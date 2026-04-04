Advertisement
trendingNow13165795
Hindi Newscrimeपत्नी को जॉब से निकाला तो गुस्साए पति ने जमकर पीटा, अस्पताल में भर्ती हुआ सैलून मालिक

पत्नी को जॉब से निकाला तो गुस्साए पति ने जमकर पीटा, अस्पताल में भर्ती हुआ सैलून मालिक

Bengaluru Crime News: बेंगलुरु में एक शख्स ने उसकी पत्नी को नौकरी से निकालने पर एक सैलून के मालिक की जमकर पिटाई कर इतना ही नहीं उसने सैलून मालिक की पत्नी पर भी हमला किया. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Apr 04, 2026, 11:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पत्नी को जॉब से निकाला तो गुस्साए पति ने जमकर पीटा, अस्पताल में भर्ती हुआ सैलून मालिक

Crime News: बेंगलुरु में एक सैलून मालिक को अपनी एक महिला कर्मचारी को नौकरी से निकालना भारी पड़ गया. इस हरकत ने उसे सीधे अस्पताल लैंड करवा दिया. दरअसल हुआ यूं कि महिला कर्मचारी को नौकरी से निकालने के बाद उसका पति मालिक के सैलून पहुंच गया और उसने मालिक की जमकर पिटाई कर दी, जिसके चलते उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा.  

पत्नी को निकालने पर मालिक की पिटाई 

पुलिस में दर्ज FIR के मुताबिक, यह घटना बीते शनिवार 28 मार्च 2026 को उत्तरी बेंगलुरु के अवलाहल्ली इलाके में स्थित शाइन यूनिसेक्स सैलून में देखने को मिली. बताया जा रहा है कि बर्खास्त हुई कर्मचारी के पति ने सैलून आकर जमकर हंगामा किया और सैलून मालिक पर भी हमला किया. आरोपी की पहचान पूर्व कर्मचारी सुषमा के पति के रूप में हुई है. आरोप है कि वह 4-5 साथियों के एक समूह के साथ सैलून में घुसा और मालिक मोहन कुमार पर हमला कर दिया.   

ये भी पढ़ें- बेटे की चाह, बेटियों का कत्ल, पत्नी की हत्या के बाद रची साजिश, पूल में कैसे समाई तीन जिंदगियां?

Add Zee News as a Preferred Source

पत्नी को भी पीटा 

शिकायत में गया कि समूह ने मोहन कुमार को धमकियां दी, उनके लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और उनके साथ मारपीट भी की. जब सैलून मालिक की पत्नी श्रीजा ने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो उनपर भी हमला किया गया. सुषमा को सैलून से निकाले जाने के चलते उसका पति गुस्से में था, जिसके चलते उसने ऐसी हरकत की.  

ये भी पढ़ें- मामूली से विवाद में एसिड की बारिश, मजदूरों ने एक-दूसरे पर फेंका तेजाब; घेरे में आई अवैध कंपनी

पुलिस ने दर्ज किया मामला 

पुलिस ने घटना को लेकर CCTV फुटेज रिकॉर्ड कर लिया है. इससे जांच में मदद मिलेगी. वहीं आरोपियों के खिलाफ अवलाहल्ली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है. आरोपी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं. ऐसे में पुलिस ने उनकी तलाश में अभियान शुरू कर दिया है. पुलिस झगड़े का कारण जानने के लिए आगे की जांच कर रही है. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

TAGS

crime news

Trending news

DNA: ट्रंप की सोची समझी साजिश है अमेरिका का F-15 विमान क्रैश?
DNA
DNA: ट्रंप की सोची समझी साजिश है अमेरिका का F-15 विमान क्रैश?
चंडीगढ़ में BJP ऑफिस पर ग्रेनेड अटैक का 3 दिन में खुलासा, 5 आरोपी गिरफ्तार
Punjab news in hindi
चंडीगढ़ में BJP ऑफिस पर ग्रेनेड अटैक का 3 दिन में खुलासा, 5 आरोपी गिरफ्तार
'लोकतंत्र बचाने के लिए ECI को स्वतंत्र...,' चुनाव से पहले बोलीं जस्टिस नागरत्नना
Supreme Court
'लोकतंत्र बचाने के लिए ECI को स्वतंत्र...,' चुनाव से पहले बोलीं जस्टिस नागरत्नना
गांदरबल एनकाउंटर असली या फर्जी? LG मनोज सिन्हा ने दिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश
Jammu kashmir news in hindi
गांदरबल एनकाउंटर असली या फर्जी? LG मनोज सिन्हा ने दिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बड़ा हादसा, 15-16 सवारियों के साथ खाई में गिरा वाहन
Himachal Pradesh
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बड़ा हादसा, 15-16 सवारियों के साथ खाई में गिरा वाहन
मैदानों में गर्मी तो घाटी में बिछी बर्फ की चादर, झमाझम बारिश से बुरा हाल
Jammu-kashmir
मैदानों में गर्मी तो घाटी में बिछी बर्फ की चादर, झमाझम बारिश से बुरा हाल
किताबें, ड्रेस और... स्कूलों की मनमानी के खिलाफ Zee News की मुहिम को अपार जनसमर्थन
School Book
किताबें, ड्रेस और... स्कूलों की मनमानी के खिलाफ Zee News की मुहिम को अपार जनसमर्थन
पति-पत्नी ने 10 साल में लिखाए 61 मुकदमे, SC ने एक झटके में दिलाया तलाक; सब केस खत्म
Supreme Court
पति-पत्नी ने 10 साल में लिखाए 61 मुकदमे, SC ने एक झटके में दिलाया तलाक; सब केस खत्म
TMC के लिए वोट मांग रहे कोलकाता पुलिस के 3 अफसर? बीजेपी के आरोपों पर अबतक क्या हुआ
West Bengal Election 2026
TMC के लिए वोट मांग रहे कोलकाता पुलिस के 3 अफसर? बीजेपी के आरोपों पर अबतक क्या हुआ
होर्मुज से सबसे ज्यादा भारत ने पार कराए 8 जहाज, खाड़ी में कैसे किया कमाल?
hormuz strait
होर्मुज से सबसे ज्यादा भारत ने पार कराए 8 जहाज, खाड़ी में कैसे किया कमाल?