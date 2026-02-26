Advertisement
मां-बाप के सामने बच्ची से छेड़छाड़ करता नजर आया बाबा, वायरल वीडियो से लोगों का भड़का गुस्सा; पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज

मां-बाप के सामने बच्ची से छेड़छाड़ करता नजर आया बाबा, वायरल वीडियो से लोगों का भड़का गुस्सा; पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज

Karnataka POCSO Act News: कर्नाटक के यादगीर जिले में एक बाबा ने मां-बाप के सामने कथित रूप से बच्ची से छेड़छाड़ की. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. जिसके बाद अब बाबा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया गया है. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Feb 26, 2026, 05:09 PM IST
मां-बाप के सामने बच्ची से छेड़छाड़ करता नजर आया बाबा, वायरल वीडियो से लोगों का भड़का गुस्सा; पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज

Karnataka POCSO Act Against Baba News: कर्नाटक में एक स्वघोषित बाबा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोप है कि वह 7 साल की बच्ची के साथ अप्रिय हरकत कर रहा था. जिससे बच्ची खुद को असहज महसूस कर रही थी. इस घटना के वक्त मां-बाप भी वहां मौजूद थे और देख रहे थे. इस घटना का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों का गुस्सा भड़क गया. जिसके बाद कर्नाटक राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग सक्रिय हुआ और उसने पुलिस को मामले में एक्शन लेने का निर्देश दिया.

बाबा पर बच्ची के साथ अनुचित व्यवहार का आरोप

वायरल हुआ वीडियो कर्नाटक के यादगीर जिले का बताया जा रहा है. इस जिले के शाहपुर में एक मठ है. जिसके बाबा मल्लिकार्जुन मुत्तावा हैं. वे वीडियो में बच्ची को गोद में बिठाकर चूमते नजर आए. जबकि उसके माता-पिता वहां मौजूद रहकर देख रहे थे. खास बात ये है कि पैरंट्स ने यह वीडियो खुद रिकॉर्ड कर अपने सोशल मीडिया पर डाला था, जो कुछ ही घंटों में वायरल हो गया. लोगों ने बाबा के व्यवहार को गलत बताते हुए कार्रवाई की मांग की. 

बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने लिया एक्शन

इसके बाद कर्नाटक राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की नींद टूटी और उसने वीडियो का स्वत संज्ञान लेकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने इस मामले में बाबा के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. जिले के एसपी ने बताया कि आरोपी बाबा को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया गया है. इस मामले में पैरंट्स और बच्ची के बयान भी रिकॉर्ड किए गए हैं. उन्होंने बाबा के स्पर्श में कुछ भी गलत नहीं पाया और कहा कि उन्होंने खुद यह वीडियो बनाया था. 

वीडियो में असहज नजर आ रही थी बच्ची

हालांकि बाल कल्याण समिति का कहना है कि वीडियो और काउंसलिंग के दौरान बच्ची असहज नजर आ रही थी. जिसके बाद केस दर्ज करने की सिफारिश की गई. इसके साथ ही कर्नाटक राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्देश पर जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने मठ में जाकर बच्ची और उसके माता-पिता के बयान दर्ज किए. जिन्हें अब जांच के लिए पुलिस को सौंपा जाएगा. 

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

