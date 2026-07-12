/बेंगलुरु में डिलीवरी बॉय की शर्मनाक करतूत! घर में घुसकर दिखाया प्राइवेट पार्ट; महिला ने सुनाई आपबीती

बेंगलुरु की एक महिला ने डिलीवरी एजेंट पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं. महिला का कहना है कि पार्सल डिलीवर करने के बाद एजेंट ने उनके घर का वॉशरूम इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी. उन्होंने साफ शब्दों में मना कर दिया, क्योंकि वह किसी अनजान व्यक्ति को अपने फ्लैट के अंदर आने की इजाजत नहीं देतीं. इसके बावजूद आरोपी कथित तौर पर उनकी इच्छा के खिलाफ घर के अंदर घुस आया.
महिला के अनुसार, उन्होंने कई बार इनकार किया और यहां तक कि एजेंट को सुझाव दिया कि यदि स्थिति वास्तव में आपातकालीन है तो वह पास में रहने वाले पुरुष पड़ोसियों से मदद मांग सकता है. लेकिन एजेंट ने उनकी बात नहीं मानी, जूते-चप्पल उतारे और बिना अनुमति फ्लैट में प्रवेश कर गया. जब महिला ने इस बात की आप बीती सोशल मीडिया पर रोते हुए साझा की तो पुलिस एक्शन में आई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
महिला ने आरोप लगाया कि वॉशरूम से बाहर निकलने के बाद डिलीवरी एजेंट ने उनके सामने अपने निजी अंगों का प्रदर्शन किया. इस घटना से वह बुरी तरह घबरा गईं और खुद को अपमानित तथा असुरक्षित महसूस करने लगीं. उन्होंने कहा कि किसी महिला का नहीं कहना ही अंतिम जवाब होना चाहिए. किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध उसकी निजी सीमा का उल्लंघन करने या जबरन घर में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है.
महिला ने बताया कि पूरी घटना के दौरान वह इतनी डरी हुई थीं कि उन्होंने अपने मोबाइल का कैमरा रिकॉर्डिंग मोड पर चालू रखा. साथ ही फ्लैट का मुख्य दरवाजा भी खुला छोड़ दिया ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत बाहर निकल सकें या आसपास के लोगों से मदद मांग सकें. उनका कहना है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाली घटनाओं की खबरें रोज सामने आती हैं. ऐसे में उस समय उनके मन में लगातार यही डर था कि कहीं स्थिति और ज्यादा गंभीर न हो जाए.
महिला ने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम का उन पर गहरा मानसिक असर पड़ा है. अब उन्हें अपने ही घर के भीतर सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा. उनका कहना है कि इस अनुभव ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया है.
सोशल मीडिया पर ये वीडियो जैसे ही वायरल होना शुरू हुआ बेंगलुरु पुलिस ने इसे संज्ञान में ले लिया और आरोपी डिलीवरी बॉय को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने महिला से घटना से जुड़े सभी उपलब्ध सबूत और अतिरिक्त जानकारी साझा करने को कहा है, ताकि आरोपों की पुष्टि कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सके. अधिकारियों का कहना है कि शिकायतकर्ता से विस्तृत जानकारी मिलने के बाद हम आरोपी पर उचित एक्शन लेंगे.
आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए फ्लिपकार्ट ने कहा कि कंपनी इस घटना को बेहद गंभीरता से ले रही है. कंपनी ने महिला के साथ हुई कथित घटना पर खेद जताते हुए भरोसा दिलाया कि पूरे मामले की जांच की जाएगी और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित डिलीवरी एजेंट के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी.