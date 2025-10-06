डेस्टिनेशन पर छोड़ने से किया मना, टक्कर मारने की भी कोशिश...बेंगलुरु में महिला के साथ उबर ड्राइवर ने क्यों की बदसलूकी?

Bengaluru News: अक्सर देखा जाता है कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए ऑटो या कैब का सहारा लेते हैं, कई ऐसी कंपनियां है जो आसानी के साथ कैब उपलब्ध कर देती हैं, बेंगलुरु में एक महिला ने उबर ऑटो ड्राइवर पर गंभीर आरोप लगाया है, उसने कहा ऑटो ड्राइवर ने डेस्टिनेशन पर छोड़ने से मना कर दिया, इतना ही नहीं उसे टक्कर भी मारने की कोशिश की. महिला ने आरोप लगाते हुए वीडियो भी शेयर किया है.

इंस्टाग्राम पर एमी नाम की एक महिला द्वारा ये वीडियो शेयर किया और महिला ने कहा कि यह पहली या दूसरी बार नहीं है जब मुझे उबर ड्राइवर के साथ ऐसा बुरा अनुभव हुआ है., उसने आरोप लगाया कि ड्राइवर ने उसे ऐप में दर्ज की गई जगह पर छोड़ने से इनकार कर दिया. उसने लिखा जब मैंने उसे निर्धारित स्थान पर छोड़ने के लिए कहा तो वो गुस्सा हो गया और अचानक यू-टर्न ले लिया और वापस वहीं जाने लगा जहां से वो पिक किया था.

जब उसने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करने की कोशिश की तो मामला और बिगड़ गया और उसने टक्कर भी मारने की कोशिश की. उन्होंने आगे कहा कि ऑटो की नंबर प्लेट उबर ऐप पर दिखाई गई नंबर प्लेट से अलग थी. बेंगलुरु में उबर ड्राइवरों द्वारा अलग नंबर प्लेट का इस्तेमाल करना आम बात है, इसलिए जब हम ऑटो में बैठे तो हमने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा. आगे कहा हमने सुरक्षा और विश्वसनीयता की उम्मीद में उबर को चुना, लेकिन दुर्भाग्य से, इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं. यह बेहद निराशाजनक और चिंताजनक है, मैं आपसे इस तरह के व्यवहार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह करती हूं.

यह कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह का मामला सामने आया है, इसके पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जब लोगों ने ऑटो ड्राइवर के ऊपर आरोप लगाया है.