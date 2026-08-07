/जिसे प्यार कर बनाया जीवनसाथी, उसी की रील्स से हुआ परेशान; 10 महीने बाद कर दी हत्या

क्या कोई इतना पत्थर दिल हो सकता है कि जिसका जिंदगीभर साथ देने की कसम खाई थी, उसकी रील बनाने की आदत तंग आकर उसकी जान ले ले. ये कल्पना करना भी मुश्किल है, लेकिन ये सच है कि बेंगलुरु में एक शख्स ने अपनी पत्नी की रील बनाने की आदत से तंग आकर उसकी गला घोटकर हत्या कर दी और अपने होम टाउन बिहार फरार हो गया.
हालांकि कोई भी अपराध परफेक्ट क्राइम नहीं होता है, ऐसे में कानून के लंबे हाथों ने हत्या के आरोपी पति को उसके होम टाउन से दबोच लिया. पुलिस की पूछताछ में 24 साल के पति ने कबूला है है कि रोज-रोज की किचकिच से तंग आकर उसने पत्नी का गला घोंटकर हत्या कर दी थी.
आरोपी को बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसकी पहचान बिहार के पूर्वी चंपारण के रहने वाले धीरज कुमार के तौर पर हुई है.
मृतका का नाम रीमा कुमारी था. जिसे रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना अच्छा लगता था. उसकी हत्या के आरोपी की लोकेशन पता चलते ही कर्नाटक की कुंबलगोडु पुलिस की एक स्पेशल टीम ने उसे दबोच लिया है.
आरोपी ने पुलिस के सामने कबूल किया है कि बेंगलुरु में उसने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी थी. हत्या की वजह उनके बीच बार-बार होने वाले घरेलू झगड़े थे, जो पत्नी की मोबाइल फोन पर चिपके रहने, सोशल मीडिया रील्स बनाने और पति के साथ बिहार लौटने की जिद करने की आदतों को लेकर होते थे.
पुलिस के मुताबिक, दोनों को प्यार हुआ था और उन्होंने करीब 10 महीने पहले शादी कर ली थी. इसके बाद वे रीमा के परिवार को बताए बिना बेंगलुरु चले गए थे. वे बेंगलुरु के बाहरी इलाके में कुंबलगोडु पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले गेरुपल्या में एक इमारत की चौथी मंजिल पर किराए के कमरे में रह रहे थे.
पूछताछ के दौरान, धीरज ने कथित तौर पर कबूल किया कि शादी के बाद रीमा की उसमें दिलचस्पी कम हो गई थी. रीमा अधिकतर समय मोबाइल फोन में लगी रहती थी, अक्सर सोशल मीडिया रील्स बनाती थी, सिर्फ अपने लिए खाना बनाती थी, उसके काम से लौटने से पहले ही खाना खा लेती थी और रात में उसे खाना नहीं परोसती थी.
पुलिस ने आगे बताया कि रीमा, धीरज पर बेंगलुरु छोड़कर बिहार लौटने का लगातार दबाव बना रही थी, जो दोनों के बीच अक्सर होने वाली बहस की एक और वजह बन गई थी.
आरोपी के कबूलनामे के अनुसार, इन मुद्दों को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस हुई. बहस के दौरान, रीमा ने कथित तौर पर धीरज को डंडे से मारा. गुस्से में आकर धीरज ने कथित तौर पर उसके दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी.
पुलिस ने बताया कि हत्या के बाद आरोपी ने कथित तौर पर उसके चेहरे को प्लास्टिक में लपेटा, शव को चादर से ढका, उसे किराए के कमरे में ही छोड़ दिया और गिरफ्तारी से बचने के लिए बिहार भाग गया.
29 जुलाई को यह मामले तब सामने आया, जब रीमा के एक परिचित ने कमरे से बदबू आने के बाद इसकी जानकारी इमारत के मालिक को दी. कमरे में जाने पर मालिक को टॉयलेट के पास चादर में लिपटी रीमा की सड़ी-गली लाश मिली और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी.
शिकायत के आधार पर, कुम्बालागोडु पुलिस ने हत्या और सबूत मिटाने का मामला दर्ज किया और जांच शुरू की. डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस अनीता बी. हद्दान्नावर के मार्गदर्शन और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सत्यवती के. की देखरेख में काम कर रही एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने आरोपी का पता लगाया और उसे बिहार से गिरफ्तार किया. पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है.