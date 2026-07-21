/महिला से पूछा वॉशरूम और फिर न्यूड बाहर आया... बेंगलुरु में डिलीवरी बॉय की शर्मनाक हरकत का दूसरा मामला

बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी इलाके में एक महिला के साथ कथित तौर पर हुई शर्मनाक घटना ने एक बार फिर घर-घर डिलीवरी सेवाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. आरोप है कि एक डिलीवरी एग्जीक्यूटिव ने दस्तावेज पहुंचाने के दौरान पहले घर में प्रवेश किया और फिर महिला के सामने अशोभनीय हरकत की. शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक, घटना 17 जुलाई की सुबह करीब 9:20 बजे की है. इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी फेज-1 में रहने वाली 30 वर्षीय महिला ने अपने किराये के एग्रीमेंट के रिन्यूअल के लिए डॉक्यूमेंट्स मंगवाए थे, जिन्हें एक ऐप के जरिए भेजा गया था. महिला का कहना है कि डिलीवरी एग्जीक्यूटिव महेश डॉक्यूमेंट्स लेकर उनके घर पहुंचा और डिलीवरी पूरी करने के लिए OTP मांगा. जब वह मोबाइल लेने अंदर गईं, तभी आरोपी भी घर के भीतर आ गया और वॉशरूम इस्तेमाल करने की अनुमति मांगने लगा.
शिकायत के अनुसार, महिला ने वॉशरूम इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी थी. इसके बावजूद आरोपी कथित तौर पर वॉशरूम में चला गया. कुछ मिनट बाद वह बिना कपड़ों के बाहर आया और महिला के सामने खुद को अश्लील तरीके से प्रदर्शित किया. अचानक हुई इस घटना से घबराई महिला तुरंत घर से बाहर निकलीं और शोर मचाकर आसपास के लोगों से मदद मांगी.
महिला की आवाज सुनकर पड़ोसी और अपार्टमेंट का सुरक्षा गार्ड मौके पर पहुंचे. आरोप है कि उन्होंने डिलीवरी एग्जीक्यूटिव को वहीं रोक लिया और तुरंत पुलिस को सूचना दी. इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की.
इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. इनमें शामिल हैं-
धारा 75 – यौन उत्पीड़न
धारा 79 – महिला की मर्यादा का अपमान करने के इरादे से शब्द, इशारा या कृत्य
धारा 329(4) – घर में अवैध रूप से प्रवेश (हाउस ट्रेसपास)
पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
यह घटना ऐसे समय सामने आई है जब कुछ दिन पहले बेंगलुरु के मराठाहल्ली इलाके में भी इसी तरह का मामला दर्ज हुआ था. वहां भी एक डिलीवरी एग्जीक्यूटिव पर आरोप लगा था कि उसने वॉशरूम इस्तेमाल करने का बहाना बनाकर महिला के घर में प्रवेश किया और कथित तौर पर अश्लील हरकत की. उस मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया था.
लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं ने लोगों, खासकर अकेले रहने वाली महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है. हालांकि पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है, लेकिन इस तरह की घटनाओं ने यह बहस भी तेज कर दी है कि डोरस्टेप डिलीवरी सेवाओं के दौरान सुरक्षा उपायों को और मजबूत करने की जरूरत है.