Advertisement
trendingNow13046983
Hindi Newscrimeकोचिंग के बहाने नाबालिगों को फंसाया, घर पर बुलाकर बनाए संबंध; 22 साल की महिला टीचर गिरफ्तार

कोचिंग के बहाने नाबालिगों को फंसाया, घर पर बुलाकर बनाए संबंध; 22 साल की महिला टीचर गिरफ्तार

Female Teacher Sexual Assault News: कहावत है कि दिल पर किसी का जोर नहीं होता लेकिन अगर यह दिल कम उम्र वालों पर आ जाए तो क्या हो. ऐसी ही 2 घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें महिला टीचर ने नाबालिग स्टूडेंट्स को घर बुलाकर संबंध बनाए.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Dec 19, 2025, 08:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कोचिंग के बहाने नाबालिगों को फंसाया, घर पर बुलाकर बनाए संबंध; 22 साल की महिला टीचर गिरफ्तार

Female Teacher Sexual Assault News with Minor Students: कहते हैं कि दिल पर किसी का काबू नहीं होता. यह नाजुक दिल कब किस पर आ जाए, कहा नहीं जा सकता. रूस और अमेरिका में 2 ऐसे मामले सामने आए हैं, जिसमें महिला टीचर्स का दिल अपने कम उम्र के स्टूडेंट्स पर आ गया. उन्होंने स्टूडेंट्स को रिझाकर अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर उनके साथ कई बार संबंध बनाए. हालांकि एक दिन उनका राज खुल गया और अब उन्हें अपने किए का खामियाजा भुगतना होगा.

यौन इच्छा पूरी करने के लिए बनाया प्लान

डेली सन की रिपोर्ट के मुताबिक, 22 साल की अफिना सिमियोनिडिस रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के स्कूल में इंग्लिश पढ़ाया करती थी. वह युवा और प्रतिभाशाली अंग्रेजी टीचर थी. उन्होंने रूस के टॉप टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन किया था. वर्ष 2024 के वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल में योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रपति पुतिन से सर्टिफिकेट और मेडल भी मिला था. 

Add Zee News as a Preferred Source

वो अपने जिम्नेजियम स्कूल में ज्यादा समय बिताया करती थी और अक्सर उसे 'दूसरा घर' कहकर संबोधित करती. उस टीचर का दिल अपने ही स्कूल के 12 साल के दो स्टूडेंट्स पर आ गया. पुलिस के मुताबिक, उसने अपनी यौन इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने से कम उम्र के स्टूडेंट्स का फायदा उठाने का प्लान बनाया. 

नाबालिग स्टूडेंस को घर बुलाकर बनाने लगी संबंध

योजना के तहत वह एक्सट्रा कोचिंग के नाम पर उन लड़कों को अपने घर बुलाने लगी. पुलिस का आरोप है कि इस साल जुलाई 2025 में टीचर ने छात्रों को घर पर बुलाया. उस वक्त टीचर के पैरंट्स घर पर नहीं थे. इसके बाद टीचर ने स्टूडेंट्स के साथ ओरल सेक्स समेत कई बार संबंध बनाए. 

एक बार संबंध बनने के बाद भी उसका दिल नहीं भरा और वह मौका देखकर बीच-बीच में यह काम करने लगी. एक दिन उनमें से एक स्टूडेंट को शक हुआ कि बेटा किस तरह की कोचिंग ले रहा है. उसने जब उसका मोबाइल फोन चेक किया तो टीचर के साथ सेक्सी चैट देखकर दंग रह गए. फिर उन्होंने पुलिस को कॉल कर मामले की शिकायत की.

हो सकती है 20 साल तक की सजा

इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपी टीचर को अरेस्ट कर लिया है. कोर्ट ने उसकी घर में नजरबंदी की अर्जी खारिज करके दो महीने के लिए जेल भेज दिया है. टीचर ने इस मामले में अभी तक अपना पक्ष नहीं रखा है. हालांकि माना जा रहा है कि ट्रायल में वह दावा करेंगी कि उसके ट्यूटर ग्रुप में शामिल एक छात्र ने बदला लेने के लिए झूठे आरोप लगाए हैं. अगर वह दोषी ठहराई जाती है तो उसे 15 से 20 साल तक की सजा हो सकती है. 

