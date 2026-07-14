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बेंगलुरु ISIS साजिश मामले में पहली सजा, मुख्य आरोपी मोहम्मद हनीफ खान को 7 साल की जेल

इस केस में अब तक 20 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है. सभी गिरफ्तार किए जा चुके हैं. मोहम्मद हनीफ खान इस केस में दोषी ठहराया जाने वाला पहला आरोपी है.

Written ByRahul Vishwakarma
Published: Jul 14, 2026, 09:31 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 09:31 PM IST
बेंगलुरु ISIS साजिश मामले में पहली सजा, मुख्य आरोपी मोहम्मद हनीफ खान को 7 साल की जेल
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर (AI Generated)

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Rahul Vishwakarma

Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रहकर वहां की सियासी और सामाजिक नब्ज को समझने का मौका मिला. 2015 में डिजिटल मीडिया का रुख करते हुए 'Network18', 'आजतक' होते हुए अब 'जी न्यूज' का हिस्सा हैं. गुजरे 20 वर्षों में सभी संस्थानों में कई पुरस्कारों से नवाजा गया है. rahul.vishwakarma@india.com पर इनसे संपर्क किया जा सकता है. नई विधाओं को सीखने की प्रक्रिया अनवरत जारी है...

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