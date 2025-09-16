90 लाख कैश और करोड़ों का सोना...असम की इस अफसर के घर छापेमारी, मुसलमानों के नाम की थी हिंदुओं की जमीन
90 लाख कैश और करोड़ों का सोना...असम की इस अफसर के घर छापेमारी, मुसलमानों के नाम की थी हिंदुओं की जमीन

Nupur Bora Corruption Case: असम में सिविल सेवा अधिकारी नूपुर बोरा पर बारपेटा जिले में तैनाती के समय गैरकानूनी तरीके से हिंदू परिवारों की जमीन मुसलमानों को दिलाने का आरोप लगा है.    

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Sep 16, 2025, 11:37 AM IST
90 लाख कैश और करोड़ों का सोना...असम की इस अफसर के घर छापेमारी, मुसलमानों के नाम की थी हिंदुओं की जमीन

Assam Corruption Case: असम में इन दिनों हिमंता बिस्वा सरमा की सरकार अवैध रूप से जमीन हथियाकर रहने वाले लोगों के खिलाफ शिकंजा कस रही है. वहीं अब इससे जुड़े एक मामले में सिविल सेवा अधिकारी नूपुर बोरा पर गंभीर आरोप लगे हैं. नुपुर पर आरोप है कि उन्होंने प्रदेश के बारपेटा जिले में अपनी तैनाती के समय गैरकानूनी तरीके से हिंदू परिवारों की जमीन मुसलमानों को दिलवाई. मामले ने राज्य में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है. 

अवैध रूप से ट्रांसफर की जमीन 
साल 2019 बैच की असम सिविल सेवा (ACS) अधिकारी नूपुर बोरा के खिलाफ अब मुख्यमंत्री विशेष सतर्कता टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी है. वह कार्बी आंगलोंग और बारपेटा में सर्कल ऑफिसर के पद पर भी कार्यभार संभाल चुकी है. उनका नाम लगातार विवादों में घिरा हुआ है. बोरा पर आरोप लगा कि उन्होंने बारपेटा में तैनाती के समय अवैध रूप से करोड़ों रुपये की जमीन के डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर किए हैं. बताया जा रहा है कि उन्होंने कई सरकारी और सत्रा (धार्मिक ट्रस्ट) की जमीन भी संदिग्ध लोगों के नाम की है. इनमें से अधिकतर जमीनें हिंदुओं की थी, जिन्हें मुसलमानों के नाम किया गया. इसके चलते मामला अधिक गंभीर हो गया है.   

ये भी पढ़ें- Puja Khedkar: मुंबई से ट्रक ड्राइवर का अपहरण, पुणे से बरामद; विवादों में आईं बर्खास्त IAS पूजा खेडकर की मां 

घर पर हुई छापेमारी 
मामले को लेकर मुख्यमंत्री की विशेष विजिलेंस टीम की ओर से नूपुर बोरा के घर पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है. इसस दोरान नूपुर के घर से 90 लाख रुपये कैश और 1 करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत के सोने के जेवर जब्त किए गए. फिलहाल बोरा को पुलिस ने अपनी हिरासत में रखा है. उससे पूछताछ की जा रही है. इसके अलावा विजिलेंस टीम की ओर से बोरा से जुड़े अधिकारियों के घरों पर भी दबिश दी है.    

ये भी पढ़ें- हॉस्टल में दिल दहलाने वाली वारदात, सोते समय बच्चों की आंखों में डाली गोंद, पलकें सील, उड़े डॉक्टरों के होश

मुख्यमंत्री का बयान 
विजिलेंस टीम ने बाघबर रेवेन्यू सर्कल से जुड़े लाट मंडल सूरजित डेका के आवास से भी कई डॉक्यूमेंट्स बरामद किए हैं. डेका पर बोरा की मदद से बारपेटा में कई जमीनें खरदीने का आरोप लगा है. घटना को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का कहना है कि गैरकानूनी जमीन ट्रांसफर और भ्रष्टाचार को किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सीएम ने बताया कि पिछले 6 महीने से बोरा पर नजर रखी जा रही थी और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक किसी भी आरोपी को राहत नहीं मिलने वाली है.    

FAQ 

नूपुर बोरा पर क्या आरोप है?
नूपुर बोरा पर ने बारपेटा जिले में तैनाती के समय गैरकानूनी तरीके से हिंदू परिवारों की जमीन मुसलमानों को ट्रांसफर करने का आरोप लगा है. 

नूपुर बोरा के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है?
असम के मुख्यमंत्री विशेष सतर्कता टीम ने नूपुर बोरा के घर पर छापेमारी की गई, जिसमें 90 लाख रुपये कैश और 1 करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत के सोने के जेवर जब्त किए गए. 

