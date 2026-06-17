/Bengaluru Horror: शक, गुस्सा और फिर मर्डर...इंस्टाग्राम पर दोस्ती, लिव-इन रिलेशनशिप का खूनी अंत

बेंगलुरु के मल्लेश्वरम इलाके से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां 20 वर्षीय युवती की कथित हत्या के आरोप में उसके लिव-इन पार्टनर को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में सामने आया है कि दोनों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसके बाद यह घटना हुई. मृतका की पहचान अनुशा के रूप में हुई है, जबकि आरोपी शरत बताया जा रहा है.
दोनों मूल रूप से कर्नाटक के हासन जिले के सकलेशपुर के रहने वाले थे. पुलिस के मुताबिक, दोनों की पहचान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी और पिछले करीब छह महीनों से बेंगलुरु के मल्लेश्वरम इलाके में साथ रह रहे थे. जांच अधिकारियों के अनुसार, शनिवार रात दोनों के बीच किसी निजी मुद्दे को लेकर कहासुनी हुई थी. आरोप है कि विवाद बढ़ने के बाद शरत ने अनुशा का गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. आरोपी शहर में पानी के टैंकर चालक के रूप में काम करता था.
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि घटना के पीछे की वास्तविक वजह का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच जारी है. अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस के अनुसार, यह मामला सोमवार को सामने आया, जब आरोपी ने कथित तौर पर अपने वकील को घटना की जानकारी दी. इसके बाद वकील ने पुलिस को सूचित किया. सूचना मिलते ही सेशाद्रिपुरम पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया.
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में उपलब्ध साक्ष्यों, डिजिटल रिकॉर्ड और अन्य परिस्थितिजन्य पहलुओं की जांच की जा रही है. आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जांच एजेंसियों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के आधार पर मौत के कारणों की आधिकारिक पुष्टि की जाएगी.