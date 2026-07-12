5.5 करोड़ का खजाना और हथियारों का जखीरा... संभाजी नगर के आलीशान बंगले का वो 'सीक्रेट रूम', अब जांच करेगी ATS

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में एक पुलिस कार्रवाई ने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं. मिटमिटा इलाके के एक आलीशान बंगले पर छापेमारी के दौरान पुलिस को एक ऐसे गुप्त कमरे का पता चला, जहां करोड़ों रुपये की नकदी, सोना-चांदी, आधुनिक हथियार और सैकड़ों जिंदा कारतूस छिपाकर रखे गए थे. शुरुआती जांच में जब बंगले के मालिक की पहचान सामने आई तो मामला और भी संवेदनशील हो गया.
छापेमारी के बाद जब पुलिस ने संपत्ति के मालिक की जानकारी जुटाई तो पता चला कि यह बंगला दिवंगत मजदूर नेता **बाबा फरजान** का है. उनका करीब एक महीने पहले निधन हो चुका है. बाबा फरजान शहर के सिटी चौक इलाके के निवासी थे और वाळूज औद्योगिक क्षेत्र में मजदूर नेता के तौर पर उनकी पहचान थी. वर्ष 1990 में उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधानसभा चुनाव भी लड़ा था. उनके दो बेटे फिलहाल पुणे में रहते हैं.
पुलिस के मुताबिक, गुप्त सूचना मिलने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने बंगले की तलाशी ली. जांच के दौरान एक बंद और छिपे हुए कमरे से बड़ी मात्रा में नकदी और हथियार बरामद किए गए. जब्त सामान में शामिल हैं
नकद: ₹5,26,29,560
सोने के आभूषण: 151.33 ग्राम (अनुमानित कीमत ₹21.34 लाख)
चांदी के आभूषण: 3,921.24 ग्राम (अनुमानित कीमत ₹8.09 लाख)
हथियार: 1 रिवॉल्वर, 2 पिस्तौल, 4 राइफल और 4 मैगजीन
जिंदा कारतूस: 632
धारदार हथियार: 25, जिनमें तलवार, चाकू, कुकरी, गुप्ती, कोयता, मिलिट्री नाइफ और भाला-फर्शी जैसे हथियार शामिल हैं.
जांच में यह भी सामने आया है कि बाबा फरजान के निधन के बाद बंगले के एक विशेष कमरे में किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं थी. पुलिस का कहना है कि इसी कमरे में नकदी, आभूषण और हथियारों का पूरा जखीरा छिपाकर रखा गया था. अब यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इतने लंबे समय तक यह सामान वहां कैसे सुरक्षित रहा.
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, बाबा फरजान के खिलाफ पहले हत्या के प्रयास, मारपीट, अपहरण और जमीन से जुड़े विवादों सहित कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज रहे हैं. जांच एजेंसियां अब यह भी पता लगा रही हैं कि बरामद नकदी और हथियारों का संबंध कहीं पुराने आपराधिक नेटवर्क या किसी अन्य अवैध गतिविधि से तो नहीं है. हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी और सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है.
मामले की गंभीरता को देखते हुए आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) ने भी घटनाक्रम की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है. जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इतनी बड़ी नकदी और हथियारों का स्रोत क्या है, इन्हें यहां कब से रखा गया था और क्या इस मामले में अन्य लोगों की भी भूमिका है.
जांच के केंद्र में फिलहाल कई अहम सवाल हैं. आखिर करोड़ों रुपये की नकदी कहां से आई? हथियारों का इतना बड़ा जखीरा किस मकसद से रखा गया था? क्या इस पूरे मामले में कोई संगठित नेटवर्क सक्रिय था या फिर इसके पीछे कोई पुराना आर्थिक या आपराधिक विवाद छिपा है? इन सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे. फिलहाल पुलिस बरामद सामग्री की फॉरेंसिक जांच, दस्तावेजों की पड़ताल और संबंधित लोगों से पूछताछ में जुटी हुई है.