प्रेमी से शादी करने पर बेटी की निर्मम हत्या; आरोपी को बचाने वाले पुलिस अधिकारी पर गिरी गाज

Andhra Pradesh Crime News: आंध्र प्रदेश के माचेरला नगर से एक दिल को दहला देने वाली खबर सामने आई है. यहां पर एक पिता ने अपनी ही 22 साल की बेटी को मौत के घाट उतार दिया. बताया जा रहा है कि बेटी ने अपने मनमुताबिक शादी कर ली थी, जिसके बाद नाराज पिता ने यह कदम उठाया. अब इस पूरे मामले में एक पुलिस अधिकारी पर गाज गिरी है. आरोप है कि इस अधिकारी ने परिवार को बचाने की कोशिश की और साथ में रिश्वत भी लिया, जिसके बाद उसे निलंबित कर दिया गया है.

मृतका की पहचान 22 वर्षीय चौडेश्वरी के रूप में हुई है. युवती ने अपने पसंद के एक लड़के से शादी का फैसला लिया. गत 4 मार्च को उसने शादी की. चौडेश्वरी का परिवार इस शादी के खिलाफ था. पुलिस का कहना है कि शादी के कुछ दिनों बाद परिवार की ओर शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद चौडेश्वरी और उसके पति की तलाश शुरू हुई.

15 मार्च को मिली युवती की जानकारी

मामले की जांच कर रहे अधिकारियों ने बताया कि 14 मार्च को माचेरला टाउन के सर्कल इंस्पेक्टर (CI) ने दंपती को ट्रेस कर लिया गया. निलंबित पुलिस अधिकारी पर आरोप है कि उसने युवती को धमकाया और जबरन उसे उसके माता-पिता के घर भेज दिया. तीन दिन बाद यानी 18 मार्च को चौडेश्वरी को उसके माता-पिता ते घर पर मृत अवस्था में पाया गया. इसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई.

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परिवार ने किया आत्महत्या का दावा

शुरुआत में युवती के परिवार की ओर से दावा किया गया है कि उसने आत्महत्या कर ली है. हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सच्चाई सामने आई है. चिकित्सकों का कहना है कि युवती को सोते समय तकिए से दबाकर हत्या की गई थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद मृतका के पिता चंद्रश्रीनु और एक अन्य रिश्तेदार को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस का कहना है कि परिवार ने पसंद की शादी से नाराज होकर अपनी बेटी की हत्या कर दी.

पुलिस ने जांच में क्या पाया?

गौरतलब है कि आगे की जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि सर्कल इंस्पेक्टर ने परिवार से रिश्वत ली और उन्हें बचाने की कोशिश की. अधिकारी पर साजिश रचने, रिश्वत लेने और सबूत मिटाने के आरोप की जांच चल रही है. शुरुआती जांच में परिवार के बैंक रिकॉर्ड से बड़ी रकम निकासी के जांच की बात भी सामने आई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने सर्कल ऑफिसर को तत्काल निलंबित कर दिया है और उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया जाएगा.

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