलु की दादी ने बीच-बचाव किया और उन्हें डांटा. गुस्से में आकर दंपति अपने बच्चे के साथ घर से निकल गए और ट्रेन के नीचे आकर जान दे दी. पुलिस ने बताया कि जब ट्रेन आई, तो दंपत्ति अपने बच्चे के साथ पटरी पर खड़े थे. तीनों के शव ट्रेन की चपेट में आ गए. शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए रिम्स अस्पताल भेज दिया गया. पुलिस का कहना है कि घर में हुए झगड़े के बाद दंपत्ति ने रेलवे स्टेशन पर कूदकर आत्महत्या कर ली. रविवार शाम श्रीरामुलु और सिरीशा का घर में झगड़ा हुआ था. श्रीरामुलु की दादी को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने बीच-बचाव किया और दोनों को डांटा. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. स्थानीय सूत्रों के अनुसार, दम्पति के जाने के तुरंत बाद श्रीरामुलु की दादी को दिल का दौरा पड़ा और उनकी भी मृत्यु हो गई.

बता दें, कडप्पा रेलवे स्टेशन पर ये पहली घटना नहीं है. जानकारी के अनुसार, कुछ दिन पहले एक जोड़े ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी. मृतकों की पहचान पालकोंडा रायुडू (26) और चंदना रेड्डी (24) के रूप में हुई थी. उन्होंने रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी थी. बता दें, चंदना ने अपने पति को छोड़ दिया था और काफी समय से रायडू के साथ रह रही थी.

