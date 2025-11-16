Advertisement
Ex-Employee ने रची खौफनाक साजिश, बॉस को जमीन दिखाने के बहाने बुलाकर मारे चाकू

Employee stabbed boss: व्यवसायी की पहचान अमर नारायण स्वामी के तौर पर हुई है जो भगवान गणेश की मूर्ति बनाने वाली फैक्ट्री चलाते हैं. वहीं हमलावर की पहचान जयंत नाम व्यक्ति के तौर पर हुई है जो जून 2025 में तीन दिन के लिए फैक्ट्री में काम करने के लिए गया था.शुक्रवार को उसने अमर को बीडीए की जमीन खरीदने में मदद के लिए बुलाया था.

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Nov 16, 2025, 07:51 PM IST
EX Employee Stabbed Boss: बेंगलुरु में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पूर्व कर्मचारी ने व्यवसायी पर चाकू से जानलेवा हमला बोल दिया. इतना ही नहीं जब व्यवसायी अपनी जान बचाने के लिए भागा तो पूर्व कर्मचारी ने उसका पीछा कर फिर से ताबड़तोड़ हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. घटना शुक्रवार शाम की बताई जा रही है, जब हमलावर ने व्यवसायी को जमीन खरीदने में मदद करने के लिए बुलाया था. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पूर्व कर्मचारी ने व्यवसाई की सोने की चेन लुटने की कोशिश की थी, जिसका विरोध करने पर हमलावर ने चाकुओं से हमला बोल दिया. इस हमले में पीड़ित के मुंह, गर्दन और कमर पर गंभीर चोटें आईं हैं. 

भगवान गणेश की मूर्ति बनाने वाला व्यवसायी 
पीड़ित की पहचान अमर नारायण स्वामी के तौर पर हुई है जो भगवान गणेश की मूर्ति बनाने वाली फैक्ट्री चलाते हैं. वहीं हमलावर की पहचान जयंत नाम व्यक्ति के तौर पर हुई है जो जून 2025 में तीन दिन के लिए फैक्ट्री में काम करने के लिए गया था.शुक्रवार को उसने अमर को बीडीए की जमीन खरीदने में मदद के लिए बुलाया था. जयंत के बुलाने पर अमर अपनी थार गाड़ी लेकर बेंगलुरु विकास प्राधिकरण पहुंचा, जहां उसने हमलावर जयंत के साथ कुछ जमीन देखी.

दो बार चाकू से हमला 

जिसके बाद वह दोनों वहां से वापस निकले तो जयंत पीछे की सीट पर बैठा हुआ था.जैसे ही गाड़ी कुछ दूर चली तो जयंत ने पीछे की तरफ से अमर के गले से सोने की चेन छीनने की कोशिश. अमर ने जब जंयत की इस हरकत का विरोध जताया तो उसने चाकू से व्यवसायी पर चाकू से हमला बोल दिया. इस हमले में अमर की गले, गर्दन और कमर पर चोट लगी है. इसके बाद अमर जान बचाने के लिए गाड़ी से निकलकर मेन सड़क की ओर भागा और सड़क पर जा रही एक मिनी ट्रक के पीछे चढ़ गया लेकिन जयंत ने अमर को पकड़कर उसकी कमर पर चाकू से हमला बोल दिया और उसके गले से सोने की चेन तोड़ ली, जिसके बाद वो एक ब्लैक क्लर की प्लसर बाइक पर बैठकर भाग गया.

Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

