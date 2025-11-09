बेंगलुरु जेल में सीरियल किलर-आतंकी और अपराधियों को मिल रहा VIP ट्रीटमेंट, कौदियों को कौन करवा रहा मोबाइल-टीवी की सप्लाई

Bengaluru Jail Viral Video : बेंगलुरु में एक चौंकाने वाला मामला देखने को मिला है. यहां के परपन्ना अग्रहरा सेंट्रल जेल में कैदियों का मोबाइल फोन चलाते और टीवी देखते हुए वीडियो सामने आया है. इन कैदियों में सीरियल रेपिस्ट और सीरियल किलर उमेश रेड्डी नाम का कैदी भी इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है. सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आते ही लोग जेल की सुरक्षा पर सवाल खड़े करने लगे हैं.

कैदियों के पास फोन-टीवी

सामने आई वीडियो में सीरियल रेपिस्ट उमेश रेड्डी के साथ ISI में भर्ती करने वाला जुहैब हमीद शकील मन्ना और कई कुख्यात अपराधी नजर आ रहे हैं. जी मीडिया स्वतंत्र रूप से वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं कर सका. 1 मिनट लंबी इस वीडियो में मन्ना चाय की चुस्की लेते और वीडियो रिकॉर्ड करने वाले व्यक्ति से बात करते हुए देखा जा रहा है. वह फोन पर कुछ स्क्रॉल भी कर रहा है. बता दें कि मन्ना पर ISI से जुड़े होने का आरोप लगा है. उसने पैसे जुटाकर मुस्लिम युवाओं को ISI में शामिल होने के लिए सीरिया भेजा था.

दुष्कर्म के आरोपी के पास सुविधा

एक अन्य वीडियो में आरोपी उमेश रेड्डी जेल के अंदर 3 मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहा है. बताया जा रहा है कि कर्मचारियों को अपराधियों के जेल के अंदर फोन और टीवी के इस्तेमाल की पूरी जानकारी थी. रेड्डी पर दुष्कर्म और हत्या के 18 मामलों के आरोप लगे हैं. उसे मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल पहले 30 साल के आजीवन कारावास में बदल दिया था.

CRPF में भर्ती था आरोपी

बता दें कि रेड्डी कथित तौर पर साल 1996 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) में भर्ती हुए था और जम्मू-कश्मीर में एक कमांडेंट के घर पर गार्ड के रूप में तैनात था. वहां उन्होंने कमांडेंट की बेटी के साथ बलात्कार करने की कोशिश की, हालांकि उसे गिरफ्तार कर लिया गया था. रेड्डी भागने में कामयाब रहा और चित्रदुर्ग लौट आया था. वीडियो क्लिप पर विवाद बढ़ने पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मामले की जांच करने और जरूरी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया.