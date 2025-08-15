हे भगवान ये क्या कर दिया! बस से तीर्थ करने निकले, देवघर-गयासागर का किया दर्शन, घर वापसी में 10 की मौत, 35 घायल
हे भगवान ये क्या कर दिया! बस से तीर्थ करने निकले, देवघर-गयासागर का किया दर्शन, घर वापसी में 10 की मौत, 35 घायल

10 pilgrims killed, 35 injured in West Bengal: जिंदगी में क्या कुछ हो जाए, किसी को कुछ नहीं पता. कुछ ऐसा ही हुआ पश्चिम बंगाल के बर्धमान में. जहां एक दिल दहलाने वाला हादसा हो गया. भगवान का दर्शन कराके लौट रही बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई. जिसमें 10 लोगों की जान चली गई और 35 लोग घायल हो गए. जानें पूरी खबर. 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Aug 15, 2025, 03:28 PM IST
10 pilgrims killed in West Bengal: पश्चिम बंगाल के बर्धमान में दर्दनाक सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 35 लोग घायल हैं. सभी घायलों को बर्धमान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पूर्वी बर्धमान के पुलिस अधीक्षक संयुक्त दास ने इसकी पुष्टि की है. शुरुआती जानकारी के अनुसार, यह हादसा उस समय हुआ, जब यात्रियों से भरी हुई एक बस रास्ते में सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से टकरा गई. गंगा सागर में स्नान करके यात्री लौट रहे थे. बस दुर्गापुर की ओर जा रही थी. यह दुर्घटना पूर्वी बर्धमान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-19 पर नाला फेरी घाट पर हुई. टक्कर इतनी तेज थी कि बस का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई.

सूचना आते ही मची खलबली
स्थानीय लोगों ने सबसे पहले बचाव कार्य शुरू किया और पुलिस को भी सूचना दी गई. हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे. उन्होंने राहत व बचाव कार्य शुरू किया. दुर्घटना की खबर मिलने पर जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अर्क बनर्जी और जिलाधिकारी आयशा रानी अस्पताल पहुंचे.

कैसे हुआ हादसा?
इस बीच, पूर्वी बर्धमान के पुलिस अधीक्षक सायक दास ने बताया कि यह बस किसी तीर्थ यात्रा पर जा रही थी. इसी दौरान, रास्ते में बस का ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ. पुलिस अधिकारी ने पुष्टि करते हुए कहा कि भीषण बस दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हुई है. 35 लोग घायल हुए. कुछ लोगों की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है.
पुलिस अधीक्षक सायक दास के मुताबिक, सभी यात्री बिहार के निवासी हैं. बस में 5 बच्चों सहित 45 यात्री सवार थे.

इस हादसे ने पूरे इलाके में मातम छा दिया. तीर्थ यात्रा से लौट रहे लोगों के साथ ऐसी अनहोनी ने सबको झकझोर कर रख दिया है. मृतकों के परिवारों को सूचना दी जा रही है, और प्रशासन घायलों के इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ रहा. (इनपुट आईएएनएस से भी)

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

West Bengal

Trending news