वह लेडी किलर जिसे मर्दों को मारने में आता था मजा, चाकू से गोदकर करती कत्ल; फिर ऐसे लगा देती ठिकाने

इसी तरह का मामला अमेरिका के फ्लोरिडा में भी सामने आया है. रिपोर्ट के मुताबिक, 22 साल की येजमार एंजेनिस रामोस-फिगुएरोआ सेंट्रल पॉइंट क्रिश्चियन एकेडमी में फिजिकल एजुकेशन टीचर थीं. वह स्कूल में पढ़ने वाले 13 साल के लड़के के प्यार में पड़ गई. उसने लड़के का मोबाइल नंबर लेकर उसे अपने अर्धनग्न फोटोज और वीडियो भेजने शुरू कर दिए.

महिला टीचर की अदाओं का हो गया दीवाना

आरोप है कि वह स्टूडेंट्स के साथ देर रात तक सेक्स चैट भी करती थी. लड़का भी उसके प्यार में डूबा हुआ था और बदले में वैसे ही फोटोज भेजता था. जब छात्र की मां ने अपने बेटे के व्यवहार में बदलाव देखा तो उसे शक हुआ. उसने बेटे का मोबाइल चेक किया तो उसके होश उड़ गए. महिला टीचर अपनी अदाओं से उसे बुरी तरह दीवाना बना चुकी थी. 

जब मां ने स्कूल में जाकर टीचर से शिकायत की तो उसने अपनी गलती कबूल कर ली. उसने बताया कि नाबालिग छात्र को वही  सामग्री भेज रही है. इसके बाद उसने दोबारा से ऐसी गलती न किए जाने का वादा किया. जिस पर पैरंट्स ने अपनी शिकायत आगे न बढ़ाने का फैसला किया. 

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Crime news in Hindi

Trending news

भारत के इस गांव में सबसे साफ दिखता है आसमान! नग्न आंखों से भी नजर आएगी Milky Way
Milky Way
भारत के इस गांव में सबसे साफ दिखता है आसमान! नग्न आंखों से भी नजर आएगी Milky Way
'डंकी रूट' से US भेजने वाले गैंग के ठिकानों पर ED की रेड, करोड़ों की नकदी बरामद
ED
'डंकी रूट' से US भेजने वाले गैंग के ठिकानों पर ED की रेड, करोड़ों की नकदी बरामद
तमिलनाडु-गुजरात में जारी हुई SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, 97 लाख लोगों का कटा पत्ता
Voter List Release
तमिलनाडु-गुजरात में जारी हुई SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, 97 लाख लोगों का कटा पत्ता
'बीजेपी कौरव राज स्थापित करना चाहती...'बिहार सीएम की हरकत पर भड़की महबूबा मुफ्ती
hindi Jammu and Kashmir news
'बीजेपी कौरव राज स्थापित करना चाहती...'बिहार सीएम की हरकत पर भड़की महबूबा मुफ्ती
हैवानियत की हद पार! गली में बैडमिंटन खेल रहे बच्चे को जिम ट्रेनर ने मारी लात
bengaluru news
हैवानियत की हद पार! गली में बैडमिंटन खेल रहे बच्चे को जिम ट्रेनर ने मारी लात
बॉम्बे हाईकोर्ट से माणिकराव कोकाटे को बड़ा झटका, सजा पर रोक लगाने से किया इनकार
Bombay High Court
बॉम्बे हाईकोर्ट से माणिकराव कोकाटे को बड़ा झटका, सजा पर रोक लगाने से किया इनकार
युवराज, सोनू, उर्वशी, मिमी चक्रवर्ती समेत कई हस्तियों पर ED का एक्शन, संपत्ति जब्त
Betting App Case
युवराज, सोनू, उर्वशी, मिमी चक्रवर्ती समेत कई हस्तियों पर ED का एक्शन, संपत्ति जब्त
इंटरनेट पर फैला सुधा मूर्ति का डीपफेक वीडियो, राज्यसभा सांसद ने तुरंत किया अलर्ट
Artificial Intelligence
इंटरनेट पर फैला सुधा मूर्ति का डीपफेक वीडियो, राज्यसभा सांसद ने तुरंत किया अलर्ट
स्टूडेंट से पार्टनर वीजा तक, बॉन्डी बीच के आरोपी साजिद अकरम की पूरी कुंडली आई सामने
India Australia News in Hindi
स्टूडेंट से पार्टनर वीजा तक, बॉन्डी बीच के आरोपी साजिद अकरम की पूरी कुंडली आई सामने
मुंबई में तेंदुए की दहशत का अंत! 7 घंटे मीरा भायंदर में जमकर मचाया 'आतंक'
leopard attacked
मुंबई में तेंदुए की दहशत का अंत! 7 घंटे मीरा भायंदर में जमकर मचाया 'आतंक'