Advertisement
trendingNow13120227
Hindi Newscrimeउसे शुगर डैडी चाहिए था..., बेंगलुरु रेप केस में आरोपी का बड़ा खुलासा, पीड़िता पर लगाया जबरन वसूली का आरोप

'उसे शुगर डैडी चाहिए था...,' बेंगलुरु रेप केस में आरोपी का बड़ा खुलासा, पीड़िता पर लगाया जबरन वसूली का आरोप

Bengaluru Gangrape Case: बेंगलुरु में 19 साल की कॉलेज स्टूडेंट के साथ गैंगरेप मामले में नया मोड़ आया है. पुलिस के मुताबिक आरोपियों में से एक शख्स ने सबसे पहले 19 साल की एक छात्रा की ओर से जबरन वसूली को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Feb 23, 2026, 08:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'उसे शुगर डैडी चाहिए था...,' बेंगलुरु रेप केस में आरोपी का बड़ा खुलासा, पीड़िता पर लगाया जबरन वसूली का आरोप

Bengaluru Crime News: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 19 साल की एक लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में नया मोड़ सामने आया है. पुलिस के मुताबिक आरोपियों में से एक ने पहले शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने दावा किया था कि 19 साल की कॉलेज छात्रा और पत्रकार होने का नाटक करने वाले उसके दोस्त ने उससे जबरन वसूली करने की कोशिश की थी. पुलिस ने बताया कि आरोपी ने 21 फरवरी 2026 को एक FIR दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि छात्रा ने खुद को रीजनल न्यूज आउटलेट का पत्रकार बताने वाले इमरान के साथ मिलकर उससे पैसे की मांग की और धमकी दी कि अगर उसने पेमेंट करने से मना किया तो वह उसके खिलाफ डिफेमेटरी कंटेंट पब्लिश कर देगा.  

छात्रा पर पैसे मांगने का आरोप

अधिकारियों के मुताबिक जबरन वसूली की शिकायत उस दिन से 1 दिन पहले दर्ज कराई गई थी, जिस दिन महिला ने डिक्सन सैंडो और निखिल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए उनसे संपर्क किया था. अधिकारी अब घटना का सही क्रम जानने के लिए दोनों पक्षों के बयानों की जांच कर रहे हैं. आरोपी ने अपने बयान में कहा कि वह तकरीबन 2 दशक से अपने वर्तमान पते पर रह रहा है और राजाजीनगर इलाके में सेकंड हैंड कारों का बिजनेस करता है. उसने यह भी दावा किया कि वह जक्कूर में एक किराए के विला को ऑपरेट करता है, जिसे छोटे इवेंट्स और पार्टियों के लिए किराए पर दिया जाता है. आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसके दोस्त डिक्सन ने वैलेंटाइन डे पार्टी के लिए 14-16 फरवरी तक विला बुक किया था और वह 14 फरवरी 2026 की सुबह लगभग 2 बजे पार्टी में पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात छात्रा से हुई.  

ये भी पढ़ें- हैवान बना लिव-इन पार्टनर? चाकू से लगाए कट, सैनिटाइजर से निजी अंग जलाए; मां ने सुनाई दरिंदगी की दास्तां

Add Zee News as a Preferred Source

खुद को बताया शुगर बेबी

आरोपी के मुताबिक पार्टी के दौरान छात्रा ने अपनी निजी परेशानियां शेयर कीं और जरूरत से ज्यादा घुलमिल गई. पार्टी सुबह करीब 4 बजे खत्म होने के बाद उसने छात्रा को छोड़ने के लिए कहा. इस दौरान रास्ते में छात्रा ने खुद को शुगर बेबी बताया जो शुगर डैडी की तलाश में थी. आरोपी ने कहा कि उसने छात्रा को राजाजीनगर में एक बेकरी के पास छोड़ा था. उसने आरोप लगाया कि 18 फरवरी 2026 को महिला ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके उस पर और एक अन्य व्यक्ति पर पार्टी में नशीली दवा देकर यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया. इसके तुरंत बाद उसने दावा किया कि उसे 2 फोन नंबरों से कॉल आने लगे, जिसमें एक व्यक्ति ने खुद को 'राज न्यूज' के क्राइम ब्रांच का प्रमुख इमरान बताया.  आरोपी के अनुसार फोन करने वाले ने उससे अकेले में मिलने और मामले को सुलझाने के लिए छात्रा को पैसे देने की मांग की साथ ही चेतावनी दी कि उसके खिलाफ एक टेलीविजन प्रोमो पहले ही तैयार कर लिया गया है. आरोपी ने छात्रा, फोन करने वाले और ब्लैकमेल में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. 

