फिल्मी स्टाइल में घुसे चोर, बंदूक की नोंक पर खाली किया बैंक, लूटे 1 करोड़ और 13 किलो का सोना

Crime News: कर्नाटक में चोरी से जुड़ा एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां चोरों ने सेना की वर्दी पहनकर बैंक से करोड़ों के कैश और सोने के गहने चोरी कर लिए. चोरी के बाद वे वहां से भाग निकले.
Karnataka Crime News: आमतौर पर कई शहरों और कस्बों में आए दिन चोरी-डकैती की घटनाएं देखने को मिलती है, लेकिन कर्नाटक में इससे जुड़ा एक हैरान कर देने वाला मामला देखा गया है. यहां के विजयपुर शहर में हथियारों से लैस कुछ डकैत सेना की जैसी वर्दी पहनकर बैंक में घुसे और कर्मचारियों को डरा-धमकाकर वहां से करोड़ों की चोरी कर भाग गए. पुलिस घटना की जांच कर रही है.
बंदूक की नोंक पर करोड़ों की चोरी
पुलिस के मुताबिक चोरों ने चड़चन स्थित एक भारतीय स्टेट बैंक ( SBI) की शाखा में चोरी की घटना को अंजाम दिया. बैंक बंद होने के समय पर सेना की जैसी वर्दी पहने 10 मास्क लगाए हुए आदमी बैंक पहुंचे. उनके पास पिस्तौल समेत कई खतरनाक हथियार भी थे. ये लोग तेजी से बैंक के अंदर घुसे और बैंक मैनेजर समेत कर्मचारियों को बंदूक की नोक पर रखकर वहां रखे 1 करोड़ रुपये का कैश और 12-13 किलो के सोने के गहने लेकर फरार हो गए.
भाग गए चोर
पुलिस अधीक्षक लक्ष्मण निंबर्गी के मुताबिक घटना की जानकारी मिलते ही वह सीधा घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि मामले को लेकर बैंक कर्मचारियों के बयान रिकॉर्ड कर लिए गए हैं और मामले की गंभीरता के साथ जांच की जा रही है. शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक डकैती के बाद चोरों का गुट महाराष्ट्र के हुलजंती की तरफ भागा था. इस दौरान उनकी गाड़ी भेड़ों के एक झुंड से टकरा गई.
जांच में जुटी पुलिस
पुलिस के मुताबिक डकैत चोरी किए गए कैश और सोने के गहनों के साथ भागने में कामयाब हो गए हैं. उन्हें पकड़ने के लिए जिले समेत पूरे महाराष्ट्र में अभियान चलाया जा रहा है. वरिष्ठ अधिकारी मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं. वहीं अपराधियों को पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन भी किया गया है. शहर में चोरी की इस घटना ने लोगों को हैरत में डाल दिया है. (इनपुट-प्रशोभ देवनाहल्ली)
FAQ
चोरी की घटना कहां हुई है?
चोरी की घटना कर्नाटक के विजयपुर शहर में एक भारतीय स्टेट बैंक ( SBI) की शाखा में हुई है.
चोरों ने कैसे घटना को अंजाम दिया?
डकैतों ने बैंक कर्मचारियों को बंदूक की नोक पर रखकर 1 करोड़ रुपये का कैश और 12-13 किलो के सोने के गहने लूट लिए.