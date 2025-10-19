इलेक्ट्रीशियन को दिल दे बैठी विधवा महिला, 9 महीने बाद पति ने कर दी हत्या; चकमा देने के लिए गढ़ी नई कहानी

Bengaluru Murder: बेंगलुरु में शादी के 9 महीने बाद ही एक इलेक्ट्रीशियन ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया. इतना ही नहीं इलेक्ट्रीशियन ने पत्नी की मौत को नहाते वक्त लगे बिजली झटके को कारण बताया लेकिन पोस्टमार्टम में हत्या का खुलासा हो गया. पति की मौत के 1 साल बाद रेशमा की प्रशांत कामर के इंस्टाग्राम पर मुलाकात हुई थी. एक बच्ची की मां रेशमा को जल्द ही प्रशांत कामर से प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली. जिसके बाद दोनों बेंगलुरु के मारगोंडानहल्ली इलाके में किराए पर रहने लगे. 15 अक्टूबर को जब रेशमा की बेटी घर पर पहुंची तो उसे उसकी मां बाथरूम में बेहोश मिली, जिसकी जानकारी उसने अपनी मौसी को दी.

प्रशांत हादसे के वक्त घर से बाहर

रेशमा की बेटी जब घर पहुंची तो उसकी मां बाथरूम में बेहोश पड़ी है. इसके बाद उसकी मौसी रेणुका भी घर पहुंची. रेशमा की बेटी ने रेणुका को बताया कि बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद था. इस बारे में प्रशांत से पूछे जाने पर उसने कहा कि वो हादसे के वक्त बाहर गया हुआ. प्रशांत की बात पर शक होने के बाद रेणुका ने पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी. जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रेशमा की डेडे बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया.

पोस्टमार्टम में खुलासा

इससे पहले प्रशांत कामर लगातार रेशमा की मौत को बिजली हिटर से लगे झटके को कारण बताने में जुटा रहा, जिसके लिए उसने रेशमा की बॉडी के पास हिटर भी रखा था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेशमा की मौत पर जो खुलासा हुआ उससे पुलिस भी हैरान रह गई. रेशमा की मौत बिजली का झटका लगने से नहीं बल्कि गला घोंटकर की गई हत्या है. इसके बाद पुलिस ने प्रशांत को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी. पूछताछ में प्रशांत ने अपनी पत्नी की हत्या को कबूल लिया. प्रशांत ने अपनी पत्नी की हत्या का कारण उसके अवैध संबधो को बताया.

बेवफाई के चलते हत्या

इलेक्ट्रीशियन प्रशांत कामर ने अपनी पत्नी रेशमा को तथाकथित बेवफाई के चलते जान से मार दिया. पुलिस पूछताछ में प्रशांत ने बताया उसने बेडरूम में रेशमा की गला घोंटकर हत्या की उसके बाद उसको घसीटते हुए बाथरूम में लगा और इस हत्या को हादसा दिखाने के लिए इमर्शन कॉयल भी बाथरूम में लगा दिया. फिलहाल पुलिस ने प्रशांत को धारा 302 के तहत गिरफ्तार कर लिया है.