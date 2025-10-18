Instagram पर दोस्ती और फिर शादी... शक होने पर कर दी पत्नी की हत्या

Bengaluru Crime: बेंगलुरु के विजयनगर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार, एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर उसे बिजली का झटका लगने से हुई दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

पुलिस के अनुसार, 32 वर्षीय आरोपी ने अपनी पत्नी से इंस्टाग्राम के जरिए पहचान होने के बाद करीब 9 महीने पहले ही विवाह किया था. मृतका पहले से विधवा थी और उसकी पहली शादी से एक 15 वर्षीय बेटी भी है. घटना 15 अक्टूबर की शाम बेंगलुरु के मारगोंडानहल्ली स्थित एक अपार्टमेंट में हुई, जहां महिला का शव बाथरूम में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला. शुरुआत में पति ने दावा किया कि उसकी पत्नी की मौत वॉटर हीटर से करंट लगने के कारण हुई लेकिन शक तब गहराया जब मृतका की बेटी ने पुलिस को बताया कि घटना से एक दिन पहले उसके सौतेले पिता और मां के बीच झगड़ा हुआ था और घटना वाले दिन जब वह घर पहुंची तो बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद था.

आरोपी को पुलिस ने भेजा न्यायिक हिरासत में

इसके बाद पीड़िता की बहन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जिसके आधार पर मामला दर्ज करते हुए पुलिस ने 16 अक्टूबर को आरोपी को हिरासत में ले लिया. पूछताछ के दौरान आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने पत्नी पर शक के चलते गुस्से में आकर उसकी गला घोंटकर हत्या की और फिर मामले को हादसा दिखाने की कोशिश की. आरोपी को 17 अक्टूबर को अदालत में पेश किया गया जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.