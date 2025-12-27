महिला सुरक्षा के दावे खोखले? बीच सड़क युवती के साथ शर्मनाक हरकत करते दिखे स्कूटी सवार

Bengaluru Crime News: महिला सुरक्षा को लेकर लगातार सरकार और प्रशासन अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं. लेकिन घटनाएं थमने का नाम लेती नजर नहीं आ रही. ताजा मामला बेंगलुरु से सामने आया है, जहां पर बीच सड़क स्कूटी सवाल लड़के महिला के साथ छेड़छाड़ करते नजर आ रहे हैं. इतना ही नहीं, युवाओं के मन में कानून नाम कोई डर तक नजर नहीं आ रहा है. क्योंकि, स्कूल पर तीनों युवक बिना हेलमेट रफ्फ ड्राइविंग करते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को कार सवार युवक ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसके बाद पुलिस ने इस घटना पर संज्ञान लिया.

कब और कहां हुई घटना?

घटना मंगलवार को बेंगलुरु के सिल्क बोर्ड रूट की बताई जा रही है. जहां पर स्कूटी सवार महिला को बीच सड़क पर अन्य स्कूटी सवार तीन लड़के उसे परेशान करते दिखाई दे रहे हैं. बताया जा रहा है कि युवकों ने महिला का 2 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक पीछा किया और इस दौरान वो लापरवाही से स्कूटी को सड़क पर दौड़ाते नजर आए. इतना ही नहीं युवकों ने महिला की स्कूटी को बार बार ओवरटेक भी किया है, जिसको पीछे गाड़ी में चल रहे युवक ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. हालांकि, युवक की वीडियो रिकॉर्डिंग सिर्फ 9 सेकंड की है, जिसमें वो स्कूटी सवार महिला की तरफ कुछ टिप्पणी भी करते दिखाई दे रहे हैं.

वीडियो रिकॉर्ड

युवक ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए बेंगलुरु पुलिस को टैग किया. युवक ने इस पोस्ट में लिखा कि मैंने बेंगलुरु में रात को 10 बजे पहले सड़क पर ये घटना देखी, जिसमें कुछ लड़के मुख्य सड़क पर कई किलोमीटर तक लड़की को परेशान करते दिखाई दे रहे हैं. जिसको देखकर मैंने उनका वीडियो बनाया और उन्हें रोका तो वो वहां से भाग गए. बेंगलुरु पुलिस ने इस पोस्ट संज्ञान लेते हुए जानकारी दी है. पुलिस ने जवाब में लिखा कि हमने स्कूटी और उसके मालिक की पहचान कर ली है. पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आश्वासन भी दिया. हालांकि, ज़ी मीडिया सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट की कोई पुष्टि नहीं करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: उधार के पैसे वापस मांगने पहुंचा दोस्त तो बरसा दी गोलियां, पैरों में की फायरिंग; अमृतसर में बड़ी घटना