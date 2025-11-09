Advertisement
trendingNow12994636
Hindi Newscrime

बेंगलुरु जेल में सीरियल किलर-आतंकी और अपराधियों को मिल रहा VIP ट्रीटमेंट, कौदियों को कौन करवा रहा मोबाइल-टीवी की सप्लाई

Bengaluru Jail Inmates Using Mobiles: बेंगलुरु के परपन्ना अग्रहरा सेंट्रल जेल में कैदियों का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Nov 09, 2025, 11:12 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बेंगलुरु जेल में सीरियल किलर-आतंकी और अपराधियों को मिल रहा VIP ट्रीटमेंट, कौदियों को कौन करवा रहा मोबाइल-टीवी की सप्लाई

Bengaluru Jail Viral Video : बेंगलुरु में एक चौंकाने वाला मामला देखने को मिला है. यहां के परपन्ना अग्रहरा सेंट्रल जेल में कैदियों का मोबाइल फोन चलाते और टीवी देखते हुए वीडियो सामने आया है. इन कैदियों में सीरियल रेपिस्ट और सीरियल किलर उमेश रेड्डी नाम का कैदी भी इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है. सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आते ही लोग जेल की सुरक्षा पर सवाल खड़े करने लगे हैं.   

कैदियों के पास फोन-टीवी  

सामने आई वीडियो में सीरियल रेपिस्ट उमेश रेड्डी के साथ ISI में भर्ती करने वाला जुहैब हमीद शकील मन्ना और कई कुख्यात अपराधी नजर आ रहे हैं. जी मीडिया  स्वतंत्र रूप से वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं कर सका. 1 मिनट लंबी इस वीडियो में मन्ना चाय की चुस्की लेते और वीडियो रिकॉर्ड करने वाले व्यक्ति से बात करते हुए देखा जा रहा है. वह फोन पर कुछ स्क्रॉल भी कर रहा है. बता दें कि मन्ना पर ISI से जुड़े होने का आरोप लगा है. उसने पैसे जुटाकर मुस्लिम युवाओं को ISI में शामिल होने के लिए सीरिया भेजा था.  

ये भी पढ़ें- 'वह मेरे साथ सो रही थी और तभी...,' कोलकाता में 4 साल की बच्ची को उठा ले गया हैवान, अपहरण कर किया दुष्कर्म; मचा बवाल  

Add Zee News as a Preferred Source

 

दुष्कर्म के आरोपी के पास सुविधा  

एक अन्य वीडियो में आरोपी उमेश रेड्डी जेल के अंदर 3 मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहा है. बताया जा रहा है कि कर्मचारियों को अपराधियों के जेल के अंदर फोन और टीवी के इस्तेमाल की पूरी जानकारी थी. रेड्डी पर दुष्कर्म और हत्या के 18 मामलों के आरोप लगे हैं. उसे मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल पहले 30 साल के आजीवन कारावास में बदल दिया था. 

ये भी पढ़ें- Crime News: 4 साल की बेटी को पहले पसंदीदा चीजें खिलाईं, फिर गला घोंट कर मारा और खुद भी जान दे दी!

CRPF में भर्ती था आरोपी 

बता दें कि रेड्डी कथित तौर पर साल 1996 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) में भर्ती हुए था और जम्मू-कश्मीर में एक कमांडेंट के घर पर गार्ड के रूप में तैनात था. वहां उन्होंने कमांडेंट की बेटी के साथ बलात्कार करने की कोशिश की, हालांकि उसे गिरफ्तार कर लिया गया था. रेड्डी भागने में कामयाब रहा और चित्रदुर्ग लौट आया था. वीडियो क्लिप पर विवाद बढ़ने पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मामले की जांच करने और जरूरी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

crime news

Trending news

गुजरात एटीएस ने ISIS के तीन आतंकवादी दबोचे, देश को दहलाने की रच रहे थे साजिश
ATS
गुजरात एटीएस ने ISIS के तीन आतंकवादी दबोचे, देश को दहलाने की रच रहे थे साजिश
Video: खून से तिलक करो... स्कूली बच्चों को ये किसने सिखाया, ऊपर से नीचे तक हुआ एक्शन
doda
Video: खून से तिलक करो... स्कूली बच्चों को ये किसने सिखाया, ऊपर से नीचे तक हुआ एक्शन
S-400 भी होगा 'नतमस्तक'! चीन-PAK का काल साबित होगा; भारत का ये सबसे 'बाहुबली' रक्षक
Army
S-400 भी होगा 'नतमस्तक'! चीन-PAK का काल साबित होगा; भारत का ये सबसे 'बाहुबली' रक्षक
गांधी सरनेम होने से कोई महान नहीं... NCP नेता ने प्रियंका गांधी को किस बात पर घेरा?
Gandhi surname
गांधी सरनेम होने से कोई महान नहीं... NCP नेता ने प्रियंका गांधी को किस बात पर घेरा?
किसके सिर पर बंधेगा बिहार के चुनावी नतीजों में जीत का सेहरा? दिग्गज नेता ने बताया
vote Chori
किसके सिर पर बंधेगा बिहार के चुनावी नतीजों में जीत का सेहरा? दिग्गज नेता ने बताया
दिल्ली में जीरो तो मुंबई में सिर्फ 8, डॉग शेल्टर होम ही नहीं तो कुत्ते रखेंगे कहां?
Stray dogs
दिल्ली में जीरो तो मुंबई में सिर्फ 8, डॉग शेल्टर होम ही नहीं तो कुत्ते रखेंगे कहां?
कंपकंपाती सर्दी का जल्द होगा अटैक, कोहरे को लेकर हो जाएं अलर्ट, कितना तंग करेगी ठंड
Weather
कंपकंपाती सर्दी का जल्द होगा अटैक, कोहरे को लेकर हो जाएं अलर्ट, कितना तंग करेगी ठंड
अंगोला पहुंची राष्ट्रपति मुर्मू का भव्य स्वागत, इन मुद्दों पर रहेगा फोकस
Droupadi Murmu
अंगोला पहुंची राष्ट्रपति मुर्मू का भव्य स्वागत, इन मुद्दों पर रहेगा फोकस
पीएम मोदी ने आडवाणी से उनके जन्मदिन पर की मुलाकात, थरूर ने भी बांधे तारीफों के पुल
Lal Krishna Advani
पीएम मोदी ने आडवाणी से उनके जन्मदिन पर की मुलाकात, थरूर ने भी बांधे तारीफों के पुल
महादेव ऐप में स्टेट मॉनिटरिंग सेल को बड़ी सफलता, जयसिंह शंकरा को किया गिरफ्तार
Gujarat
महादेव ऐप में स्टेट मॉनिटरिंग सेल को बड़ी सफलता, जयसिंह शंकरा को किया गिरफ्तार