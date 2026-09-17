/बेंगलुरु में दिल दहला देने वाली वारदात: नर्स पत्नी को दौड़ाकर कुल्हाड़ी से काटा, फिर फेंका तेजाब; VIDEO Viral

गुरुवार की सुबह बेंगलुरु में जेपी नगर के 3rd फेज में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक 26 साल की नर्स पर उसके ही पति ने सरेआम जानलेवा हमला कर दिया. निजी क्लीनिक के पास बेसमेंट की पार्किंग में पति ने पहले कुल्हाड़ी से हमला किया और फिर तेजाब फेंक दिया. इस अचानक हुए हमले से आसपास मौजूद लोग और राहगीर बुरी तरह डर गए और खुद को बचाने के लिए भागने लगे.
घायल महिला की पहचान कोलकाता की रहने वाली मधुमिता के रूप में हुई है, जो पिछले डेढ़ साल से यहां के एक स्थानीय क्लीनिक में बतौर नर्स काम कर रही थी. पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक, सुबह करीब 9.15 बजे मधुमिता नाश्ता करने के लिए बाहर निकली थी. उसी दौरान उसका पति वेंकटेशन, जो तमिलनाडु का रहने वाला है, पीछा करते हुए बहुमंजिला इमारत के बेसमेंट में बनी पार्किंग तक पहुंच गया.
पुलिस ने बताया कि आरोपी वेंकटेशन बाइक पर आया था और उसके पास चाकू, कुल्हाड़ी और तेजाब की बोतल थी. उसने बेसमेंट में ही मधुमिता पर हंसिये से वार किया और फिर उस पर तेजाब फेंककर भागने की कोशिश की. चीख-पुकार सुनकर क्लीनिक का स्टाफ और आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े.
खुद को बचाने के लिए जब मधुमिता पार्किंग की तरफ भागी, तो कुछ स्थानीय लोगों ने आरोपी पर पत्थर फेंककर उसे रोकने का प्रयास किया. हालांकि, सिरफिरे पति ने उन पर भी हमला करने की कोशिश की. इसी बीच पास के ट्रैफिक सिग्नल पर तैनात पुलिसकर्मियों का ध्यान इस हंगामे पर गया. उन्होंने मुस्तैदी दिखाते हुए भाग रहे वेंकटेशन को मौके पर ही धर दबोचा.
पहले कुल्हाड़ी और फिर तेजाब के हमले के बाद गंभीर रूप से झुलसी और जख्मी मधुमिता का फिलहाल एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां उसकी हालत नाज़ुक बनी हुई है. घटना की जानकारी मिलते ही जेपी नगर थाना पुलिस ने मौके का मुआयना किया और आरोपी को हिरासत में ले लिया. पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है ताकि इस हमले की असल वजह का पता लगाया जा सके.