फिल्मी स्टाइल में जेल से फरार हुए कैदी, तलाशी में पुलिस के छूटे पसीने, अब जनता से की अपील

Andhra Pradesh Crime News: आंध्र प्रदेश में अनाकापल्ली जिले के चोदावरम सबजेल से 2 कैदियों के भागने का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि नक्का रविकुमार और बेजवाड़ा रामू नाम के 2 कैदी जेल से बड़े नाटकीय ढंग से फरार हो गए. कैमरे में उनकी इस हरकत का वीडियो भी कैद हुआ है. पुलिस दोनों कैदियों की तलाश में जुटी है. वीडियो में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रसोई की ड्यूटी पर तैनात दोनों कैदियों ने जेल कर्मचारियों पर हमला किया और वहां से भाग निकले.

जेल से फरार कैदी

पुलिस के मुताबिक जेल की रसोई में काम कर रहे कैदी नक्का रविकुमार ने अचानक एक मुख्य वार्डन पर हथौड़े से हमला किया, जिससे आसपास अफरा-तफरी मच गई. हमला करते ही उसने वार्डन की चाबियां छीनकर परिसर से भागने में सफल हुआ. इस घटना ने सभी लोगों का ध्यान भटकाया, जिसका फायदा उठाते हुए एक अन्य कैदी बेजवाड़ा रामू भी वहां से भाग निकला. वह भी रसोईघर में सहायता कर रहा था.

पुलिस ने बनाई स्पेशल टीम

बता दें कि नक्का रविकुमार पेंशन फंड के गलत इस्तेमाल के अपराध में जेल की सजा काट रहा था, जबकि बेजवाड़ा रामू के खिलाफ चोरी का आरोप था. घटना को लेकर जेल के अधिकारियों ने तुरंत आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है. जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तुहिन सिन्हा ने मामले की पुष्टि की पुष्टि करते हुए कहा कि फरार कैदियों को पकड़ने के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं. इसके लिए एक्टिव रूप से काम किया जा रहा है.

पुलिस की जनता से अपील

तुहिन सिन्हा ने कहा,' हमारी टीमें उनकी तलाश कर रही हैं. वे पैदल हैं. वे किसी वाहन से नहीं भागे हैं. इसलिए हम उनकी तलाश कर रहे हैं. दोनों रिमांड कैदी हैं. बेजवाड़ा रामू चौथे महीने में और रवि कुमार सातवें महीने में रिमांड पर है. उन्हें हथौड़ा कैसे और कहां से मिला यह अभी भी जांच का विषय है. पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे ऐसी कोई भी जानकारी उपलब्ध कराएं जिससे भगोड़े कैदियों को वापस पकड़ा जा सके.



FAQ

जेल से कौन से कैदी फरार हुए हैं?

आंध्र प्रदेश की जेल से नक्का रविकुमार और बेजवाड़ा रामू नाम के दो कैदी फरार हुए हैं.

कैदियों पर क्या आरोप हैं?

नक्का रविकुमार पेंशन फंड के गलत इस्तेमाल के अपराध में जेल की सजा काट रहा था, जबकि बेजवाड़ा रामू के खिलाफ चोरी का आरोप था.