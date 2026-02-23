'उसे शुगर डैडी चाहिए था...,' बेंगलुरु रेप केस में आरोपी का बड़ा खुलासा, पीड़िता पर लगाया जबरन वसूली का आरोप

Bengaluru Crime News: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 19 साल की एक लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में नया मोड़ सामने आया है. पुलिस के मुताबिक आरोपियों में से एक ने पहले शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने दावा किया था कि 19 साल की कॉलेज छात्रा और पत्रकार होने का नाटक करने वाले उसके दोस्त ने उससे जबरन वसूली करने की कोशिश की थी. पुलिस ने बताया कि आरोपी ने 21 फरवरी 2026 को एक FIR दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि छात्रा ने खुद को रीजनल न्यूज आउटलेट का पत्रकार बताने वाले इमरान के साथ मिलकर उससे पैसे की मांग की और धमकी दी कि अगर उसने पेमेंट करने से मना किया तो वह उसके खिलाफ डिफेमेटरी कंटेंट पब्लिश कर देगा.

छात्रा पर पैसे मांगने का आरोप

अधिकारियों के मुताबिक जबरन वसूली की शिकायत उस दिन से 1 दिन पहले दर्ज कराई गई थी, जिस दिन महिला ने डिक्सन सैंडो और निखिल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए उनसे संपर्क किया था. अधिकारी अब घटना का सही क्रम जानने के लिए दोनों पक्षों के बयानों की जांच कर रहे हैं. आरोपी ने अपने बयान में कहा कि वह तकरीबन 2 दशक से अपने वर्तमान पते पर रह रहा है और राजाजीनगर इलाके में सेकंड हैंड कारों का बिजनेस करता है. उसने यह भी दावा किया कि वह जक्कूर में एक किराए के विला को ऑपरेट करता है, जिसे छोटे इवेंट्स और पार्टियों के लिए किराए पर दिया जाता है. आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसके दोस्त डिक्सन ने वैलेंटाइन डे पार्टी के लिए 14-16 फरवरी तक विला बुक किया था और वह 14 फरवरी 2026 की सुबह लगभग 2 बजे पार्टी में पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात छात्रा से हुई.

खुद को बताया शुगर बेबी

आरोपी के मुताबिक पार्टी के दौरान छात्रा ने अपनी निजी परेशानियां शेयर कीं और जरूरत से ज्यादा घुलमिल गई. पार्टी सुबह करीब 4 बजे खत्म होने के बाद उसने छात्रा को छोड़ने के लिए कहा. इस दौरान रास्ते में छात्रा ने खुद को शुगर बेबी बताया जो शुगर डैडी की तलाश में थी. आरोपी ने कहा कि उसने छात्रा को राजाजीनगर में एक बेकरी के पास छोड़ा था. उसने आरोप लगाया कि 18 फरवरी 2026 को महिला ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके उस पर और एक अन्य व्यक्ति पर पार्टी में नशीली दवा देकर यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया. इसके तुरंत बाद उसने दावा किया कि उसे 2 फोन नंबरों से कॉल आने लगे, जिसमें एक व्यक्ति ने खुद को 'राज न्यूज' के क्राइम ब्रांच का प्रमुख इमरान बताया. आरोपी के अनुसार फोन करने वाले ने उससे अकेले में मिलने और मामले को सुलझाने के लिए छात्रा को पैसे देने की मांग की साथ ही चेतावनी दी कि उसके खिलाफ एक टेलीविजन प्रोमो पहले ही तैयार कर लिया गया है. आरोपी ने छात्रा, फोन करने वाले और ब्लैकमेल में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

छात्रा का आरोप

छात्रा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि 15 फरवरी 2026 को उसे प्राइवेट विला में 2 लोगों ने जबरन पिंक कलर की एक दवाई खिलाई और उसके साथ यौन उत्पीड़न किया. छात्रा के मुताबिक उसने डर के चलते पुलिस से पहले संपर्क नहीं किया. उसने 17 फरवरी 2026 को पहले बेंगलुरु के एक अस्पताल में मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया. इसके बाद उसने अपने भाई को इस बारे में बताया, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज की गई. पुलिस का कहना है कि वह यौन उत्पीड़न के आरोपों और जबरन वसूली की जवाबी शिकायत दोनों की जांच कर रही है.