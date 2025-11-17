Advertisement
trendingNow13007811
Hindi Newscrime

हथियारबंद बदमाशों ने गर्ल स्कूल पर हमला कर 25 छात्राओं को किया अगवा, वाइस प्रिंसिपल की गोली मारकर हत्या

Girl students kidnapped: बदमाशों के पास अत्याधुनिक हथियार थे और उन्होंने स्कूल में 4 बजे घुसते ही गोलीबारी शुरू कर दी. हालांकि, स्कूल में तैनात पुलिस के जवानों ने उनसे मुठभेड़ की लेकिन बदमाश उससे पहले ही स्कूल की बिल्डिंग के अंदर घुस चुके थे.

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Nov 17, 2025, 07:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हथियारबंद बदमाशों ने गर्ल स्कूल पर हमला कर 25 छात्राओं को किया अगवा, वाइस प्रिंसिपल की गोली मारकर हत्या

Girl boarding school attack: नाइजीरिया के एक बोर्डिंग स्कूल पर देर रात अचानक हथियारबंद बदमाशों ने हमला बोल दिया. बदमाशों ने हमले के बाद स्कूल छात्रावास में रह रही 25 छात्राओं का अपहरण भी कर लिया है. पुलिस के अनुसार घटना नाइजीरिया के केब्बी इलाके की है. जहां रविवार को रात 4 बजे के आसपास गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल पर हथियारों से लैस होकर हमला किया. इस हमले में बदमाशों ने वाइस प्रिंसिपल की गोली मारकर हत्या करने के बाद 25 छात्राओं को किडनैप कर लिया.

चार बजे हमला 
वैनगार्ड न्यूज आउटलेट न्यूज के अनुसार केब्बी राज्य के डैंको इलाके के अंतर्गत आने वाले मागा माध्यमिक विद्यालय को बदमाशों ने निशाना बनाया था.पुलिस जनसंपर्क अधिकारी नफीउ अबुबकर कोटारकोशी की तरफ से सोमवार को इस पूरी घटना पर बयान जारी किया गया, जिसमें उन्होंने बताया बदमाशों के पास अत्याधुनिक हथियार थे और उन्होंने स्कूल में 4 बजे घुसते ही गोलीबारी शुरू कर दी. हालांकि, स्कूल में तैनात पुलिस के जवानों ने उनसे मुठभेड़ की लेकिन बदमाश उससे पहले ही स्कूल की बिल्डिंग के अंदर घुस चुके थे. 

पच्चीस छात्राओं का अपहरण
इस हमले में पच्चीस छात्रों को उनके हॉस्टल से किडनैप कर बदमाश उनको किसी अज्ञात स्थान पर ले गए. इस हमले में एक कर्मचारी हसन मकुकू की गोली मारकर हत्या कर दी गई तो वहीं दूसरे कर्मचारी अली शेहू के दाहिने हाथ में गोली लगी है. अधिकारियों के अनुसार कमांड ने आतंकवादियों की गतिविधियों पर नजर रखने और किडनैप की गई लड़कियों को बचाने के लिए सैन्य कर्मियों के साथ-साथ अतिरिक्त पुलिस बल दस्तों को तुरंत प्रभाव से तैनात कर दिया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: नेपाल का ऐतिहासिक फैसला, भारत में आतंक फैलाने वाले संगठनों की संपत्ति होगी फ्रीज

पुलिस कर रही तलाश

इस हमले में शामिल हमलावरों गिरफ्तार करने और किडनैप छात्राओं को बचाने के लिए पुलिस आस-पास के जंगलों की तलाश कर रही है. राज्यपाल के मुख्य प्रेस सचिव अहमद इदरीस ने भी घटना की जानकारी देते हुए कहा 'राज्य सरकार घटनाक्रम पर कड़ी नजर रख रही है और बदमाशों की तरफ से अगवा किए गए बच्चों की सही संख्या की पुष्टि की जा रही है".

About the Author
author img
Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

TAGS

boarding schoolGirl students

Trending news

अब पनाह देना शत्रुतापूर्ण कृत्य होगा, बांग्लादेश की चिट्ठी पर भारत ने दिया ये जवाब
Sheikh Hasina
अब पनाह देना शत्रुतापूर्ण कृत्य होगा, बांग्लादेश की चिट्ठी पर भारत ने दिया ये जवाब
धमाके तक नहीं थी साजिश, रॉकेट से भी हमले की थी तैयारी! एक और आरोपी को NIA ने दबोचा
Delhi blast
धमाके तक नहीं थी साजिश, रॉकेट से भी हमले की थी तैयारी! एक और आरोपी को NIA ने दबोचा
नौकरी छूटने पर घूम गया दिमाग, रास्ते में कैब की छत पर मचाया तांडव और फिर...
Cab driver
नौकरी छूटने पर घूम गया दिमाग, रास्ते में कैब की छत पर मचाया तांडव और फिर...
आरक्षण 50 प्रतिशत से ज्यादा कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया अहम सवाल
Supreme Court News
आरक्षण 50 प्रतिशत से ज्यादा कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया अहम सवाल
इस किताब से पहले प्यार के 'सीक्रेट' से अनजान थे लोग; कैसे खुला था सालों पहले राज?
Love Guru
इस किताब से पहले प्यार के 'सीक्रेट' से अनजान थे लोग; कैसे खुला था सालों पहले राज?
'मोदी सरकार को कोई हक नहीं', गोरखा मुद्दे को लेकर ममता ने फिर फोड़ा लेटर बम
Mamata Banerjee
'मोदी सरकार को कोई हक नहीं', गोरखा मुद्दे को लेकर ममता ने फिर फोड़ा लेटर बम
फांसी की सजा के बाद शेख हसीना का पहला रिएक्शन, बोलीं- यह पक्षपात और...
Sheikh Hasina
फांसी की सजा के बाद शेख हसीना का पहला रिएक्शन, बोलीं- यह पक्षपात और...
यहां काले हिरणों की मौतों का आंकड़ा पहुंचा 30, कौन है जिम्मेदार; कब होगी कार्रवाई?
karnataka
यहां काले हिरणों की मौतों का आंकड़ा पहुंचा 30, कौन है जिम्मेदार; कब होगी कार्रवाई?
मस्जिद में मुलाकात फिर ब्रेनवॉश, डॉ.उमर के चंगुल से कैसे बचा जसीर बिलाल? जानें कहानी
Delhi blast
मस्जिद में मुलाकात फिर ब्रेनवॉश, डॉ.उमर के चंगुल से कैसे बचा जसीर बिलाल? जानें कहानी
मुगलों के आने से हजारों साल पहले बने थे ये 'अजूबे'! भारत की सबसे प्राचीन धरोहरें
Historic monuments in India
मुगलों के आने से हजारों साल पहले बने थे ये 'अजूबे'! भारत की सबसे प्राचीन धरोहरें