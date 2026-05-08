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Hindi Newscrimeपति ने सरेआम बीवी पर किया अटैक, भीड़ ने आकर यूं बचा ली जान! होश उड़ा देगी ये घटना

पति ने सरेआम बीवी पर किया अटैक, भीड़ ने आकर यूं बचा ली जान! होश उड़ा देगी ये घटना

बेंगलुरु के पास दासनापुरा में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी का गला रेतने की कोशिश की. शराब की लत और आपसी विवाद के चलते हुए इस हमले के दौरान स्थानीय लोगों ने आरोपी को दबोच लिया और महिला की जान बचाई. पूरी घटना यहां पढ़ें.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 08, 2026, 10:54 AM IST
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पति ने सरेआम बीवी पर किया अटैक, भीड़ ने आकर यूं बचा ली जान! होश उड़ा देगी ये घटना

Bengaluru Crime News: बेंगलुरु के बाहरी इलाके नेलमंगला से एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे. बीते बुधवार की दोपहर जब लोग अपने काम में व्यस्त थे, तभी दासनापुरा की सड़क चीखों से गूंज उठी. एक सिरफिरे पति ने अपनी ही पत्नी को सड़क पर रोककर उसकी गर्दन पर चाकू चला दिया. वह उसे जान से मारने पर आमादा था, लेकिन शायद मौत को कुछ और ही मंजूर था. वहां मौजूद राहगीरों ने जो हिम्मत दिखाई, उसने न केवल एक महिला की जान बचाई बल्कि कानून के हाथ में आने से पहले अपराधी को उसकी औकात भी याद दिला दी.

हेलमेट पहनकर आया पति और फिर

आरोपी की पहचान संजय के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बिहार का रहने वाला है. पुलिस के मुताबिक, संजय बुधवार दोपहर मोटरसाइकिल पर आया था और उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए हेलमेट पहन रखा था. जैसे ही उसकी पत्नी सोनाली अपने घर से बाहर निकली, संजय ने उसे बीच सड़क पर रोक लिया. बिना कुछ सोचे-समझे उसने सोनाली को घसीटना शुरू किया और उसके गले पर चाकू रखकर उसे खत्म करने की कोशिश करने लगा.

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भीड़ ने दिखाया अपना 'दम'

सड़क पर अचानक हुए इस हमले से वहां मौजूद लोगों में दहशत फैल गई. लेकिन जैसे ही लोगों को समझ आया कि संजय अपनी पत्नी की जान लेने की कोशिश कर रहा है, कुछ जांबाज युवक तुरंत मदद के लिए दौड़े. उन्होंने संजय को पीछे से दबोच लिया और उसे जमीन पर पटक दिया. भीड़ ने आरोपी की जमकर धुनाई की और सोनाली को उसके चंगुल से छुड़ा लिया. इस अफरा-तफरी का फायदा उठाकर सोनाली वहां से सुरक्षित निकलने में कामयाब रही.

शराब की लत, दूसरी शादी का विवाद

प्रारंभिक जांच में जो खुलासा हुआ है, वह दिल दहला देने वाला है. संजय और सोनाली दोनों की यह दूसरी शादी थी. वे अपने पुराने कलह को पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए बेंगलुरु आए थे. लेकिन पिछले कुछ महीनों से दोनों के बीच लगातार झगड़े हो रहे थे. इसका मुख्य कारण संजय की शराब पीने की बढ़ती लत थी. संजय की मारपीट और रोज-रोज के विवाद से तंग आकर सोनाली ने उसके साथ रहने से इनकार कर दिया था.

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साजिश के तहत किया गया हमला

पुलिस सूत्रों का कहना है कि सोनाली का अलग रहने का फैसला संजय को नागवार गुजरा. गुस्से और नफरत में जल रहे संजय ने अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने की साजिश रची. उसने जानबूझकर दोपहर का समय चुना और अपनी पत्नी पर घात लगाकर हमला किया. पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज कर ली है और आरोपी संजय को हिरासत में ले लिया है.

बहादुर नागरिकों की हो रही सराहना

सोशल मीडिया पर इस घटना की चर्चा जोरों पर है. लोग उन स्थानीय नागरिकों की जमकर तारीफ कर रहे हैं जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर एक महिला की रक्षा की. अगर समय रहते लोग हस्तक्षेप न करते, तो यह हमला जानलेवा साबित हो सकता था.

डिस्क्लेमर: वीडियो वीभत्स होने के कारण क्लिप को इस खबर के साथ नहीं दिया गया.  

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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