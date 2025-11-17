हथियारबंद बदमाशों ने गर्ल स्कूल पर हमला कर 25 छात्राओं को किया अगवा, वाइस प्रिंसिपल की गोली मारकर हत्या

Girl boarding school attack: नाइजीरिया के एक बोर्डिंग स्कूल पर देर रात अचानक हथियारबंद बदमाशों ने हमला बोल दिया. बदमाशों ने हमले के बाद स्कूल छात्रावास में रह रही 25 छात्राओं का अपहरण भी कर लिया है. पुलिस के अनुसार घटना नाइजीरिया के केब्बी इलाके की है. जहां रविवार को रात 4 बजे के आसपास गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल पर हथियारों से लैस होकर हमला किया. इस हमले में बदमाशों ने वाइस प्रिंसिपल की गोली मारकर हत्या करने के बाद 25 छात्राओं को किडनैप कर लिया.

चार बजे हमला

वैनगार्ड न्यूज आउटलेट न्यूज के अनुसार केब्बी राज्य के डैंको इलाके के अंतर्गत आने वाले मागा माध्यमिक विद्यालय को बदमाशों ने निशाना बनाया था.पुलिस जनसंपर्क अधिकारी नफीउ अबुबकर कोटारकोशी की तरफ से सोमवार को इस पूरी घटना पर बयान जारी किया गया, जिसमें उन्होंने बताया बदमाशों के पास अत्याधुनिक हथियार थे और उन्होंने स्कूल में 4 बजे घुसते ही गोलीबारी शुरू कर दी. हालांकि, स्कूल में तैनात पुलिस के जवानों ने उनसे मुठभेड़ की लेकिन बदमाश उससे पहले ही स्कूल की बिल्डिंग के अंदर घुस चुके थे.

पच्चीस छात्राओं का अपहरण

इस हमले में पच्चीस छात्रों को उनके हॉस्टल से किडनैप कर बदमाश उनको किसी अज्ञात स्थान पर ले गए. इस हमले में एक कर्मचारी हसन मकुकू की गोली मारकर हत्या कर दी गई तो वहीं दूसरे कर्मचारी अली शेहू के दाहिने हाथ में गोली लगी है. अधिकारियों के अनुसार कमांड ने आतंकवादियों की गतिविधियों पर नजर रखने और किडनैप की गई लड़कियों को बचाने के लिए सैन्य कर्मियों के साथ-साथ अतिरिक्त पुलिस बल दस्तों को तुरंत प्रभाव से तैनात कर दिया है.

पुलिस कर रही तलाश

इस हमले में शामिल हमलावरों गिरफ्तार करने और किडनैप छात्राओं को बचाने के लिए पुलिस आस-पास के जंगलों की तलाश कर रही है. राज्यपाल के मुख्य प्रेस सचिव अहमद इदरीस ने भी घटना की जानकारी देते हुए कहा 'राज्य सरकार घटनाक्रम पर कड़ी नजर रख रही है और बदमाशों की तरफ से अगवा किए गए बच्चों की सही संख्या की पुष्टि की जा रही है".