कोचिंग के बहाने नाबालिगों को फंसाया, घर पर बुलाकर बनाए संबंध; 22 साल की महिला टीचर गिरफ्तार

Female Teacher Sexual Assault News with Minor Students: कहते हैं कि दिल पर किसी का काबू नहीं होता. यह नाजुक दिल कब किस पर आ जाए, कहा नहीं जा सकता. रूस और अमेरिका में 2 ऐसे मामले सामने आए हैं, जिसमें महिला टीचर्स का दिल अपने कम उम्र के स्टूडेंट्स पर आ गया. उन्होंने स्टूडेंट्स को रिझाकर अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर उनके साथ कई बार संबंध बनाए. हालांकि एक दिन उनका राज खुल गया और अब उन्हें अपने किए का खामियाजा भुगतना होगा.

यौन इच्छा पूरी करने के लिए बनाया प्लान

डेली सन की रिपोर्ट के मुताबिक, 22 साल की अफिना सिमियोनिडिस रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के स्कूल में इंग्लिश पढ़ाया करती थी. वह युवा और प्रतिभाशाली अंग्रेजी टीचर थी. उन्होंने रूस के टॉप टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन किया था. वर्ष 2024 के वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल में योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रपति पुतिन से सर्टिफिकेट और मेडल भी मिला था.

वो अपने जिम्नेजियम स्कूल में ज्यादा समय बिताया करती थी और अक्सर उसे 'दूसरा घर' कहकर संबोधित करती. उस टीचर का दिल अपने ही स्कूल के 12 साल के दो स्टूडेंट्स पर आ गया. पुलिस के मुताबिक, उसने अपनी यौन इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने से कम उम्र के स्टूडेंट्स का फायदा उठाने का प्लान बनाया.

नाबालिग स्टूडेंस को घर बुलाकर बनाने लगी संबंध

योजना के तहत वह एक्सट्रा कोचिंग के नाम पर उन लड़कों को अपने घर बुलाने लगी. पुलिस का आरोप है कि इस साल जुलाई 2025 में टीचर ने छात्रों को घर पर बुलाया. उस वक्त टीचर के पैरंट्स घर पर नहीं थे. इसके बाद टीचर ने स्टूडेंट्स के साथ ओरल सेक्स समेत कई बार संबंध बनाए.

एक बार संबंध बनने के बाद भी उसका दिल नहीं भरा और वह मौका देखकर बीच-बीच में यह काम करने लगी. एक दिन उनमें से एक स्टूडेंट को शक हुआ कि बेटा किस तरह की कोचिंग ले रहा है. उसने जब उसका मोबाइल फोन चेक किया तो टीचर के साथ सेक्सी चैट देखकर दंग रह गए. फिर उन्होंने पुलिस को कॉल कर मामले की शिकायत की.

हो सकती है 20 साल तक की सजा

इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपी टीचर को अरेस्ट कर लिया है. कोर्ट ने उसकी घर में नजरबंदी की अर्जी खारिज करके दो महीने के लिए जेल भेज दिया है. टीचर ने इस मामले में अभी तक अपना पक्ष नहीं रखा है. हालांकि माना जा रहा है कि ट्रायल में वह दावा करेंगी कि उसके ट्यूटर ग्रुप में शामिल एक छात्र ने बदला लेने के लिए झूठे आरोप लगाए हैं. अगर वह दोषी ठहराई जाती है तो उसे 15 से 20 साल तक की सजा हो सकती है.

इसी तरह का मामला अमेरिका के फ्लोरिडा में भी सामने आया है. रिपोर्ट के मुताबिक, 22 साल की येजमार एंजेनिस रामोस-फिगुएरोआ सेंट्रल पॉइंट क्रिश्चियन एकेडमी में फिजिकल एजुकेशन टीचर थीं. वह स्कूल में पढ़ने वाले 13 साल के लड़के के प्यार में पड़ गई. उसने लड़के का मोबाइल नंबर लेकर उसे अपने अर्धनग्न फोटोज और वीडियो भेजने शुरू कर दिए.

महिला टीचर की अदाओं का हो गया दीवाना

आरोप है कि वह स्टूडेंट्स के साथ देर रात तक सेक्स चैट भी करती थी. लड़का भी उसके प्यार में डूबा हुआ था और बदले में वैसे ही फोटोज भेजता था. जब छात्र की मां ने अपने बेटे के व्यवहार में बदलाव देखा तो उसे शक हुआ. उसने बेटे का मोबाइल चेक किया तो उसके होश उड़ गए. महिला टीचर अपनी अदाओं से उसे बुरी तरह दीवाना बना चुकी थी.

जब मां ने स्कूल में जाकर टीचर से शिकायत की तो उसने अपनी गलती कबूल कर ली. उसने बताया कि नाबालिग छात्र को वही सामग्री भेज रही है. इसके बाद उसने दोबारा से ऐसी गलती न किए जाने का वादा किया. जिस पर पैरंट्स ने अपनी शिकायत आगे न बढ़ाने का फैसला किया.