VIDEO: पहले धारदार हथियार दिखाकर महिला से छीनी चेन, विरोध किया तो काटी 2 उंगलियां

Bengaluru Crime: बेंगलुरु में बढ़ते अपराध के मामलों के बीच एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. जानकारी के मुताहिक, बेंगलुरु में एक महिला से लूटपाट करने और चाकू से उसकी दो उंगलियां काटने के आरोप में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है. सितंबर में हुई इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

On camera: Two men on a bike wielding machetes rob women in Bengaluru, chop off two fingers and snatch their gold chain. Arrested after a month, police have now recovered 74g of gold and the weapons.https://t.co/ymRnB0fF5t pic.twitter.com/ElKFdlFKH2 — Deepak Bopanna (@dpkBopanna) October 18, 2025

55 ग्राम सोना लेकर फरार हुए थे आरोपी

पुलिस के अनुसार, दो महिलाएं, उषा और वरलक्ष्मी, 13 सितंबर को गणेश उत्सव में भाग लेने के बाद घर लौट रही थीं. प्रवीण और योगानंद नामक आरोपी बाइक से उनके पास आए और उनकी सोने की चेन छीनने का प्रयास किया. भयभीत होकर उषा ने अपनी सोने की चेन सौंप दी, लेकिन जब वरलक्ष्मी ने इसका विरोध किया तो योगानंद ने उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे उसकी दो उंगलियां कट गईं. इसके बाद आरोपी 55 ग्राम सोने के आभूषण लेकर तुरंत मौके से फरार हो गया. जांच से पता चला है कि आरोपी एक स्थानीय चेन-स्नैचिंग नेटवर्क का हिस्सा थे जो त्योहारों के दौरान भीड़ और देर रात तक आने-जाने वालों को अपना शिकार बनाते थे.