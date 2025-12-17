'Chinni Love You...' खून से लिखी खौफनाक चिट्ठी, महिला ने पुलिस इंस्पेक्टर को भेजा लव लेटर; बेवफाई पर दी सुसाइड की धमकी

Woman Stalks Police Inspector: कर्नाटक की राजधानी Bengaluru में यह मामला तब सामने आया जब राममूर्ति नगर पुलिस स्टेशन में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर Satish GJ ने एक महिला के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के अनुसार इंस्पेक्टर 19 अगस्त से Ramamurthy Nagar Police Station में स्टेशन हाउस ऑफिसर के रूप में कार्यरत हैं.

बता दें कि पुलिस के मुताबिक 30 अक्टूबर से इंस्पेक्टर के आधिकारिक मोबाइल फोन पर एक अनजान नंबर से लगातार व्हाट्सएप कॉल आने लगीं थी. कॉल करने वाली महिला ने खुद को संजना उर्फ वानजा बताया और कहा कि वह उनसे प्यार करती है, बदले में वह चाहती है कि उसे इंसपेक्टर भी प्यार करे. शुरुआत में इंस्पेक्टर ने इसे मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन कॉल रुकने के बजाय और बढ़ती चली गईं. महिला अलग-अलग नंबरों से फोन करने लगी. इंस्पेक्टर ने उन सभी नंबरों को ब्लॉक कर दिया.

इसके बाद महिला ने एक नए नंबर से संपर्क किया और खुद को Congress की कार्यकर्ता बताया. दावा किया कि उसके मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री से करीबी संबंध हैं. उसने वरिष्ठ नेताओं के साथ अपनी तस्वीरें भी भेजीं और कहा कि अगर इंस्पेक्टर ने उसकी बात नहीं मानी, तो वह अपने राजनीतिक संपर्कों का इस्तेमाल करेगी.

बता दें कि कुछ समय बाद गृह मंत्री कार्यालय और उपमुख्यमंत्री कार्यालय से भी फोन आया जिनमें पूछा गया कि इंस्पेक्टर उसकी शिकायत पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं. इंस्पेक्टर ने यह साफ किया कि महिला ने कभी कोई औपचारिक शिकायत दर्ज ही नहीं कराई और उसका व्यवहार बहुत असामान्य है.

मामला तब और गंभीर हो गया जब महिला कथित तौर पर उस समय पुलिस स्टेशन पहुंची, जब इंस्पेक्टर मौजूद नहीं थे. उसने खुद को उनका रिश्तेदार बताकर उनके कार्यालय में फूलों का गुलदस्ता और मिठाई का डिब्बा छोड़ दिया. फोन पर साफ मना करने के बावजूद यह सिलसिला लगातार चलता रहा.

7 नवंबर 2025 को महिला इंस्पेक्टर के कार्यालय में तब घुस आई जब वे जनता की शिकायतें सुन रहे थे. उसने एक लिफाफा सौंपाया जिसमें तीन पत्र और Nexito Plus नाम की गोलियों की स्ट्रिप रखी थी. पत्रों में प्यार का इजहार किया गया था, साथ ही यह धमकी भी लिखी थी कि अगर उसका प्यार स्वीकार नहीं किया गया तो वह आत्महत्या कर लेगी, जिसके लिए इंस्पेक्टर जिम्मेदार होंगे. इनमें से एक नोट पर दिल का निशान बना था और उस पर कथित तौर पर खून से Chinni love you, you love me लिखा हुआ था. महिला ने दावा किया कि यह उसने अपने ही खून से लिखा है.

इंस्पेक्टर ने उसे समझाया कि वह एक सरकारी कर्मचारी हैं. इस तरह बार-बार आधिकारिक नंबर पर फोन करना और कार्यालय में हंगामा करना सार्वजनिक सेवा में बाधा है. इसके बावजूद महिला का दबाव और धमकियां जारी हैं.

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि वही महिला पहले भी अन्य वरिष्ठ और कनिष्ठ पुलिस अधिकारियों को इसी तरह परेशान कर चुकी है. वरिष्ठ अधिकारियों को विशेष रिपोर्ट भेजी गई और एक टीम उसके घर काउंसलिंग के लिए गई, लेकिन महिला ने सहयोग नहीं किया और उसके परिवार वालों ने भी जानकारी देने से इनकार कर दिया. 12 दिसंबर 2025 को महिला फिर से पुलिस स्टेशन पहुंच गई और ऊंची आवाज में अपने प्यार का इजहार करने लगी और कहा कि अगर इंस्पेक्टर ने उसे स्वीकार नहीं किया तो वह आत्महत्या कर लेगी. साथ ही उसने उनकी छवि खराब करने की धमकी भी दी.

लगातार इस बात से परेशान होकर इंस्पेक्टर सतीश ने आखिरकार औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है. इसके आधार पर राममूर्ति नगर पुलिस स्टेशन में सरकारी काम में बाधा, आपराधिक धमकी और आत्महत्या की धमकी से जुड़े आरोपों में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की गहराई से जांच जारी है.