ये भी पढ़ें- मां-भाई की आंखों में डाली मिर्च, फिर लड़की को उठा ले गए जहीर और अयान; भड़के हिंदू संगठन

छात्रा का आरोप 

छात्रा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि 15 फरवरी 2026 को उसे प्राइवेट विला में 2 लोगों ने जबरन पिंक कलर की एक दवाई खिलाई और उसके साथ यौन उत्पीड़न किया. छात्रा के मुताबिक उसने डर के चलते पुलिस से पहले संपर्क नहीं किया. उसने 17 फरवरी 2026 को पहले बेंगलुरु के एक अस्पताल में मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया. इसके बाद उसने अपने भाई को इस बारे में बताया, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज की गई. पुलिस का कहना है कि वह यौन उत्पीड़न के आरोपों और जबरन वसूली की जवाबी शिकायत दोनों की जांच कर रही है. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

crime news

Trending news

सेशेल्स के उपराष्ट्रपति ने किया NBCC मुख्यालय का दौरा, विकास परियोजनाओं पर हुई चर्चा
Seychelles
सेशेल्स के उपराष्ट्रपति ने किया NBCC मुख्यालय का दौरा, विकास परियोजनाओं पर हुई चर्चा
एकतरफा इश्क के जूनुन में शख्स ने खोया आपा, बीच सड़क विवाहिता पर बरसाईं गोलियां
Punjab news
एकतरफा इश्क के जूनुन में शख्स ने खोया आपा, बीच सड़क विवाहिता पर बरसाईं गोलियां
तमिलनाडु में चुनाव से पहले बड़ी छंटनी, SIR के बाद हटे 74 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम
Sir
तमिलनाडु में चुनाव से पहले बड़ी छंटनी, SIR के बाद हटे 74 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम
‘तमिलनाडु ही विजय है' कहकर DMK पर गरजे TVK चीफ, बोले- ‘फर्जी सरकार’ को उखाड़ फेंकेगे
Vijay
‘तमिलनाडु ही विजय है' कहकर DMK पर गरजे TVK चीफ, बोले- ‘फर्जी सरकार’ को उखाड़ फेंकेगे
भारत टैक्सी के 'सारथियों' से अमित शाह की खास बातचीत, शेयर लेकर बन सकते हैं मालिक
Bharat Taxi
भारत टैक्सी के 'सारथियों' से अमित शाह की खास बातचीत, शेयर लेकर बन सकते हैं मालिक
कोख में बच्चा, सिर पर इल्जाम: 9 महीने की गर्भवती को पति और ससुराल वालों ने धक्के...
Bengaluru
कोख में बच्चा, सिर पर इल्जाम: 9 महीने की गर्भवती को पति और ससुराल वालों ने धक्के...
2029 का लोकसभा चुनाव तो दूर है, CM ममता को 2026 में PM क्यों प्रोजेक्ट किया जा रहा?
Mamata Banerjee
2029 का लोकसभा चुनाव तो दूर है, CM ममता को 2026 में PM क्यों प्रोजेक्ट किया जा रहा?
बंगाल की जनता के लिए PM मोदी ने लिखा इमोशनल लेटर, किन मुद्दों पर जताई चिंता?
 pm modi
बंगाल की जनता के लिए PM मोदी ने लिखा इमोशनल लेटर, किन मुद्दों पर जताई चिंता?
चलती कार में 'दोस्ती' का खौफनाक चेहरा: मारपीट, छेड़छाड़ और सड़क पर फेंकी गई युवती
kolkata
चलती कार में 'दोस्ती' का खौफनाक चेहरा: मारपीट, छेड़छाड़ और सड़क पर फेंकी गई युवती
सैटेलाइट-ड्रोन और 326 दिन की घेराबंदी...किश्तवाड़ में सेना ने कैसे ढेर किए 7 आतंकी?
Indian Army
सैटेलाइट-ड्रोन और 326 दिन की घेराबंदी...किश्तवाड़ में सेना ने कैसे ढेर किए 7 आतंकी?