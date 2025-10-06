Advertisement
trendingNow12950787
Hindi Newsजरा हटके

डेस्टिनेशन पर छोड़ने से किया मना, टक्कर मारने की भी कोशिश...बेंगलुरु में महिला के साथ उबर ड्राइवर ने क्यों की बदसलूकी?

Bengaluru News: बेंगलुरु में एक महिला ने उबर ड्राइवर पर डेस्टिनेशन पर न छोड़ने और टक्कर मारने का आरोप लगाया है. उसने इसका वीडियो भी शेयर किया है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Oct 06, 2025, 11:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

डेस्टिनेशन पर छोड़ने से किया मना, टक्कर मारने की भी कोशिश...बेंगलुरु में महिला के साथ उबर ड्राइवर ने क्यों की बदसलूकी?

Bengaluru News: अक्सर देखा जाता है कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए ऑटो या कैब का सहारा लेते हैं, कई ऐसी कंपनियां है जो आसानी के साथ कैब उपलब्ध कर देती हैं, बेंगलुरु में एक महिला ने उबर ऑटो ड्राइवर पर गंभीर आरोप लगाया है, उसने कहा ऑटो ड्राइवर ने डेस्टिनेशन पर छोड़ने से मना कर दिया, इतना ही नहीं उसे टक्कर भी मारने की कोशिश की. महिला ने आरोप लगाते हुए वीडियो भी शेयर किया है. 

इंस्टाग्राम पर एमी नाम की एक महिला द्वारा ये वीडियो शेयर किया और महिला ने कहा कि यह पहली या दूसरी बार नहीं है जब मुझे उबर ड्राइवर के साथ ऐसा बुरा अनुभव हुआ है., उसने आरोप लगाया कि ड्राइवर ने उसे ऐप में दर्ज की गई जगह पर छोड़ने से इनकार कर दिया. उसने लिखा जब मैंने उसे निर्धारित स्थान पर छोड़ने के लिए कहा तो वो गुस्सा हो गया और अचानक यू-टर्न ले लिया और वापस वहीं जाने लगा जहां से वो पिक किया था. 

 

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Amiee (@a_mi_ee)

जब उसने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करने की कोशिश की तो मामला और बिगड़ गया और उसने टक्कर भी मारने की कोशिश की. उन्होंने आगे कहा कि ऑटो की नंबर प्लेट उबर ऐप पर दिखाई गई नंबर प्लेट से अलग थी. बेंगलुरु में उबर ड्राइवरों द्वारा अलग नंबर प्लेट का इस्तेमाल करना आम बात है, इसलिए जब हम ऑटो में बैठे तो हमने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा. आगे कहा हमने सुरक्षा और विश्वसनीयता की उम्मीद में उबर को चुना, लेकिन दुर्भाग्य से, इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं. यह बेहद निराशाजनक और चिंताजनक है, मैं आपसे इस तरह के व्यवहार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह करती हूं.

यह कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह का मामला सामने आया है, इसके पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जब लोगों ने ऑटो ड्राइवर के ऊपर आरोप लगाया है. 

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

bengaluru news

Trending news

DNA: PM मोदी ने BJP सांसद पर हुए हमले की निंदा की, बोले- ये TMC की असंवेदनशीलता
DNA
DNA: PM मोदी ने BJP सांसद पर हुए हमले की निंदा की, बोले- ये TMC की असंवेदनशीलता
1 रुपये का सिक्का बनाने में कितना खर्चा आता है? कैसे और कहां बनते हैं ये Coin
cost of making one rupee coin
1 रुपये का सिक्का बनाने में कितना खर्चा आता है? कैसे और कहां बनते हैं ये Coin
एआई से लैस दुनिया के 5 सबसे खतरनाक स्टील्थ ड्रोन, भारत का भी ये अचूक वेपन भी शामिल
Drone
एआई से लैस दुनिया के 5 सबसे खतरनाक स्टील्थ ड्रोन, भारत का भी ये अचूक वेपन भी शामिल
हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिल पा रही सैलरी, उतरे सड़कों पर
himachal govt employees protest
हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिल पा रही सैलरी, उतरे सड़कों पर
'हर भारतीय गुस्से में है...', अचानक PM ने क्यों मिलाया चीफ जस्टिस को फोन
BR Gavai
'हर भारतीय गुस्से में है...', अचानक PM ने क्यों मिलाया चीफ जस्टिस को फोन
Explainer: बिहार के रण में RSS ने उतारा 'मिशन त्रिशूल', क्या विपक्ष के लिए बनेगा सिर
rss
Explainer: बिहार के रण में RSS ने उतारा 'मिशन त्रिशूल', क्या विपक्ष के लिए बनेगा सिर
बिहार के बाद महाराष्ट्र में भी SIR की मांग, संजय निरुपम बोले- यहां फर्जी वोटरों...
Sanjay Nirupam
बिहार के बाद महाराष्ट्र में भी SIR की मांग, संजय निरुपम बोले- यहां फर्जी वोटरों...
लॉरेंस बिश्नोई गैंग-BKI के बीच संबंधों पर NIA का शिकंजा, चार्जशीट में हुए कई खुलासे
Lawrence Bishnoi
लॉरेंस बिश्नोई गैंग-BKI के बीच संबंधों पर NIA का शिकंजा, चार्जशीट में हुए कई खुलासे
अमरनाथ, सोनमर्ग से ऊटी तक...14 राज्यों में 50 रूट्स पर धड़ाधड़ बनेंगे रोपवे
Ropeway
अमरनाथ, सोनमर्ग से ऊटी तक...14 राज्यों में 50 रूट्स पर धड़ाधड़ बनेंगे रोपवे
J&K के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान! बडगाम और नगरोटा में 11 नवंबर को होंगे चुनाव
Election Commission of India
J&K के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान! बडगाम और नगरोटा में 11 नवंबर को होंगे चुनाव