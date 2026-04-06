बेंगलुरु में शराब पीकर ड्राइविंग में पकड़ा गया ड्राइवर, पुलिस ने ट्रक जब्त किया तो फांसी लगाकर दे दी जान

Bengaluru Truck Driver Suicide News: बेंगलुरु में शराब पीकर ड्राइविंग करने के आरोप में ट्रक ड्राइवर पकड़ा गया. उसका ट्रक सीज करके थाने में खड़ा करवा दिया गया. बाद में ड्राइवर ने ट्रंक के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.
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Bengaluru Crime News in Hindi: बेंगलुरु में रुटीन पुलिस चेकिंग के दौरान नशे में ड्राइविंग करते पकड़े जाने पर जब उसका चालान किया गया तो 26 वर्षीय ड्राइवर ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. मृतक की पहचान शणमुगम के रूप में हुई है और वह तमिलनाडु का निवासी था. अचानक हुई इस घटना से पुलिसकर्मी सकते में आ गए और उन्हें समझ नहीं आया कि कि करें. बाद में उन्होंने अपने आला अफसरों को घटना की सूचना दी. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
पुलिस के मुताबिक, यह घटना शनिवार रात करीब 11 बजे आउटर रिंग रोड के पास हुई. उस दौरान ट्रैफिक पुलिस के जवान वहां पर नशे में ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ अभियान चला रहे थे. उन्होंने रूटीन जांच के दौरान तमिलनाडु नंबर वाले एक ट्रक को रोका. उस ट्रक को शणमुगम नाम का ड्राइवर चला रहा था. ब्रेथ एनेलेजिंग मशीन के जरिए जब शणमुगम की जांच की गई तो वह शराब पिए हुए मिला. उसके शरीर में शराब की मात्रा तय कानूनी सीमा से ज्यादा थी.
इसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने ट्रक को जब्त करके थाने में खड़ा करवा दिया और ड्राइवर को कार्रवाई के लिए नोटिस जारी किया. रविवार को जब पुलिस के जवान ट्रक देखने पहुंचे तो उसके अंदर शणमुगम का शव फांसी पर लटका था. यह खबर सुनते ही पुलिसकर्मी सकते में आ गए.
घटना की सूचना मिलने पर पुलिस अफसर मौके पर पहुंचे और शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया. साथ ही मृतक के परिवार वालों को इसकी सूचना भेज दी गई. मामले की गंभीरता देखते हुए अधिकारियों ने जेपी नगर पुलिस स्टेशन को घटना की जांच करने का आदेश दिया है.
मामले से जुड़े एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि अभी तक परिवार की ओर से कोई शिकायत नहीं मिली है. मामले का स्वत संज्ञान लेते हुए पुलिस घटना की जांच कर रही है. घटना से पहले और बाद की परिस्थितियों में ऐसा क्या हुआ कि शणमुगम ने सुसाइड कर लिया. यह ऐसा सवाल है, जिसे पुलिस सुलझाने की कोशिश कर रही है.