Bengaluru Crime News: बेंगलुरु के महादेवपुरा से एक दिन दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक शख्स ने अपने 2 बच्चे और परिवार के सामने होम गार्ड के पद पर काम कर रही अपनी पत्नी की हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि आरोपी ने पत्नी को पहले बहला-फुसलाकर सुलह करने के लिए बुलाया फिर उसकी चाकू घोंपकर हत्या कर दी.
मृतक की पहचान32 साल की मंजुला के रूप में हुई है. वह महादेवपुरा पुलिस स्टेशन में होम गार्ड के पद पर काम कर रही थीं. वहीं आरोपी पति की पहचान प्रदीप के रूप में हुई है. घटना रविवार ( 14 जून 2026) की शाम नारायणपुरा स्थित उनके पैतृक घर में घटी.
पुलिस ने शुरुआती जांच के आधार पर बताया कि प्रदीप को ऑनलाइन सट्टेबाजी की लत लग गई थी. वह आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहा था. हत्या से पहले उसने अपने कुछ वीडियो रिकॉर्ड किए थे, जिनमें उसने दावा किया था कि सट्टेबाजी की लत ने उसके परिवार को बर्बाद कर दिया है. आरोपी ने वीडियो में यह भी कहा कि वह अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता और अगर माफी मांगने के बाद वह वापस नहीं आती है, तो उसे तुरंत मार डालूंगा. पुलिस के मुताबिक मंजुला परिवार में लगातार कलेश के चलते अपने मायके में अलग रह रही थी.
परिवार के सदस्यों का आरोप है कि प्रदीप अक्सर उसके कैरेक्टर पर शक करता था और यहां तक की वह उनके बच्चों के पिता होने पर भी सवाल उठाता था. उत्पीड़न सहन न कर पाने के कारण मंजुला उससे अलग रहने लगी थी. रविवार (14 जून 2026) को प्रदीप ने मंजुला के घर जाकर माफी मांगने और सुलह करने का दावा किया. खबरों के मुताबिक, उसने माफी मांगी और मंजुला से घर लौटने का अनुरोध किया. हालांकि, उसने अपनी जैकेट के अंदर एक चाकू छिपा रखा था. बहस के दौरान जब मंजुला प्रदीप के पास आई तो प्रदीप ने उसे अपनी ओर खींच लिया और बच्चों-परिवार के सामने बार-बार चाकू से हमला करते हुए उसे लगभग 20 घाव दिए. यह क्रूर हमला उनके बच्चों के सामने हुआ, जिससे पूरा परिवार सदमे में है.
पुलिस के मुताबिक, हमले के बाद आरोपी ने घटनास्थल से भागने से पहले अपने हाथ पर चाकू से वार करके खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश की. वहीं मंजुला ने चोटों के कारण दम तोड़ दिया. महादेवपुरा पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश की और उसे गिरफ्तार किया. वहीं, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच जारी है. बता दें कि प्रदीप ऑनलाइन सट्टेबाजी में 7-8 लाख रुपये तक हार चुका है. जब मंजुला ड्यूटी से लौटकर देर से घर आती थी, तो प्रदीप को उसकी वफादारी पर शक होने लगा था. उत्पीड़न सहन न कर पाने के कारण उसने प्रदीप से तलाक लेने का फैसला किया और एक वकील से संपर्क कर याचिका दायर की. इस साल जनवरी से मंजुला की परेशानी और बढ़ गई थी. इसके चलते वह मायके रह रही थी.