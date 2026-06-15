पुलिस के मुताबिक, हमले के बाद आरोपी ने घटनास्थल से भागने से पहले अपने हाथ पर चाकू से वार करके खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश की. वहीं मंजुला ने चोटों के कारण दम तोड़ दिया. महादेवपुरा पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश की और उसे गिरफ्तार किया. वहीं, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच जारी है. बता दें कि प्रदीप ऑनलाइन सट्टेबाजी में 7-8 लाख रुपये तक हार चुका है. जब मंजुला ड्यूटी से लौटकर देर से घर आती थी, तो प्रदीप को उसकी वफादारी पर शक होने लगा था. उत्पीड़न सहन न कर पाने के कारण उसने प्रदीप से तलाक लेने का फैसला किया और एक वकील से संपर्क कर याचिका दायर की. इस साल जनवरी से मंजुला की परेशानी और बढ़ गई थी. इसके चलते वह मायके रह रही थी.