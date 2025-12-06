असिस्टेंट प्रोफेसर पर छात्रा का यौन शोषण करने का आरोप, युवती प्रेग्नेंट! दूसरे टीचर ने बना लिया वीडियो, फिर...

Andhra Pradesh Crime News: आंध्र प्रदेश के तिरुपति स्थित राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (National Sanskrit University) से बड़ी खबर सामने आई है. आरोप है कि यूनिवर्सिटी के एक सहायक प्रोफेसर ने कथित रूप से प्रथम वर्ष की छात्रा का यौन शोषण किया. आरोपी प्रोफेसर का नाम डॉ. लक्ष्मण कुमार बताया जा रहा है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरोप है कि डॉ. लक्ष्मण कुमार ने संबंधित छात्रा को मानसिक रूप से डराया-धमकाया और उस पर अनुचित संबंधों के लिए दबाव बनाया. इन संबंधों की वजह से उक्त छात्रा कथित तौर पर गर्भवती भी हो गई थी, जिससे वह गहरे मानसिक तनाव में चली गई.

दूसरे प्रोफेसर ने बना लिया वीडियो

बताया जा रहा है कि इसी दौरान यूनिवर्सिटी के एक अन्य सहायक प्रोफेसर ने लक्ष्मण कुमार और छात्रा को एक कमरे में अकेले देखा. साथ ही उन संदिग्ध गतिविधियों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर ली.

सूत्रों के अनुसार, आरोपी प्रोफेसर ने भी छात्रा को फंसाने के उद्देश्य से अपने मोबाइल फोन से कुछ दृश्य रिकॉर्ड किए, ताकि बाद में उस पर दबाव बनाया जा सके.

छात्रा ने कुलपति से की शिकायत

पीड़ित छात्रा ने पूरे मामले की शिकायत विश्वविद्यालय के कुलपति जीएसआर कृष्णमूर्ति से की. मामले की गंभीरता को देखते हुए कुलपति ने तत्काल प्रभाव से डॉ. लक्ष्मण कुमार को निलंबित करने के आदेश जारी किए.

इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से तिरुपति पश्चिम थाना को सूचना दी गई. हालांकि पुलिस ने विश्वविद्यालय प्रशासन को बताया कि कानूनी प्रक्रिया के तहत पीड़िता को खुद ही सामने आकर लिखित शिकायत दर्ज करानी होगी.

यूनिवर्सिटी छोड़कर गई स्टूडेंट

इस पूरे घटनाक्रम से आहत और मानसिक तनाव में डूबी छात्रा विश्वविद्यालय परिसर से लापता हो गई है. उसके ओडिशा पहुंचने की सूचना मिली है. फिलहाल उसके सही स्थान और मानसिक स्थिति को लेकर स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है.

यह मामला सामने आने के बाद विश्वविद्यालय परिसर में हड़कंप मच गया है. महिला संगठनों और छात्र संगठनों ने निष्पक्ष जांच और पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की है. पुलिस का कहना है कि आधिकारिक शिकायत मिलने के बाद ही मामले की विधिवत जांच शुरू की जाएगी.