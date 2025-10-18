Advertisement
VIDEO: पहले धारदार हथियार दिखाकर महिला से छीनी चेन, विरोध किया तो काटी 2 उंगलियां

Viral Video: बेंगलुरु से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां दो आरोपियों ने एक महिला से सोने की चेन लूटने की कोशिश की और विरोध करने पर उसकी दो उंगलियां काट दीं. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 18, 2025, 04:50 PM IST
Bengaluru Crime: बेंगलुरु में बढ़ते अपराध के मामलों के बीच एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. जानकारी के मुताहिक,  बेंगलुरु में एक महिला से लूटपाट करने और चाकू से उसकी दो उंगलियां काटने के आरोप में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है. सितंबर में हुई इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

 

 55 ग्राम सोना लेकर फरार हुए थे आरोपी

पुलिस के अनुसार, दो महिलाएं, उषा और वरलक्ष्मी, 13 सितंबर को गणेश उत्सव में भाग लेने के बाद घर लौट रही थीं. प्रवीण और योगानंद नामक आरोपी बाइक से उनके पास आए और उनकी सोने की चेन छीनने का प्रयास किया. भयभीत होकर उषा ने अपनी सोने की चेन सौंप दी, लेकिन जब वरलक्ष्मी ने इसका विरोध किया तो योगानंद ने उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे उसकी दो उंगलियां कट गईं. इसके बाद आरोपी 55 ग्राम सोने के आभूषण लेकर तुरंत मौके से फरार हो गया. जांच से पता चला है कि आरोपी एक स्थानीय चेन-स्नैचिंग नेटवर्क का हिस्सा थे जो त्योहारों के दौरान भीड़ और देर रात तक आने-जाने वालों को अपना शिकार बनाते थे.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

