पहले खिलाई बिरयानी और फिर उतारा मौत के घाट, पति की लाश के बगल में बैठ रात भर गंदी वीडियो देखती रही पत्नी

Andhra Pradesh Crime News: आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां पर एक महिला ने अपने पति की हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि महिला ने अपने प्रेमी की मदद से इस वारदात को अंजाम दिया. इतना ही नहीं बाद में पत्नी ने मृतक के शव के पास बैठकर अश्लील वीडियो भी देखे. इस मामले से इलाके में हड़कंप मच गया है. पूरा प्रकरण जिले के चिलुवुरु गांव का बताया गया. पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है.

शुरुआती जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि आरोपी लक्ष्मी माधुरी ने अपने पति लोकम शिव नागराजू की हत्या की प्लानिंग काफी पहले से की थी. इसके बाद उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इसको अंजाम दिया. मृतक पेशे से प्याज का व्यापारी था. मामले की जांच के दौरान पाया गया कि घटना वाली रात आरोपी ने अपने पति के लिए बिरयानी बनाई थी, जिसमें कथित तौर पर एक ऐसा पदार्थ मिलाया गया था जिससे वह गहरी नींद में सो गया.

प्लानिंग के तहत घटना को दिया अंजाम

Add Zee News as a Preferred Source

बताया जा रहा है कि जब लोकम शिव नागराजू बिरयानी खाने के बाद अक्षम हो गया, तो योजना का अगला चरण पत्नी और प्रेमी ने शुरू कर दिया. कथित तौर पर लक्ष्मी माधुरी का प्रेमी रात करीब 11.30 बजे दंपती के घर पहुंचा. प्रमी की पहचान गोपी के रूप में हुई है. पुलिस का कहना है कि गोपी ने नागराजू की छाती पर बैठकर उसे जकड़ लिया, जबकि माधुरी ने तकिए से अपने पति का गला घोंट दिया. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस घटना के कारण नागराजू की मौके पर ही मौत हो गई.

हत्या के बाद गोपी चला गया

उल्लेखनीय है कि लोकम शिव नागराजू की मौत के बाद गोपी वहां से चला गया और शव के पास माधुरी को अकेला छोड़ दिया. इसके बाद जो कुछ हुआ, उसने पुलिस के भी कान खड़े कर दिए. मदद मांगने या पड़ोसियों को सूचित करने के बजाय, माधुरी कथित तौर पर पूरी रात घर में ही रही. पुलिस का दावा है कि इस दौरान वह अपने पति के शव के पास बैठकर अश्लील वीडियो देखती रही. तड़के सुबह लगभग 4 बजे, उसने पड़ोसियों से संपर्क किया और दावा किया कि नागराजू की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है.

दोस्तों ने पुलिस को दी सूचना

हालांकि, माधुरी के बताने के बाद आसपास के लोगों को इस बात पर यकीन नहीं हुआ. पड़ोसी दंपति के बीच लगातार होने वाले झगड़ों और माधुरी के कथित विवाहेतर संबंध से अवगत थे. आसपास के लोगों को संदेह हुआ कि कुछ गड़बड़ है, इसके बाद उन्होंने पुलिस को इस बात की जानकारी दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. रिपोर्ट में पता चला कि नागराजू की मौत दम घुटने से हुई है. उनकी छाती की हड्डियों में फ्रैक्चर पाए गए, जिससे शारीरिक हमले की आशंका की पुष्टि हुई.

यह भी पढ़ें: सास को केरोसिन डालकर जिंदा जलाने वाली बहू को हाईकोर्ट ने क्यों दी राहत? पति चाहता था मां की मौत पर मिले सख्त सजा

पूछताछ में हुआ खुलासा

गौरतलब है कि इस मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पूछताछ के दौरान माधुरी ने अपराध कबूल कर लिया और अपने पति की हत्या करने के बाद पूरी रात अश्लील वीडियो देखने की बात स्वीकार की. मामला दर्ज कर लिया गया है और हत्या से जुड़े सभी पहलुओं का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है.

यह भी पढ़ें: केरल सबरीमाला सोना चोरी केस के आरोपी से गिफ्ट लेने पर पूर्व मंत्री ने क्या-क्या कहा?