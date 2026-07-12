Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /crime
  • /बेंगलुरु में डिलीवरी बॉय की शर्मनाक करतूत! घर में घुसकर दिखाया प्राइवेट पार्ट; महिला ने सुनाई आपबीती

बेंगलुरु में डिलीवरी बॉय की शर्मनाक करतूत! घर में घुसकर दिखाया प्राइवेट पार्ट; महिला ने सुनाई आपबीती

बेंगलुरु में एक डिलीवरी बॉय पर टॉयलेट जाने का बहाना बनाकर घर में घुसने और महिला के सामने कथित तौर पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है. पीड़िता ने अपनी आपबीती साझा करते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने तेजी दिखाते हुए आरोपी डिलीवरी बॉय को गिरफ्तार कर लिया है.

Written ByRavindra Singh
Published: Jul 12, 2026, 01:26 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 02:06 PM IST
बेंगलुरु में डिलीवरी बॉय की शर्मनाक करतूत! घर में घुसकर दिखाया प्राइवेट पार्ट; महिला ने सुनाई आपबीती
Image Credit: X- Video Grab (बेंगलुरु में डिलीवरी बॉय ने महिला से की अश्लील हरकत)

About the Author

Ravindra Singh

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
क्या आपने कभी देखी है उड़ने वाली गिलहरी? 12 साल बाद रामनगर के जंगल में दिखी
Ramnagar news7 min ago
2
Obsession7 min ago
3
Ind vs Eng10 min ago
4
Devdas11 min ago
5
Noida News25 min ago