पत्नी की बेवफाई से मारा गया शख्स, बचपन के दोस्त ने ही अवैध संबंधों के चलते कर दी हत्या

Hindi Newscrime

बेंगलुरु में एक ऐसी ही वारदात सामने आई है जहां एक 39 वर्षीय विजय कुमार की हत्या उसके बचपन के दोस्त धनंजय उर्फ जय ने कर दी. इस हत्या के पीछे वजह थी विजय की पत्नी की बेवफाई. विजय और धनंजय तीन दशकों से दोस्त थे. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Aug 12, 2025, 11:05 PM IST
Bengaluru-Murder
Bengaluru-Murder

कहते हैं हर जुर्म में तीन ही किरदार होते हैं,जर, जोरू और जमीन (धन, पत्नी और जमीन). इसमें से धन और जमीन वाले मामलों में तो कोई समझौता भी कर सकता है लेकिन अगर पत्नी ही बेवफा निकल जाए तो रिश्तों को आगे बढ़ा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है और जब उसकी सच्चाई पति पता चल जाए तो और भी मुश्किल होती है तब शुरू होती है एक बड़े जुर्म की साजिश. ऐसा ही मामाल बेंगलुरू में सामने आया है जहां एक शख्स की हत्या उसके बचपन के दोस्त ने कर दी. 

बेंगलुरु में एक ऐसी ही वारदात सामने आई है जहां एक 39 वर्षीय विजय कुमार की हत्या उसके बचपन के दोस्त धनंजय उर्फ जय ने कर दी. इस हत्या के पीछे वजह थी विजय की पत्नी की बेवफाई. विजय और धनंजय तीन दशकों से दोस्त थे. दोनों एक साथ बेंगलुरु के मगदी में पले बढ़े और बाद में सुंकदकट्टे क्षेत्र चले गए. विजय रियल स्टेट और फाइनेंशियल टर्नओवर का काम करता था. एक दशक पहले उसकी शादी आशा से हुई थी. दोनों पति-पत्नी कमाक्षीपल्या में रहते थे.

बचपन के दोस्त से थे पत्नी के अवैध संबंध 
पुलिस ने मीडिया से बातचीत में बताया, विजय को हाल ही में पता चला कि उसकी पत्नी का उसके बचपन के दोस्त धनंजय के साथ अवैध संबंध थे. कहा जाता है कि उसने उन्हें एक साथ पकड़ा था, और उसे दोनों की तस्वीरें भी मिली थीं. इसके बाद दोनों के बीच कहा-सुनी हुई और मारपीट भी हुई. ऐसे में विजय ने अपनी शादी को बचाने का निर्णय लिया और अपनी पत्नी सहित वो कडबगेरे के पास एक दूसरे मोहल्ले में शिफ्ट हो गया. यहां मचोहल्ली में वो एक किराए का घर लेकर रहने लगा. लेकिन पत्नी की अभी भी धनंजय से बातचीत होती थी और दोनों के बीच यहां भी अवैध संबंध जारी रहे.

यह भी पढ़ेंः   पति का स्पर्म काउंट था कम, ससुर-ननदोई ने किया रेप; पति की भूमिका जानकर खौल उठेगा खून

पत्नी भी धनंजय के प्यार में पागल हो रही थी
पुलिस ने बताया कि उन्हें अभी तक ये शक है कि अवैध संबंधों में फंसी विजय की पत्नी भी धनंजय के लिए पागल होने लगी थी. अब वो धनंजय को पूरा सपोर्ट करने लगी थी और पति विजय उसे उन दोनों के बीच बाधा लगने लगा था. इसी बीच एक दिन ऐसा आया जब विजय पूरे दिन अपने घर से निकला ही नहीं और शाम को जब निकला तो घर वापस नहीं आया. विजय के घर नहीं आने पर पत्नी आशा उसकी तलाश करना शुरू करती है. 

पुलिस ने पत्नी को हिरासत में ले लिया धनंजय फरार है
बाद में विजय मचोहल्ली के डीग्रुप लेआउट इलाके में पाया तो गया लेकिन वो विजय की लाश थी, वो जीवित नहीं बचा था. ऐसे में जांच कर रही टीम को इस बात का संदेह है कि कहीं विजय की हत्या के पीछे उसकी पत्नी आशा और उसके बचपन के दोस्त धनंजय का हाथ तो नहीं है. पुलिस को इस बात का संदेह है कि ये हत्या धनंजय और मृतक विजय की पत्नी आशा के बीच एक साजिश का परिणाम थी. फिलहाल पुलिस ने पत्नी आशा को हिरासत में ले लिया है और धनंजय फरार है.

यह भी पढ़ेंः  पहले सिर अलग किया, फिर सास के 19 टुकड़े… डॉक्टर दामाद की हैवानियत से कांप उठा शहर

About the Author
author img
रवीन्द्र सिंह

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

crime

;