Bengaluru: कमरे से बरामद हुआ 21 वर्षीय छात्रा का शव, मची खलबली; पुलिस को मर्डर का शक

Bengaluru Crime News: रविवार (24 नवंबर) को बेंगलुरु में एक 21 वर्षीय छात्रा की लाश पाई गई. ये छात्रा मानसा नाम की एक महिला के घर किराए पर रहती थी. इस मामले में पुलिस को छात्रा की हत्या किए जाने का शक है. छात्रा का शव उसके किराए के मकान में फांसी के फंदे से लटका मिला। इस घटना को लेकर इलाके के लोगों में सनसनी फैल गई। मृतक छात्रा का नाम देवीश्री है, जो आचार्य कॉलेज में बैचलर ऑफ़ बिज़नेस मैनेजमेंट (BBM) की फ़ाइनल ईयर की स्टूडेंट थी. इस मामले में पुलिस ने छात्रा की हत्या की आशंका जताई है.

पुलिस के मुताबिक उन्हें प्रेम वर्धन नाम के एक शख्स पर छात्रा की हत्या करने का शक है. इस शख्स ने BBM की छात्रा देवीश्री का गला घोंटकर उसकी हत्या की है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रेम और देवीश्री सुबह करीब 9:30 बजे किराए के कमरे में पहुंचे थे और रात 8:30 बजे तक वहीं रहे. इसके बाद प्रेम ने कथित तौर पर कमरे को बाहर से बंद कर दिया और भाग गया.

हालांकि इस मर्डर के पीछे की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है. यह घटना तब सामने आई जब आंध्र प्रदेश के रहने वाले और अभी बेंगलुरु में रहने वाले जयंत टी (23) ने मदनायकनहल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) के सेक्शन 103(1) के तहत केस दर्ज कर लिया है. इन्वेस्टिगेटर्स ने फरार प्रेम को ढूंढने के लिए तलाश शुरू कर दी है. पुलिस सूत्रों ने कन्फर्म किया है कि ज़रूरी सुराग मिल गए हैं और उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ेंः प्रेमी को पाने के लिए पति को लगाया ठिकाने, आधी रात गला दबाकर की हत्या