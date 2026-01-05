Advertisement
'इलाके में दीवार बना दो, हिंदुओं का जीना दूभर हो गया', बेंगलुरु रथ यात्रा पर जमकर पथराव से शिवभक्त हुए घायल, टूटा हिंदू समुदाय का सब्र

Bengaluru JJ Nagar Tense After Stones Pelted: बेंगलुरु के जेजे नगर में ओम शक्ति रथ यात्रा पर पथराव से एक महिला और बच्ची घायल हो गए हैं. भक्तों ने आरोप लगाया कि दूसरे समुदाय के इलाके से हमला हुआ, लंबे समय से परेशानी हो रही है. प्रदर्शन में मांग हो रही है कि दीवार बनाओ, सुरक्षा दो. पुलिस ने इस मामले में 3 नाबालिग को गिरफ्तार किया है. इलाके में तनाव जारी है.

Jan 05, 2026, 01:06 PM IST
Tense After Stones Pelted At Om Shakti Procession: बेंगलुरु के संवेदनशील जेजे नगर इलाके में रविवार शाम ओम शक्ति देवी की रथ यात्रा पर पथराव से माहौल गरमा गया है. जिसके बाद भक्तों का गुस्सा फूट पड़ा, पुलिस स्टेशन के बाहर सैकड़ों लोग जमा हो गए. अब तक 3 नाबालिग गिरफ्तार हुए है. लेकिन भक्तों की मांगें जोर पकड़ रही हैं. जानते हैं पूरा मामला.

ओम शक्ति उत्सव में भक्तों पर हुए पथराव, 3 नाबालिग हिरासत में
बेंगलुरु के जेजे नगर पुलिस स्टेशन इलाके में ओम शक्ति उत्सव में भक्तों पर हुए पथराव के मामले में कर्नाटक पुलिस ने सोमवार को तीन नाबालिगों को हिरासत में लिया. पुलिस की ओर से यह कार्रवाई शक के आधार पर और ओम शक्ति भक्तों द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर की गई. गृह मंत्री जी परमेश्वर ने सोमवार को कहा कि पत्थरबाजी की घटना में चार से पांच नाबालिग शामिल थे. रविवार रात ओम शक्ति पूजा के दौरान चार से पांच आरोपियों ने पत्थर फेंके थे. नाबालिगों की उम्र 15 से 17 साल के बीच है. उन्हें पत्थर फेंकने के लिए उकसाने वालों की पहचान के लिए जांच चल रही है.

उन्होंने कहा कि हम कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे. हिरासत में लिए गए आरोपियों की उम्र 15 से 17 साल के बीच है. हम इस बात की जांच करेंगे कि उन्हें कैसे उकसाया गया. एक बार जब तथ्य सामने आ जाएंगे, तो हम उचित कार्रवाई करेंगे. उन्होंने आगे कहा कि इस घटना पर भाजपा के नेता बयानबाजी कर रहे हैं. जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं, भाजपा नेता सबसे पहले दखल देते हैं. उनके बयान देने से पहले ही हमने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी थी.

इलाके में कर्नाटक राज्य रिजर्व पुलिस (केएसआरपी) तैनात 
आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है. भाजपा को यह साफ करना चाहिए कि वे और क्या कार्रवाई चाहते हैं. इसी बीच, डीसीपी (पश्चिम) एन यतीश ने बताया कि जेजे नगर पुलिस स्टेशन क्षेत्र में ओम शक्ति जुलूस के दौरान पत्थरबाजी के संबंध में एक शिकायत दर्ज की गई है. पहले ही एक एफआईआर दर्ज की जा चुकी है. जानकारी इकट्ठा की जा रही है. भक्तों को आश्वासन दिया गया है कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा. पुलिस विभाग ने इलाके में कर्नाटक राज्य रिजर्व पुलिस (केएसआरपी) तैनात की है. डीसीपी यतीश ने संबंधित पुलिस स्टेशन का दौरा किया और स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं. पुलिस के अनुसार, इस घटना में दो महिलाएं घायल हो गईं.

पत्थर फेंकने वालों को पकड़ने के लिए विशेष टीमें बनाई गईं
पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं है. पुलिस मौके से जानकारी इकट्ठा कर रही है और कुछ लोगों की पहचान की है. पत्थर फेंकने वालों को पकड़ने के लिए विशेष टीमें बनाई गई हैं. भक्तों ने दावा किया है कि उन्हें लंबे समय से परेशानी हो रही है और जब भी कोई हिंदू धार्मिक कार्यक्रम होता है तो शरारती तत्व कार्यक्रम स्थल पर आग लगा देते हैं.

रविवार को इलाके में फैल गया तनाव
बता दें कि रविवार रात बेंगलुरु के सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील जेजे नगर इलाके में उस समय तनाव फैल गया था, जब ओम शक्ति पूजा समारोह के हिस्से के रूप में किए जा रहे एक हिंदू धार्मिक अनुष्ठान पर कथित तौर पर पत्थर फेंके गए थे. घटना के बाद, बड़ी संख्या में लोग जेजे नगर पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा हो गए और कथित पत्थरबाजी के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की.

ओम शक्ति भक्तों को निशाना बनाकर पत्थरबाजी
पुलिस के अनुसार, वीएस के पास ओम शक्ति मंदिर के पास ओम शक्ति भक्तों को निशाना बनाकर पत्थरबाजी की घटना की सूचना मिली थी. जेजे नगर पुलिस स्टेशन की सीमा में एक बगीचे में यह घटना हुई. इस घटना में एक बच्चा और एक महिला, दोनों ओम शक्ति के भक्त, घायल हो गए. उस समय ओम शक्ति उत्सव चल रहा था, और भक्तों ने आरोप लगाया कि जब देवता की रथ यात्रा निकाली जा रही थी, तो दूसरे समुदाय के लोगों के रहने वाले इलाके से पत्थर फेंके गए.

हिंदू संगठनों में गुस्सा फैला, बोले-दीवार बना दो
हिंदू धार्मिक उत्सव के दौरान हुई इस घटना से हिंदू संगठनों में गुस्सा फैल गया, जिसके कारण जेजे नगर पुलिस स्टेशन के सामने बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि उन्हें रोजाना ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यह कहते हुए कि वे लगातार डर में जीते हैं. उन्होंने मांग की कि उन्हें निशाना बनाए जाने से रोकने के लिए इलाके में एक दीवार बनाई जाए. उन्होंने दावा किया कि शरारती तत्व आदतन भक्तों पर नाले का पानी फेंकते हैं, पूजा स्थल पर आग लगाने की कोशिश करते हैं, और पत्थर फेंकते हैं. उन्होंने कहा कि उनका सब्र खत्म हो गया है और वे मांग करते हैं कि ऐसी घटनाएं बंद हों.

लड़कियों के लिए सड़कों पर आज़ादी से घूमना मुश्किल
प्रदर्शनकारियों ने आगे शिकायत की कि लड़कियों के लिए सड़कों पर आज़ादी से घूमना मुश्किल हो गया है, और आरोप लगाया कि महिलाओं और बच्चों को अक्सर निशाना बनाया जाता है. उन्होंने दावा किया कि जो लोग आवाज़ उठाते हैं या विरोध करते हैं, उन्हें अलग करके परेशान किया जाता है, और उन्होंने सरकार से सुरक्षा की मांग की. (इनपुट आईएएनएस से)

