Advertisement
trendingNow13055304
Hindi Newscrimeमहिला सुरक्षा के दावे खोखले? बीच सड़क युवती के साथ शर्मनाक हरकत करते दिखे स्कूटी सवार

महिला सुरक्षा के दावे खोखले? बीच सड़क युवती के साथ शर्मनाक हरकत करते दिखे स्कूटी सवार

Bengaluru news: घटना मंगलवार को बेंगलुरु के सिल्क बोर्ड रूट की बताई जा रही है. जहां पर स्कूटी सवार महिला को बीच सड़क पर अन्य स्कूटी सवार तीन लड़के उसे परेशान करते दिखाई दे रहे हैं. बताया जा रहा है कि युवकों ने महिला का 2 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक पीछा किया.

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Dec 27, 2025, 03:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

महिला सुरक्षा के दावे खोखले? बीच सड़क युवती के साथ शर्मनाक हरकत करते दिखे स्कूटी सवार

Bengaluru Crime News: महिला सुरक्षा को लेकर लगातार सरकार और प्रशासन अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं. लेकिन घटनाएं थमने का नाम लेती नजर नहीं आ रही. ताजा मामला बेंगलुरु से सामने आया है, जहां पर बीच सड़क स्कूटी सवाल लड़के महिला के साथ छेड़छाड़ करते नजर आ रहे हैं. इतना ही नहीं, युवाओं के मन में कानून नाम कोई डर तक नजर नहीं आ रहा है. क्योंकि, स्कूल पर तीनों युवक बिना हेलमेट रफ्फ ड्राइविंग करते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को कार सवार युवक ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसके बाद पुलिस ने इस घटना पर संज्ञान लिया. 

कब और कहां हुई घटना?
घटना मंगलवार को बेंगलुरु के सिल्क बोर्ड रूट की बताई जा रही है. जहां पर स्कूटी सवार महिला को बीच सड़क पर अन्य स्कूटी सवार तीन लड़के उसे परेशान करते दिखाई दे रहे हैं. बताया जा रहा है कि युवकों ने महिला का 2 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक पीछा किया और इस दौरान वो लापरवाही से स्कूटी को सड़क पर दौड़ाते नजर आए. इतना ही नहीं युवकों ने महिला की स्कूटी को बार बार ओवरटेक भी किया है, जिसको पीछे गाड़ी में चल रहे  युवक ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. हालांकि, युवक की वीडियो रिकॉर्डिंग सिर्फ 9 सेकंड की है, जिसमें वो स्कूटी सवार महिला की तरफ कुछ टिप्पणी भी करते दिखाई दे रहे हैं.

वीडियो रिकॉर्ड
युवक ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए बेंगलुरु पुलिस को टैग किया. युवक ने इस पोस्ट में लिखा कि मैंने बेंगलुरु में रात को 10 बजे पहले सड़क पर ये घटना देखी, जिसमें कुछ लड़के मुख्य सड़क पर कई किलोमीटर तक लड़की को परेशान करते दिखाई दे रहे हैं. जिसको देखकर मैंने उनका वीडियो बनाया और उन्हें रोका तो वो वहां से भाग गए. बेंगलुरु पुलिस ने इस पोस्ट संज्ञान लेते हुए जानकारी दी है. पुलिस ने जवाब में लिखा कि हमने स्कूटी और उसके मालिक की पहचान कर ली है. पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आश्वासन भी दिया. हालांकि, ज़ी मीडिया सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट की कोई पुष्टि नहीं करता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: उधार के पैसे वापस मांगने पहुंचा दोस्त तो बरसा दी गोलियां, पैरों में की फायरिंग; अमृतसर में बड़ी घटना

 

About the Author
author img
Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

TAGS

women harassment

Trending news

RSS ने नरेंद्र मोदी को PM... दिग्विजय सिंह ने पहले राहुल को दी सलाह, फिर लिया यूटर्न
digvijay singh
RSS ने नरेंद्र मोदी को PM... दिग्विजय सिंह ने पहले राहुल को दी सलाह, फिर लिया यूटर्न
'MNREGA पर हमला ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर वार', राहुल गांधी का आरोप; करेंगे जनांदोलन
MNREGA
'MNREGA पर हमला ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर वार', राहुल गांधी का आरोप; करेंगे जनांदोलन
SIR का दबाव नहीं... बैंक से 50 लाख कर्ज लेकर भागा BLO; पश्चिम बंगाल पुलिस का खुलासा
BLO amit kumar
SIR का दबाव नहीं... बैंक से 50 लाख कर्ज लेकर भागा BLO; पश्चिम बंगाल पुलिस का खुलासा
इंस्टाग्राम से दोस्ती, फिर बनाया प्यार का दबाव, प्रपोजल ठुकराने पर की छोड़छाड़
bengaluru news
इंस्टाग्राम से दोस्ती, फिर बनाया प्यार का दबाव, प्रपोजल ठुकराने पर की छोड़छाड़
MGNREGA के खिलाफ देशभर की सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, CWC में खड़गे ने बताया प्लान
Mallikarjun Kharge
MGNREGA के खिलाफ देशभर की सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, CWC में खड़गे ने बताया प्लान
कुलदीप सेंगर को मिली राहत के खिलाफ CBI पहुंची SC, किस आधार पर दी चुनौती?
Kuldeep Sengar
कुलदीप सेंगर को मिली राहत के खिलाफ CBI पहुंची SC, किस आधार पर दी चुनौती?
'फर्जी वोटिंग में उन्होंने की है PHD..', फर्ज वोटरों को लेकर PMK ने स्टालिन को घेरा
Tamil Nadu news
'फर्जी वोटिंग में उन्होंने की है PHD..', फर्ज वोटरों को लेकर PMK ने स्टालिन को घेरा
क्या है अल-कायदा का डिजिटल कमांड? भारत में ऐसे बढ़ाना चाहता है जिहादी सोच
al-Qaeda
क्या है अल-कायदा का डिजिटल कमांड? भारत में ऐसे बढ़ाना चाहता है जिहादी सोच
'बांग्लादेश ही नहीं, बंगाल में भी हिंदू सुरक्षित नहीं...' भाजपा ने CM ममता को घेरा
Mamata Banerjee
'बांग्लादेश ही नहीं, बंगाल में भी हिंदू सुरक्षित नहीं...' भाजपा ने CM ममता को घेरा
अजित पवार को अपने साथ क्यों नहीं ले रही भाजपा? उधर चाचा के साथ भी जाने का प्लान फेल
Maharashtra elections
अजित पवार को अपने साथ क्यों नहीं ले रही भाजपा? उधर चाचा के साथ भी जाने का प्लान फेल