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'मना किया तो सीधा मार दूंगा...,' पहले रिकॉर्ड किया वीडियो फिर 20 बार घोंपा चाकू, बेंगलुरू में बेरहम पति ने पत्नी का किया कत्ल

Bengaluru Man Kills Forest Guard Wife: बेंगलुरु में एक शख्स ने अपनी पत्नी की चाकू घोंपकर हत्या कर दी. शख्स को ऑनलाइन सट्टेबाजी की लत थी और वह लगातार अपनी पत्नी के कैरेक्टर पर शक जताता रहता था. इससे परेशान होकर उसने अपनी पत्नी की हत्या की.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 15, 2026, 06:14 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 06:14 PM IST
'मना किया तो सीधा मार दूंगा...,' पहले रिकॉर्ड किया वीडियो फिर 20 बार घोंपा चाकू, बेंगलुरू में बेरहम पति ने पत्नी का किया कत्ल

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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