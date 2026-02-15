बैंक मैनेजर की शर्मनाक हरकत, इस बुरी लत के लिए लॉकर से चुराया 2.7 किलो सोना, अब हुई गिरफ्तारी

बेंगलुरु में एक बैंक अधिकारी की हैरान कर देने वाली शर्मनाक करतूत सामने आई है. शहर के गिरिनगर स्थित इंडियन बैंक शाखा में तैनात असिस्टेंट मैनेजर किरण कुमार ई पर आरोप है कि उन्होंने ऑनलाइन जुए की लत के चलते ग्राहकों के लॉकर से करीब 2.7 किलो सोना चुरा लिया. चोरी किए गए सोने की कीमत लगभग 4 करोड़ रुपये आंकी गई है. बताया जा रहा है कि आरोपी ने लंबे समय तक ग्राहकों के भरोसे का फायदा उठाया और लॉकर से गहने निकालकर उन्हें ठिकाने लगा दिया.

इस बैंक में पहले से लॉकर का इस्तेमाल कर रहे कुछ ग्राहकों को जब अपने लॉकर में गहने कम होने का शक हुआ, तो मामला सामने आया और शिकायत दर्ज कराई गई. जांच के बाद पुलिस ने किरण कुमार को गिरफ्तार कर लिया. अब तक करीब 700 ग्राम सोना बरामद किया जा चुका है. बाकी गहनों की बरामदगी के लिए पुलिस कोर्ट की मदद ले रही है और आगे की कार्रवाई जारी है. यह घटना बैंकिंग सिस्टम में भरोसे और सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर रही है.

बैंक मैनेजर ने किया अपने पद का दुरुपयोग

एक भरोसे की जगह पर जब विश्वास टूटता है, तो मामला सिर्फ चोरी का नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के साथ धोखा करने का बन जाता है. किरण कुमार, जो अपनी ड्यूटी के दौरान ग्राहकों के लॉकर की देखरेख के जिम्मेदार थे, ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए 15 ग्राहकों के लॉकर में रखे सोने के गहनों पर हाथ साफ किया. यह काम उन्होंने एक साथ नहीं, बल्कि धीरे-धीरे और योजनाबद्ध तरीके से किया, ताकि किसी को शक न हो. मामले का खुलासा तब हुआ जब नियमित स्टॉक वेरिफिकेशन के दौरान गड़बड़ी सामने आई.

बैंक लॉकर के कुल 24 पैकेटों से हुई थी चोरी

जांच में पाया गया कि कुल 24 पैकेटों के साथ छेड़छाड़ की गई थी. इनमें से 3 पैकेट ऐसे थे, जिनमें रखा सोना पूरी तरह गायब था. इस खुलासे के बाद संस्थान में हड़कंप मच गया और तुरंत आंतरिक जांच शुरू की गई. इंटरनल जांच के दौरान जब सबूत सामने रखे गए, तो आरोपी किरण कुमार ने आखिरकार अपना गुनाह कबूल कर लिया. उसने स्वीकार किया कि जून 2025 से जनवरी 2026 के बीच उसने धीरे-धीरे सोना चुराया. यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि जिम्मेदारी वाले पद पर बैठे लोगों की छोटी सी बेईमानी भी कई परिवारों के भरोसे और मेहनत की कमाई पर भारी पड़ सकती है.

ऑनलाइन जुए की लत से उठाया था ये कदम

बैंक मैनेजर किरण कुमार को ऑनलाइन जुआ खेलने की लत लग चुकी थी। इस बुरी लत ने एक आरोपी को इस कदर जकड़ लिया कि उसने चोरी का सोना अलग-अलग प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों में गिरवी रख दिया. जांच अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी ने अपनी पहचान छिपाते हुए कई जगहों पर गहने जमा कर नकदी हासिल की और उस पैसे को ऑनलाइन सट्टेबाजी में लगा दिया. पुलिस की जांच में अब तक करीब 1.2 किलो सोना बरामद किया जा चुका है. हालांकि, कुछ प्राइवेट फाइनेंस फर्में जांच में पूरा सहयोग नहीं कर रही हैं, जिससे बाकी गहनों की बरामदगी में अड़चनें आ रही हैं.

