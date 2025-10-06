पति की मौत के बाद दोबारा बसाना चाहती थी घर, शादी का झांसा देकर युवक ने लूट लिया स्कूल टीचर से 2 करोड़

पति की मौत के बाद जिंदगी दोबारा शुरू करने की चाह में एक 59 वर्षीय महिला ने शादी के लिए मैट्रिमोनियल साइट पर प्रोफाइल बनाई. उम्मीद थी कि कोई हमसफर मिलेगा, जो अकेलेपन को समझेगा. लेकिन इस चाह ने उन्हें एक ऐसे जालसाज से मिलवा दिया, जिसने प्यार और शादी का वादा कर उनके साथ ₹2.3 करोड़ की ठगी कर ली. यह मामला बेंगलुरु के पूर्वी इलाके की एक स्कूल टीचर से जुड़ा है, जिन्होंने 3 अक्टूबर को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई.

महिला ने शिकायत में बताया कि पति की मौत के बाद उनका बेटा अलग रहने लगा था. इसके बाद वो बहुत अकेली पड़ गयी और उन्होंने अपने लिए जीवनसाथी की तलाश शुरू की. 2019 में एक मैट्रिमोनियल साइट पर उन्होंने अपना अकाउंट भी बनाया, जहां दिसंबर में उन्हें अहान कुमार नाम का एक शख्स मिला, और उसने शादी करने का वादा भी किया.

प्यार का जाल और झूठी पहचान

अहान ने खुद को अमेरिका के अटलांटा में रहने वाला, भारतीय मूल का नागरिक बताया. दावा किया कि उसने यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया से मास्टर्स किया है और वर्तमान में वह एक इजरायली ऑयल कंपनी में ड्रिलिंग इंजीनियर है, जो ब्लैक सी में एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है. उसने महिला को अपनी कंपनी का आईडी कार्ड भी भेजा, लेकिन फोटो के बिना. धीरे-धीरे बातचीत बढ़ी और दोस्ती जल्द ही 'प्यार' में बदल गई. वह खुद को उनका "पति" कहकर संबोधित करने लगा. उसने कई बार कहा कि प्रोजेक्ट खत्म होते ही वह भारत आकर शादी करेगा.

झांसे का सिलसिला और पैसों की मांग

जनवरी 2020 में पहली बार उसने कहा कि उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं. महिला ने भरोसा कर उसकी मदद की. उसने एक महिला माधवी के बैंक खाते में पैसे भेजने को कहा. इसके बाद से चार सालों तक, वह अलग-अलग बहानों से पैसे मांगता रहा, कभी मशीन रिपेयर, कभी मेडिकल ट्रीटमेंट, तो कभी अधिकारियों को जुर्माने की रकम देने के नाम पर. महिला ने पुलिस को बताया कि मैंने उस पर भरोसा किया. वो कहता था कि प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद पैसे मिलेंगे और सब लौटा देगा. उन्होंने अपनी जमा पूंजी तो लगाई ही, दूसरों से उधार लेकर भी पैसे भेजे. कुल मिलाकर, उन्होंने दो खातों में ₹2.3 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए.

2024 में खुली पोल

नवंबर 2024 में जब उसने फिर ₹3.5 लाख मांगे, तो महिला ने देने से इनकार कर दिया और कहा कि उनके पास अब कुछ नहीं बचा. इसके बाद वह व्यक्ति धीरे-धीरे उनसे दूरी बनाने लगा और कॉल्स लेना बंद कर दिया. करीब एक साल इंतजार करने के बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, मामला आईटी एक्ट के तहत दर्ज किया गया है और रकम की रिकवरी की कोशिश की जा रही हैं.