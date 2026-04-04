पत्नी को जॉब से निकाला तो गुस्साए पति ने जमकर पीटा, अस्पताल में भर्ती हुआ सैलून मालिक

Crime News: बेंगलुरु में एक सैलून मालिक को अपनी एक महिला कर्मचारी को नौकरी से निकालना भारी पड़ गया. इस हरकत ने उसे सीधे अस्पताल लैंड करवा दिया. दरअसल हुआ यूं कि महिला कर्मचारी को नौकरी से निकालने के बाद उसका पति मालिक के सैलून पहुंच गया और उसने मालिक की जमकर पिटाई कर दी, जिसके चलते उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा.

पत्नी को निकालने पर मालिक की पिटाई

पुलिस में दर्ज FIR के मुताबिक, यह घटना बीते शनिवार 28 मार्च 2026 को उत्तरी बेंगलुरु के अवलाहल्ली इलाके में स्थित शाइन यूनिसेक्स सैलून में देखने को मिली. बताया जा रहा है कि बर्खास्त हुई कर्मचारी के पति ने सैलून आकर जमकर हंगामा किया और सैलून मालिक पर भी हमला किया. आरोपी की पहचान पूर्व कर्मचारी सुषमा के पति के रूप में हुई है. आरोप है कि वह 4-5 साथियों के एक समूह के साथ सैलून में घुसा और मालिक मोहन कुमार पर हमला कर दिया.

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पत्नी को भी पीटा

शिकायत में गया कि समूह ने मोहन कुमार को धमकियां दी, उनके लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और उनके साथ मारपीट भी की. जब सैलून मालिक की पत्नी श्रीजा ने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो उनपर भी हमला किया गया. सुषमा को सैलून से निकाले जाने के चलते उसका पति गुस्से में था, जिसके चलते उसने ऐसी हरकत की.

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पुलिस ने दर्ज किया मामला

पुलिस ने घटना को लेकर CCTV फुटेज रिकॉर्ड कर लिया है. इससे जांच में मदद मिलेगी. वहीं आरोपियों के खिलाफ अवलाहल्ली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है. आरोपी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं. ऐसे में पुलिस ने उनकी तलाश में अभियान शुरू कर दिया है. पुलिस झगड़े का कारण जानने के लिए आगे की जांच कर रही है.