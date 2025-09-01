प्यार पर से उठ जाएगा भरोसा! लिव-इन पार्टनर ने की हैवानियत की हदें पार, प्रेमिका पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया; कहानी जान कांप जाएगी रूह

Bengaluru Live-in Partner News: कर्नाटक के बेंगलुरु से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसे जानकर आपका भी प्यार से भरोसा उठ जाएगा. यहां एक 35 साल की महिला को उसके लिव-इन पार्टनर ने आग लगाकर मार डाला. पीड़िता का नाम वनजाक्षी बताया जा रहा है. उसे गंभीर रूप से जली हुई हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. पुलिस के मुताबिक महिला विट्ठल नाम के लड़के के साथ रहती थी जो पेशे से एक कैब ड्राइवर है और शराब पीने का आदी भी है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला...

यह भी पढ़ें: SCO में भारत ने अकेले किया चीन के इस प्रोजेक्ट का विरोध, पाकिस्तान को भी लगी मिर्ची

Add Zee News as a Preferred Source

दोस्ती से नाराज लिव-इन पार्टनर ने की हैवानियत

पुलिस के अनुसार, आरोपी विट्ठल पहले भी तीन बार शादी कर चुका था. वहीं, वनजाक्षी भी दो बार शादी के बंधन में बंध चुकी थी. करीब चार साल पहले दोनों लिव-इन-रिलेशनशिप में रहने लगे थे. इसके बाद विट्ठल की शराब पीने की आदत से परेशान होकर वनजाक्षी ने हाल ही में उसे छोड़ दिया था और वो उससे दूर चली गई थी. इसी बीच, उसकी दोस्ती मरियाप्पा नाम के एक दूसरे शख्स से हो गई थी. विट्ठल को ये दोस्ती बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और उसने मौका देखते ही हैवानियत की हदें पार दीं और वनजाक्षी को आग के हवाले कर दिया.

यह भी पढ़ें: Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन करीब, बिना CA की मदद लिए चुटकियों में खुद फाइल करें ITR

पेट्रोल डालकर लगाई आग

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वनजाक्षी, मरियाप्पा और ड्राइवर के साथ मंदिर से लौट रही थीं. विट्ठल ने उनकी कार का पीछा किया. एक ट्रैफिक सिग्नल पर, उसने उनकी गाड़ी को रोका और वनजाक्षी, मरियाप्पा और ड्राइवर पर पेट्रोल छिड़क दिया. इसके बाद सब ने भागने की कोशिश की, लेकिन विट्ठल ने वनजाक्षी का पीछा किया और लाइटर से उसको आग लगा दी. वहां मौजूद लोगों ने इस खौफनाक मंजर को देखा और वनजाक्षी को बचाने के लिए कोशिश की. उन्होंने कपड़े के टुकड़े से आग बुझाई और अन्य लोगों की मदद से वनजाक्षी को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया.

यह भी पढ़ें: 'कठिन समय में कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं भारत-रूस...,' SCO समिट में मोदी-पुतिन की बैठक, 5 बड़ी बातों पर की चर्चा

पुलिस ने 24 घंटे में किया आरोपी को गिरफ्तार

अस्पताल में डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद भी वनजाक्षी को नहीं बचाया जा सका, क्योंकि वह लगभग 60% जल चुकी थी. इस पूरे मामले पर इलेक्ट्रॉनिक सिटी डिविजन के पुलिस उपायुक्त नारायण एम ने बताया कि यह पूरा मामला वैवाहिक कलह से जुड़ा था. साथ ही 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. इसके अलावा, पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और सख्त धाराएं लगाई हैं, ताकि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके.