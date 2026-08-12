जहां बनते हैं कानून, वहीं परोसा जा रहा था 'जहर'! बेंगलुरु असेंबली परिसर की कैंटीन में मिले कॉकरोच और एक्सपायर्ड इडली

कर्नाटक में खाद्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच बुधवार को बेंगलुरु में स्वास्थ्य अधिकारियों की छापेमारी के दौरान कई चौंकाने वाली लापरवाहियां सामने आईं. प्रतिष्ठित विधानसभा परिसर में सौधा के आसपास हुई जांच में एक होटल की रसोई में कॉकरोच मिले. वहीं, स्वास्थ्य विभाग की अपनी कैंटीन में भी एक्सपायर्ड फूड रखे जाने का मामला सामने आया.
विधान सौधा के पास स्थित विधायक आवास परिसर में चल रहे मल्लिगे होटल का भी अधिकारियों ने निरीक्षण किया. जांच के दौरान होटल की रसोई में साफ-सफाई की स्थिति खराब मिली और वहां कॉकरोच पाए गए. अधिकारियों के मुताबिक, होटल में तय मानकों के अनुसार पेस्ट कंट्रोल भी नहीं कराया गया था. खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों के तहत नियमित कीट नियंत्रण जरूरी है, लेकिन जांच के दौरान इसका पालन होता नहीं मिला.
बुधवार को अधिकारियों ने स्वास्थ्य विभाग की अपनी कैंटीन को भी नहीं छोड़ा. मैजेस्टिक रोड स्थित आरोग्य सौधा कैंटीन में हुई जांच के दौरान कई अनियमितताएं सामने आईं. कैंटीन में रखे कुछ फूड प्रोडक्ट एक्सपायर्ड पाए गए. इनमें इडली, रवा और नारियल पाउडर शामिल थे. अधिकारियों ने यह भी पाया कि खाद्य सामग्री को तय खाद्य सुरक्षा दिशानिर्देशों के मुताबिक स्टोर नहीं किया गया था. जांच में कैंटीन में पेस्ट कंट्रोल नहीं कराए जाने की बात भी सामने आई. यानी जिस विभाग पर खाद्य और स्वास्थ्य मानकों की निगरानी की जिम्मेदारी है, उसी के परिसर में नियमों की अनदेखी के मामले मिले.
इससे पहले बुधवार को फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग की टीम ने बेंगलुरु के बड़े होटल और रेस्टोरेंट को खाद्य सामग्री सप्लाई करने वाले एक वेयरहाउस की भी जांच की. अधिकारियों के मुताबिक, गोदाम की सामान्य साफ-सफाई संतोषजनक थी, लेकिन दस्तावेज और लेबलिंग से जुड़ी गंभीर खामियां मिलीं. करीब 146 किलो चिकन पर निर्माता का FSSAI लाइसेंस नंबर नहीं मिला. इसके अलावा 40 किलो लहसुन के निर्माता का FSSAI लाइसेंस भी वैध नहीं पाया गया.
जांच के दौरान चावल, ड्राई फ्रूट और मसालों समेत कई खाद्य वस्तुओं पर गलत लेबलिंग भी पाई गई. अधिकारियों ने इन अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित यूनिट को नोटिस जारी किया है. विभाग ने साफ किया है कि निर्धारित नियमों के तहत आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
बेंगलुरु में हुई ये कार्रवाई कर्नाटक में चल रहे व्यापक खाद्य सुरक्षा अभियान का हिस्सा है. राज्य में होटल, रेस्टोरेंट, फूड आउटलेट और डार्क स्टोर की लगातार जांच की जा रही है. हाल के दिनों में बेंगलुरु के कुछ फाइव स्टार होटलों और रेस्टोरेंट में भी साफ-सफाई से जुड़ी गंभीर कमियां सामने आई थीं. इसके बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने जांच का दायरा और बढ़ा दिया है. ताजा छापेमारी ने यह सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि जब प्रतिष्ठित इलाकों और सरकारी विभागों से जुड़े परिसरों में ही खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन नहीं हो रहा, तो आम लोगों को परोसे जाने वाले खाने की गुणवत्ता और सुरक्षा पर कितनी सख्ती से नजर रखी जा रही है.