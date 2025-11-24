Advertisement
trendingNow13017050
Hindi Newscrime

Bengaluru: कमरे से बरामद हुआ 21 वर्षीय छात्रा का शव, मची खलबली; पुलिस को मर्डर का शक

Bengaluru Girl Student Death: पुलिस के मुताबिक उन्हें प्रेम वर्धन नाम के एक शख्स पर छात्रा की हत्या करने का शक है. इस शख्स ने BBM की छात्रा देवीश्री का गला घोंटकर उसकी हत्या की है.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Nov 24, 2025, 09:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bengaluru: कमरे से बरामद हुआ 21 वर्षीय छात्रा का शव, मची खलबली; पुलिस को मर्डर का शक

Bengaluru Crime News: रविवार (24 नवंबर) को बेंगलुरु में एक 21 वर्षीय छात्रा की लाश पाई गई. ये छात्रा मानसा नाम की एक महिला के घर किराए पर रहती थी. इस मामले में पुलिस को छात्रा की हत्या किए जाने का शक है. छात्रा का शव उसके किराए के मकान में फांसी के फंदे से लटका मिला। इस घटना को लेकर इलाके के लोगों में सनसनी फैल गई।  मृतक छात्रा का नाम देवीश्री है, जो आचार्य कॉलेज में बैचलर ऑफ़ बिज़नेस मैनेजमेंट (BBM) की फ़ाइनल ईयर की स्टूडेंट थी. इस मामले में पुलिस ने छात्रा की हत्या की आशंका जताई है.

पुलिस के मुताबिक उन्हें प्रेम वर्धन नाम के एक शख्स पर छात्रा की हत्या करने का शक है. इस शख्स ने BBM की छात्रा देवीश्री का गला घोंटकर उसकी हत्या की है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रेम और देवीश्री सुबह करीब 9:30 बजे किराए के कमरे में पहुंचे थे और रात 8:30 बजे तक वहीं रहे. इसके बाद प्रेम ने कथित तौर पर कमरे को बाहर से बंद कर दिया और भाग गया.

हालांकि इस मर्डर के पीछे की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है. यह घटना तब सामने आई जब आंध्र प्रदेश के रहने वाले और अभी बेंगलुरु में रहने वाले जयंत टी (23) ने मदनायकनहल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) के सेक्शन 103(1) के तहत केस दर्ज कर लिया है. इन्वेस्टिगेटर्स ने फरार प्रेम को ढूंढने के लिए तलाश शुरू कर दी है. पुलिस सूत्रों ने कन्फर्म किया है कि ज़रूरी सुराग मिल गए हैं और उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ेंः प्रेमी को पाने के लिए पति को लगाया ठिकाने, आधी रात गला दबाकर की हत्या

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

Bengaluru

Trending news

लैंडिंग से पहले आई खराबी; जहां पहले से खड़ा था विमान, उसी रनवे पर उतरा दूसरा प्लेन
IGI airport
लैंडिंग से पहले आई खराबी; जहां पहले से खड़ा था विमान, उसी रनवे पर उतरा दूसरा प्लेन
UBER कंपनी पर कैब ड्राइवरों ने लगाए गंभीर आरोप, पुलिस ने बरसाई लाठियां
UBER cab
UBER कंपनी पर कैब ड्राइवरों ने लगाए गंभीर आरोप, पुलिस ने बरसाई लाठियां
कश्मीर में पारा 0 से नीचे, दिल्ली में आने वाली है कड़ाके की ठंड
kashmir cold wave
कश्मीर में पारा 0 से नीचे, दिल्ली में आने वाली है कड़ाके की ठंड
आने वाला है बड़ा प्रलय? मौसम विभाग ने दी चेतावनी, तूफान में फंसेंगे ये राज्य
Weather
आने वाला है बड़ा प्रलय? मौसम विभाग ने दी चेतावनी, तूफान में फंसेंगे ये राज्य
70 साल की महिला को 44 बूथों में बना दिया वोटर! बंगाल में 'वोट चोरी' का खेल बेनकाब
West Bengal
70 साल की महिला को 44 बूथों में बना दिया वोटर! बंगाल में 'वोट चोरी' का खेल बेनकाब
पहले 2 करोड़ नौकरी का वादा पूरा करें PM मोदी... अयोध्या जाने से पहले कांग्रेस का तंज
Ayodhya Ram Mandir Flag Hosting
पहले 2 करोड़ नौकरी का वादा पूरा करें PM मोदी... अयोध्या जाने से पहले कांग्रेस का तंज
Tejas क्रैश के बाद भी जारी रहा दुबई एयर शो, अमेरिकी पायलट ने जताई नाराजगी
Wing Commander Namansh Syal
Tejas क्रैश के बाद भी जारी रहा दुबई एयर शो, अमेरिकी पायलट ने जताई नाराजगी
'ऐसा क्यों हो रहा है?' EC के दो फैसलों से मची बंगाल में खलबली, ममता ने लिखा खत
Mamata Banerjee
'ऐसा क्यों हो रहा है?' EC के दो फैसलों से मची बंगाल में खलबली, ममता ने लिखा खत
दिल्ली के प्रदूषण में 'हिडमा' का जहर! इंडिया गेट पर नकाब के पीछे नक्सल समर्थन
bengal elections
दिल्ली के प्रदूषण में 'हिडमा' का जहर! इंडिया गेट पर नकाब के पीछे नक्सल समर्थन
'अरुणाचल तो चीन का हिस्सा है', भारतीय महिला के साथ शंघाई एयरपोर्ट पर बदतमीजी
China India relations
'अरुणाचल तो चीन का हिस्सा है', भारतीय महिला के साथ शंघाई एयरपोर्ट पर बदतमीजी