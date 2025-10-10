Advertisement
डिनर किया, बोला बस आता हूं... फिर टॉयलेट में मिली बैंक मैनेजर की लाश, अबतक नहीं उठा मौत से पर्दा

Bengaluru Crime: बेंगलुरु के आरआर नगर में एक बैंक मैनेजर की लाश एक पब के बाथरूम में मिली है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मृतक की पहचान मेघराज के रूप में हुई है, जो जन स्मॉल बैंक में मैनेजर था.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 10, 2025, 03:19 PM IST
Bank Manager Found Dead In Pub: बेंगलुरु के आरआर नगर से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि बेंगलुरु के एक पब के बाथरूम में एक बैंक मैनेजर मृत पाया गया. पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है. मृतक की पहचान 31 वर्षीय मेघराज के रूप में हुई है, जो जन स्मॉल बैंक में बैंक मैनेजर थे.

BNS की धारा 174 (सी) के तहत मामला दर्ज 

डीसीपी (पश्चिम) एस. गिरीश ने शुक्रवार को बताया कि कल रात आरआर नगर थाना क्षेत्र में स्थित 1522 बार में 31 वर्षीय मेघराज नाम का एक व्यक्ति अपने तीन दोस्तों के साथ गया था. खाना खत्म करने और बिल चुकाने के बाद मेघराज बाथरूम चले गए और तीनों दोस्त बार से बाहर निकल गए. डीसीपी गिरीश ने कहा कि थोड़ी देर इंतजार करने के बाद, तीनों दोस्त मेघराज को ढूंढ़ने फिर ऊपर गए. सीसीटीवी देखने पर पता चला कि वह वॉशरूम गया था और उसने खुद को अंदर बंद कर लिया था. दरवाजा तोड़ने पर पता चला कि उसकी मौत हो चुकी थी. एसओसीओ ने स्थानीय पुलिस के साथ घटनास्थल का दौरा किया. मृतक के भाई विनय की शिकायत पर बीएनएस एक्ट की धारा 174 (सी) के तहत अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया गया है. डीसीपी गिरीश ने बताया कि पोस्टमॉर्टम के बाद मौत के सही कारण का पता चलेगा. मृतक के परिवार में उसकी पत्नी और छह महीने का बच्चा है. आगे की जांच जारी है.

पहले भी हो चुकी है ऐसी घटनाएं

बता दें ये ऐसा पहला मामला नहीं है इससे पहले 22 जून, 2019 को चर्च स्ट्रीट स्थित बेयर पब की सीढ़ियों से उतरते समय एक मार्केटिंग मैनेजर और उसकी महिला मित्र की खिड़की से गिरकर मौत हो गई थी. मृतकों की पहचान एक मीडिया हाउस में मार्केटिंग मैनेजर पवन अत्तावर और एक आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेदा आर यादव के रूप में हुई थी. यह घटना उस समय हुई थी जब बेंगलुरु के तत्कालीन पुलिस आयुक्त आलोक कुमार वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रात्रिकालीन दौरे के तहत पब का निरीक्षण कर रहे थे और स्थिति का जायजा ले रहे थे. पुलिस ने दोनों को खून से लथपथ पाया और उन्हें अस्पताल ले गई जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

Bengaluru

