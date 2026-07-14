/बेंगलुरु ISIS साजिश मामले में पहली सजा, मुख्य आरोपी मोहम्मद हनीफ खान को 7 साल की जेल

बेंगलुरु में ISIS से जुड़े आतंकी साजिश मामले में पहली बार किसी आरोपी को सजा मिली है. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की विशेष अदालत ने मुख्य आरोपी मोहम्मद हनीफ खान को 7 साल की कठोर कैद और 48 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.
NIA के मुताबिक इस मामले में अब तक 20 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है. सभी गिरफ्तार किए जा चुके हैं. मोहम्मद हनीफ खान इस केस में दोषी ठहराया जाने वाला पहला आरोपी है. उसने अक्टूबर 2025 में ट्रायल के दौरान अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था.
जांच में पता चला कि हनीफ खान उस टीम का हिस्सा था, जिसने कर्नाटक के चामराजनगर जिले के शिवनसमुद्र और गुंडलुपेट के जंगलों में ऐसे ठिकानों की तलाश की थी, जहां आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा सके और उनके छिपने की व्यवस्था की जा सके. इस मॉड्यूल का मकसद भारत में ISIS का एक स्टेट बनाना था.
जांच एजेंसी के मुताबिक इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड मेहबूब पाशा था. वह बेंगलुरु स्थित अपने घर पर बैठकें करता था. इन बैठकों में टारगेट किलिंग, सांप्रदायिक हिंसा भड़काने और ISIS के एजेंडे को आगे बढ़ाने की योजना बनाई जाती थी.
NIA का कहना है कि मेहबूब पाशा ने मोहम्मद हनीफ खान को दो पिस्टल और 60 जिंदा कारतूस दिए थे, ताकि वारदातों को अंजाम दिया जा सके. जांच में यह भी सामने आया कि हनीफ खान ने बेंगलुरु से पश्चिम बंगाल तक कई आरोपियों को किराये की कार से पहुंचाया था.
यह मामला 10 जनवरी 2020 को सबसे पहले कर्नाटक पुलिस ने दर्ज किया था. कुछ दिनों बाद इसकी जांच NIA ने अपने हाथ में ले ली. एजेंसी अब भी इस मामले की जांच कर रही है और उस ऑनलाइन हैंडलर की तलाश में जुटी है, जिसने इस ISIS मॉड्यूल की योजना बनाई और उसे संचालित किया.