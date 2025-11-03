Advertisement
मिर्च पाउडर फेंका, फिर डंबल से मारा; लाइट के विवाद को लेकर मैनेजर की हत्या

Bengaluru Crime: बेंगलुरु के गोविंदराजनगर इलाके से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. जानकारी के मुताबिक, यहां एक कर्मचारी ने मामूली से विवाद के चलते अपने मैनेजर की हत्या कर दी. 

 

Nov 03, 2025
Bengaluru Crime: बेंगलुरु के गोविंदराजनगर इलाके में एक निजी कंपनी के दफ्तर में लाइट बंद करने को लेकर हुई मामूली बहस शनिवार तड़के हत्या में बदल गई. जानकारी के मुताबिक, चित्रदुर्ग निवासी 41 वर्षीय मैनेजर भीमेश बाबू की उसके सहकर्मी ने डंबल से पीट-पीटकर हत्या कर दी. यह घटना रात करीब 1:30 बजे डेटा डिजिटल बैंक के किराए के दफ्तर में हुई, जो फिल्म शूटिंग से संबंधित वीडियो स्टोर करने का काम करती है. पुलिस के अनुसार, मृतक बाबू को तेज रोशनी से एलर्जी थी, जिसके चलते वह अक्सर सहकर्मियों से जरूरत न होने पर लाइट बंद करने के लिए कहता था. 

 लाइट बंद करने को लेकर हुआ था विवाद

जानकारी के अनुसार, घटना की रात करीब 1 बजे बाबू ने विजयवाड़ा निवासी 24 वर्षीय तकनीकी कार्यकारी सोमाला वामशी से फिर लाइट बंद करने को कहा. इसी बात पर दोनों के बीच बहस छिड़ गई, जो देखते ही देखते हिंसक हो गई. गुस्से में वामशी ने बाबू पर मिर्च पाउडर फेंका और फिर डम्बल से सिर, चेहरे और छाती पर कई बार वार किया. हमले के बाद बाबू बेहोश होकर गिर पड़ा. घबराए वामशी ने तुरंत अन्य कर्मचारियों को बुलाया और एम्बुलेंस मंगाई गई, लेकिन डॉक्टरों ने बाबू को मौके पर ही मृत घोषित कर दिया. इसके बाद वामशी सीधे गोविंदराजनगर पुलिस स्टेशन पहुंचा और आत्मसमर्पण कर दिया. पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. डीसीपी (पश्चिम) गिरीश एस ने पुष्टि की कि ऑफिस की लाइट बंद करने को लेकर हुए विवाद ने हत्या का रूप ले लिया. पुलिस ने कहा है कि मामले की जांच जारी है और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं.

Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

Bengaluru Crime

